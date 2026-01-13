Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από την περιοχή του Ρίου στις 8 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το Live News, η Λόρα εντοπίστηκε από κάμερες ασφαλείας να κινείται στη Λεωφόρο Θηβών. Ειδικοτερα, το κορίτσι είχε βαμμένα μαλλιά και φορούσε κουκούλα, ενώ κρατούσε ένα κινητό στα χέρια.Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες μέχρι στιγμής, η ανήλικη είχε καταγραφεί σε περιοχές όπως το Γουδί, το Μέγαρο και στη Λεωφόρο Θηβών.

Η Λόρα Λομτέφ, με καταγωγή από τη Γερμανία φαίνεται να είχε στήσει ένα σχέδιο εξαφάνισης και διαφυγής από την Πάτρα, όπου διαμένουν μόνιμα οι γονείς της, με σκοπό να βρεθεί στην Αθήνα, όπου όπως υποστηρίζουν οι αρχές, παραμένει, αφού δεν υπάρχουν πληροφορίες εξόδου της 16χρονης από την πρωτεύουσα. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει δώσει σημεία ζωής μέχρι σήμερα (13.01.2026).

Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η 16χρονη Λόρα να έχει αποβιβαστεί από το ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα φορώντας μαύρα ρούχα και κουκούλα. Μάλιστα, στα πλάνα η ανήλικη κρατά ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο είναι «άγνωστο» στην οικογένειά της αλλά και στις αρχές.

Παράλληλα, η εκπομπή Live News εξασφάλισε και ηχητικό ντοκουμέντο μια μέρα πριν την εξαφάνιση της ανήλικης, στο οποίο η Λόρα καλεί ραδιοταξί και κλείνει ραντεβού κοντά στο σχολείο της στο Ρίο, προκειμένου να τη μεταφέρει στην Αθήνα.

Πάτρα: Το χρονικό της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας

Σημειώνεται ότι η 16χρονη αγνοούμενη ζούσε τα τελευταία τρία χρόνια με την οικογένειά της στην Πάτρα.

Ο πατέρας της 16χρονης, είχε υποστηρίξει τη Δευτέρα (12/01) ότι από την πρώτη στιγμή απευθύνθηκε στην αστυνομία, αλλά οι Αρχές έδρασαν μέρες αργότερα και κυρίως όταν η υπόθεση απασχόλησε τα ΜΜΕ.

«Πήγε στο σχολείο και δεν γύρισε. Φίλοι της λένε πως πήγε στην Αθήνα με ταξί. Πήγαμε αμέσως στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για μερικές μέρες. Όταν δημοσιεύτηκε στην τηλεόραση και οι δημοσιογράφοι μίλησαν για το θέμα, τότε έκαναν ανάλυση του υλικού της κάμερας στο σχολείο. Δεν ξέρω γιατί περίμεναν τόσο. Κανονικά δεν επιτρέπεται ένας ταξιτζής να πάει ένα παιδί μόνο του στην Αθήνα», είχε πει χαρακτηριστικά στο Live News.

Όπως έγινε νωρίτερα σήμερα γνωστό, η 16χρονη δεν είχε προσαρμοστεί στην Ελλάδα και δεν τα πήγαινε καλά με τη γλώσσα. Μάλιστα, έψαχνε δουλειά στην Πάτρα, γιατί δήλωνε πως ήθελε να ανεξαρτητοποιηθεί από την οικογένειά της και, όπως είπαν συμμαθητές της, προσπαθούσε να πουλήσει κάποια πράγματά της ώστε να βγάλει χρήματα.

Aξίζει να σημειωθεί ότι η ανήλικη είχε αγοράσει από συμμαθητή της και ένα κινητό, ενώ πριν από την εξαφάνισή της έκλεισε τους λογαριασμούς της στα social media εκτός από έναν που διατηρεί στο TikTok.

«Εγώ την πέρασα για φοιτήτρια»

Ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε την περασμένη Πέμπτη ήταν ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου. Όπως είπε, μιλώντας στο Live News, δεν ήξερε ότι πρόκειται για ένα παιδί 16 ετών.

«Έχω πληρωθεί, υπάρχει και η απόδειξη στο ταξί μου», δήλωσε αρχικά.

Όπως είπε στη συνέχεια ο οδηγός, η ανήλικη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής δεν είπε κουβέντα, ενώ ζήτησε από τον οδηγό να την αφήσει λίγα μέτρα μακριά από το σημείο στο οποίο θα πήγαινε.

«Δεν ανταλλάξαμε ούτε μισή κουβέντα μέσα στο αμάξι. (…) Πιστεύετε εσείς αν έβλεπα ένα κοριτσάκι 16 χρόνων θα το έβαζα μέσα στο ταξί μου;», ανέφερε.

«Βαφόταν όλη την διαδρομή. Δεν είδα κάτι περίεργο. Τηλέφωνο δεν είδα καθόλου. Στα χέρια της δεν είδα καθόλου τηλέφωνο. Δεν ήταν ανήσυχη για κάτι», περιέγραψε ο ίδιος. Και τέλος τόνισε: «Εγώ την πέρασα για φοιτήτρια».