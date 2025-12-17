Στη φυλακή οδηγείται η 16χρονη μαθήτρια που κατηγορείται μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της σε γυμνάσιο της Κυψέλης.

Για τους γονείς της κατηγορούμενης έχει σχηματιστεί δικογραφία και διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση για τυχόν διάπραξη παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Σε βάρος της 16χρονης η Εισαγγελία ανηλίκων άσκησε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα: απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορίας μέσα σε σχολικό συγκρότημα και οπλοχρησία.

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε σε ανακριτή ανηλίκων και μετά την απολογία της κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε σχολείο της Κυψέλης, όπου η 16χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι τύπου πεταλούδας στη 14χρονη συμμαθήτριά της. Το θύμα διακομίσθηκε σε νοσοκομείο.

Για την κατηγορούμενη ήταν η πρώτη μέρα στο εν λόγω σχολείο καθώς φαίνεται να είχε αποφασιστεί η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος λόγω παραβατικής συμπεριφοράς.