Μαθήτρια του 60ου Γυμνασίου Αθηνών στην Κυψέλη περιγράφει στο MEGA καρέ-καρέ τη στιγμή της αιματηρής επίθεσης στην 14 συμμαθήτρια της από μία άλλη 16χρονη μαθήτρια, εντός του σχολείου.

«Είχε χτυπήσει το κουδούνι για να μπούμε μέσα και μετά κατέβαινα για να πιω νερό και βλέπω να έχουν μπει σε έναν κύκλο τα δύο κορίτσια και η 16χρονη να φωνάζει στην 14χρονη ‘γιατί με είπες πρεζού’ και να την βρίζει με χυδαία σχόλια. Μετά βγάζει το μαχαίρι και βλέπω να της το χώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι βαθύτερα», λέει μαθήτρια – μάρτυρας του περιστατικού.

Η 14χρονη τραυματίστηκε στο χέρι και την κοιλιά από μαχαίρι τύπου πεταλούδα.

«Ήρθαν δάσκαλοι και πήραν την 16χρονη και την 14χρονη για να έρθει το ΕΚΑΒ γιατί αιμορραγούσε. Οι πιο πολλοί από το σχολείο μου έκλαιγαν».

Όπως λέει η μαθήτρια, η 16χρονη μετά το συμβάν «δεν είχε ενοχληθεί καθόλου απλά γέλαγε. Προχώραγε και γέλαγε».

Σημειώνεται πως η 16χρονη βρισκόταν για πρώτη ημέρα στο συγκεκριμένο σχολείο. Είχε φύγει από το παλιό της λόγω προβληματικής συμπεριφοράς.

«Ήταν πρώτη ημέρα από αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Έχω ακούσει ότι είχε ξανακάνει αυτά τα πράγματα σε άλλα δύο παιδιά».

Η 14χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου.

«Από τύχη σώθηκε», λέει από την πλευρά του ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ.

«Νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική, είναι εκτός κινδύνου».

Από την επίθεση κινδύνεψε και ένας ακόμα ανήλικος μαθητής που προσπάθησε να προστατέψει την 14χρονη.

Κυψέλη: Ενημέρωση του υπ. Παιδείας για την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ μαθητριών

Το υπουργείο Παιδείας απηύθυνε ρητή εντολή τόσο στη Διεύθυνση του 15ου Γυμνασίου Αθηνών όσο και στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί του σχολείου, όπου σημειώθηκε η επίθεση με μαχαίρι, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, το περιστατικό τέθηκε υπόψη των αρμόδιων υπηρεσιών και δόθηκαν οδηγίες για την αξιολόγηση των αναγκών των παιδιών και την παροχή της απαραίτητης υποστήριξης.

