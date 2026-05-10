Με ένα πολύ ξεχωριστό, τρυφερό αλλά και με χιούμορ βίντεο, τίμησε η Ελληνική Αστυνομία την Ημέρα της Μητέρας.

Σε αυτό βλέπουμε μια γυναίκα αστυνομικό να εισέρχεται σε ένα σπίτι που μοιάζει με σκηνή εγκλήματος και να ρωτά έναν συνάδελφό τη αν έχει εντοπιστεί ο δράστης και εκείνος της τον δείχνει.

Μετά τον ρωτά εάν έχει ομολογήσει και εκείνος τηςς απαντά ξανά καταφατικά.

Τότε την ρωτά τι ποινή προβλέπεται για το έγκλημα γαι να πάρει την απάντηση: «Μία αγκαλιά και ατελείωτο γαργαλητό».

Ακολούθως ανοίγει το πλάνο και τα φώτα και ένα παιδί, που ήταν υπεύθυνο για την ακαταστασία, πέφτει στην αγκαλιά της.

🫶Μια μεγάλη αγκαλιά για όλες τις μαμάδες.👩‍🍼 Χρόνια πολλά!!!#mothersday pic.twitter.com/Tx4KBb35IH — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) May 10, 2026