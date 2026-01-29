Αναστάτωσε τους τηλεθεατές του BBC η 49χρονη μετεωρολόγος Ελίζαμπεθ Ριζίνι όταν κατά την διάρκεια παρουσίασης του δελτίου καιρου και καθώς έκανε μια κίνηση για να δείξει κάποι σημεία στον χάρτη, ξεπρόβαλε όπως πολλοί υπέθεσαν, το επάνω μέρος της καλτσοδέτας της. Ωστόσο, οι απόψεις διαφέρουν.

Όπως ήταν φυσικό τα σχόλια που ακολούθησαν ήταν ποικίλα αφού η εμφάνισή της θεωρήθηκε πολύ προκλητική ειδικά μάλιστα για ένα μέσο ενημέρωσης όπως το BBC.

Κάποιοι, κυρίως άνδρες, σχολίασαν πως «όλοι οι μπαμπάδες έπρεπε να ξαπλώσουν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο μέχρι να συνέλθουν» ή ότι «δεν έχω δει ποτέ καλτοδέτες στο BBC».

Ωστόσο, ορισμένες γυναίκες ισχυρίστηκαν ότι η πραγματικότητα ήταν πιθανώς λιγότερο τολμηρή γράφοντας: «Συγγνώμη που σας χαλάω τη διάθεση, αλλά υποψιάζομαι ότι είναι ποδηλατικά σορτς».

Πολλοί ακόμη δήλωσαν πως πλέον θα ενημερώνονται για τον καιρό πρωτίστως από την Ριζίνι.

Lizzie Rizzini wearing a racy zip-up dress and flashing her stocking tops doing the weather on the Six O’Clock News and all the dads have had to have a lie-down in a darkened room whilst they recover. pic.twitter.com/oN886dMqIV — Percival Merganser (@lennylaw) January 27, 2026

Elizabeth rizzini looking very hot on the news weather again last night. No wedding ring either … — Will Roberts 🇬🇧 (@WilliamBAADLDN) January 28, 2026

Elizabeth Rizzini is an absolute delight. — Jasper (@busybeerchap) January 28, 2026

