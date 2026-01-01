Το 2026 ανοίγει έναν καθοριστικό κύκλο για το BBC, καθώς ξεκινά επίσημα η διαδικασία αναθεώρησης της Βασιλικής Χάρτας που διέπει τη λειτουργία του και η οποία λήγει στο τέλος του 2027.

Η βρετανική κυβέρνηση έδωσε ήδη το σήμα εκκίνησης, δημοσιοποιώντας την Πράσινη Βίβλο, με στόχο μια ευρεία διαβούλευση γύρω από τον ρόλο, τη χρηματοδότηση και την ανεξαρτησία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.

Στο επίκεντρο βρίσκονται το μέλλον του τέλους τηλεοπτικής άδειας, η αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, η προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του BBC. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με τη Λευκή Βίβλο, η οποία θα αποτυπώσει τις τελικές κυβερνητικές προτάσεις.

Στις 6 Ιανουαρίου ξεκινά και η σχετική συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής φάσης πριν από την κατάθεση της νέας Βασιλικής Χάρτας. Δεν πρόκειται ακόμη για τελικές αποφάσεις, αλλά για τον πολιτικό και θεσμικό διάλογο που θα διαμορφώσει το μέλλον του οργανισμού.

Για το BBC, η αναθεώρηση αυτή αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια τυπική διαδικασία. Συνιστά μια ουσιαστική επανεξέταση της ταυτότητάς του: αν το σημερινό μοντέλο χρηματοδότησης μπορεί να αντέξει, πώς μπορεί να ανανεωθεί η δημόσια αποστολή του σε ένα περιβάλλον κυριαρχούμενο από συνδρομητικές πλατφόρμες και ψηφιακό περιεχόμενο και, τελικά, αν θα διατηρήσει τον χαρακτήρα ενός ανεξάρτητου δημόσιου φορέα ή θα οδηγηθεί σε διαφορετικό θεσμικό και οικονομικό μοντέλο.

Η διαδικασία αυτή εξελίσσεται, ωστόσο, σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης για τον οργανισμό. Το BBC έχει βρεθεί αντιμέτωπο με επικρίσεις για λάθη στη δημοσιογραφική κάλυψη και αμφισβήτηση της αμεροληψίας του, γεγονότα που οδήγησαν ακόμη και σε παραιτήσεις ανώτατων στελεχών.

Παράλληλα, αντιμετωπίζει και διεθνείς νομικές προκλήσεις, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταθέσει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση, κατηγορώντας το BBC ότι παρουσίασε παραπλανητικά αποσπάσματα ομιλίας του σε ντοκιμαντέρ, διεκδικώντας αποζημίωση δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Έτσι, το 2026 αναδεικνύεται σε κομβικό έτος, στο οποίο θα κριθεί όχι μόνο το θεσμικό μέλλον του BBC, αλλά και η ικανότητά του να διατηρήσει τον ιστορικό του ρόλο και την αξιοπιστία του στον 21ο αιώνα.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)