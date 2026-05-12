Ένα εκτενές αφιέρωμα στη φετινή Eurovision και τα 35 τραγούδια που συμμετέχουν δημοσίευσε το BBC, στο οποίο γίνεται αναφορά και στο «Ferto» του Ακύλα.

Στο εισαγωγικό του σχόλιο, το BBC αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σαν μια ηλιαχτίδα σε μια συννεφιασμένη μέρα, ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2026 έφτασε για να διαλύσει τη ζοφερή ατμόσφαιρα ενός κουρασμένου κόσμου. Με 35 χώρες να συμμετέχουν, είναι ο πιο συμπαγής διαγωνισμός από το 2003, λόγω μερικού μποϊκοτάζ για την παρουσία του Ισραήλ. Αν μπορείτε να αφήσετε στην άκρη την πολιτική (και πολλοί θαυμαστές αισθάνονται ότι δεν μπορούν), ο διαγωνισμός παρουσιάζει το συνηθισμένο του μείγμα χάους και θεάματος».

Στη συνέχεια προσθέτει: «Στους φετινούς υποψήφιους είναι ένας άνδρας που είναι εντελώς καλυμμένος με ασημί χρώμα, ένας ψεύτικος γορίλας, ένας πραγματικός Boy George και η μεγαλύτερη υψηλή νότα στην ιστορία της Eurovision. Με τους ημιτελικούς να ξεκινούν στη Βιέννη αυτή την Τρίτη, ορίστε ένας οδηγός για όλα τα 35 τραγούδια, ταξινομημένα σε κακώς καθορισμένες μουσικές κατηγορίες- επειδή κανένα λειτουργικά ακριβές σύστημα δεν θα μπορούσε να ορίσει αυτή την τρέλα».

Το άρθρο συνεχίζει παρουσιάζοντας τις συμμετοχές από τη Γαλλία, τη Ρουμανία, την Ελβετία, καθώς και από τη Βουλγαρία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και την Κύπρο, πριν φτάσει στα φαβορί της διοργάνωσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Φινλανδία και η Ελλάδα.

Για τη Φινλανδία, το BBC σημειώνει: «Έχετε μόνο τρία λεπτά για να κάνετε εντύπωση στη Eurovision. Μερικοί διαγωνιζόμενοι το θεωρούν πρόκληση να χωρέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες στον χρόνο που τους έχει διατεθεί. Οι φετινοί αλχημιστές περιλαμβάνουν τους Φινλανδούς Linda Lampenius και Pete Parkkonen, των οποίων το τραγούδι ”Liekinheitin” μεταμορφώνεται από παθιασμένη μπαλάντα σε ένα δαιμονικό electro-pop τραγούδι, με ένα ξέφρενο σόλο βιολιού. Ήδη Νο 1 επιτυχία στη Φινλανδία».

Για την ελληνική συμμετοχή, το BBC αναφέρει: «Προς το παρόν είναι το φαβορί (σσ. Φινλανδία) για τη νίκη αλλά η Ελλάδα δεν απέχει πολύ. Στέλνουν τον Akyla, ο οποίος έκανε το ασυνήθιστο βήμα να συνδυάσει παραδοσιακά ελληνικά όργανα με ηχητικά εφέ τύπου Super Mario και έναν συναρπαστικό ρυθμό house. Με τίτλο ”Ferto”, το τραγούδι του αρχικά μοιάζει με ύμνο στη φήμη, “Θέλω δόξα, αιωνιότητα και χρήματα”. Στη συνέχεια, η μουσική σβήνει και ο Akylas τραγουδά απευθείας στη μητέρα του, η οποία τον μεγάλωσε μόνη της κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. “[Θα] φροντίσω να μην μας λείψουν ποτέ ξανά”, υπόσχεται».

Τέλος, για την Κύπρο και την Antigoni, το δημοσίευμα αναφέρει: «Η Antigoni -την οποία ίσως αναγνωρίσετε ως πρώην διαγωνιζόμενη του Love Island- μας καλεί στην πίστα για τρία λεπτά μεσογειακής απόδρασης. Οι στίχοι του ”Jalla” αναφέρονται στο τσιφτετέλι -έναν δημοφιλή ελληνικό χορό της κοιλιάς- και μπορείτε να εντοπίσετε στοιχεία της Σακίρα. Το μουσικό βίντεο του τραγουδιού αποδείχθηκε υπερβολικό για μια ομάδα “ανήσυχων” προσωπικοτήτων στην Κύπρο, οι οποίοι το χαρακτήρισαν “προσβλητικό για την κυπριακή ιστορία και τις παραδόσεις”».