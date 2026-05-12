Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision ανοίγει απόψε αυλαία με τον πρώτο ημιτελικό, όπου ο Akylas θα εμφανιστεί τέταρτος στη σειρά παρουσιάζοντας το τραγούδι «Ferto».

Τη Δευτέρα 11 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η τελευταία πρόβα της ελληνικής αποστολής, η οποία άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις τόσο στους δημοσιογράφους όσο και στους ανθρώπους της παραγωγής, ενισχύοντας την αισιοδοξία ενόψει της μεγάλης βραδιάς.

Η σκηνική παρουσίαση του Ακύλα βασίζεται σε αισθητική video game, με εντυπωσιακά visuals και ρεαλιστικά σκηνικά αντικείμενα. Οι αποχρώσεις του πορτοκαλί και του μαύρου κυριαρχούν, αποτυπώνοντας συμβολικά τη διαδρομή του κεντρικού ήρωα από τη στέρηση προς την επιτυχία.

Η συγκεκριμένη πρόβα αποτέλεσε την πρώτη ολοκληρωμένη αποκάλυψη της ελληνικής συμμετοχής, καθώς ήταν ανοιχτή στους εκπροσώπους των ΜΜΕ, δίνοντας σαφή εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα που θα παρακολουθήσει το κοινό. Η εμφάνιση ξεκινά με τον Ακύλα μόνο του πάνω στη σκηνή. Με μια έντονη κίνηση ενεργοποιεί ένα εικονικό interface, ενώ οι πρώτες νότες του «Ferto» γεμίζουν την αρένα. Τα γραφικά κατακλύζουν τις οθόνες και διατηρούν αμείωτη την ένταση μέχρι την έναρξη του πρώτου ρεφρέν.

Λίγο πριν το ρεφρέν κάνει την εμφάνισή του ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, με μία λύρα όπως αυτή της Έλενας Παπαρίζου, σε μια σαφή αναφορά στη νίκη της Ελλάδας στη Eurovision του 2005. Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης κινείται επάνω σε πατίνι μέχρι το μέσο του διαδρόμου της σκηνής, συλλέγοντας ψηφιακά φρουτάκια που προβάλλονται στο πάτωμα. Έπειτα επιστρέφει στην κεντρική σκηνή, όπου περνά διαδοχικά μέσα από τρία διαφορετικά δωμάτια.

Στο πρώτο δωμάτιο, η Παρθένα Χοροζίδου υποδύεται μια γυναίκα που πλέκει σκουφάκια με «αυτάκια Akylas», με τη χορογραφία τους να θεωρείται από τα πιο απολαυστικά σημεία της εμφάνισης. Στο δεύτερο δωμάτιο εμφανίζεται ο Μιχάλης Μιχαηλίδης ντυμένος ως αρχαιοελληνικό άγαλμα, εκτελώντας με ακρίβεια τη χορογραφία. Στο τρίτο σκηνικό, ο Χρήστος Νικολάου ενσαρκώνει τον «θεό του χρήματος», πραγματοποιώντας κινήσεις που παραπέμπουν στον πλούτο και προσδίδουν σατιρικό χαρακτήρα στο τραγούδι.

Η κορύφωση της εμφάνισης έρχεται στη γέφυρα του κομματιού, όταν ο Akylas ανεβαίνει στο πάνω μέρος του σκηνικού προπ, ενώ οι στίχοι του τραγουδιού προβάλλονται μεταφρασμένοι στον τοίχο για το διεθνές κοινό. Εκεί πραγματοποιεί pole dancing προκειμένου να επιστρέψει στη σκηνή. Οι τέσσερις χαρακτήρες τον κυνηγούν μέχρι τη μέση του διαδρόμου, ολοκληρώνοντας την performance με έναν ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο.

Πλέον απομένουν μόνο λίγες ώρες μέχρι τον Α’ Ημιτελικό, με τον Ακύλα να ενισχύει συνεχώς τη δυναμική του μέσα από κάθε εμφάνιση, ενώ το «Ferto» θεωρείται ήδη ένα από τα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Ο Α’ Ημιτελικός θα μεταδοθεί ζωντανά στις 22:00 από την ΕΡΤ1, ενώ ραδιοφωνικά θα καλυφθεί από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, το διεθνές κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Παράλληλα, θα υπάρχουν υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική, καθώς και μετάδοση χωρίς διαφημιστικές διακοπές μέσω του Eurovision Fan στο Netflix.

Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνουν για ακόμη μία φορά οι Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης.

