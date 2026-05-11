Μία μέρα πριν από την επίσημη εμφάνιση της ελληνικής συμμετοχή στον Α’ ημιτελικό της Eurovision, o Akylas πραγματοποίησε την πρόβα του μπροστά σε κοινό, οπότε πλέον έγιναν γνωστά όλα τα μυστικά όπλα του Φωκά Ευαγγελινού, ο οποίος δικαίωσε όσους έλεγαν ότι η εικόνα που είχαμε δει στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα της εμφάνισης του καλλιτέχνη, δεν ήταν τίποτα μπροστά στο υπερθέαμα που έχει ετοιμάσει.

Ο Akylas δίνει τον καλύτερό του εαυτό κάνοντας μέχρι και πατίνι στη σκηνή, με props να ξεπετάγονται από παντού, ενώ σε ένα σημείο εμφανίζεται μέχρι και σωσίας του πριν από το σημείο που το τραγούδι αλλάζει ύφος και γίνεται πιο μελωδικό.

«O Akylas θα κερδίσει το televoting»

«Η παράσταση της Ελλάδας είναι ρεαλιστικά απίστευτη. Τα γραφικά υπάρχουν μόνο στο πρώτο τρίτο, το υπόλοιπο είναι όλο φυσικά/σκηνικά αντικείμενα και γεμάτο εκπλήξεις. Ο Ακύλας έχει τη δυσκολότερη σκηνική παρουσίαση και την καταφέρνει. Σίγουρα κερδίζουν το ISR στη τηλεψηφοφορία» αναφέρει ένα από τα δεκάδες σχόλια που αποθεώνουν κυριολεκτικά τον Akylas.

Η θετική απήχηση που είχε η σημερινή εμφάνισή του ανέβασε μάλιστα τις αποδόσεις του στα στοιχήματα χωρίς να κλονίζεται φυσικά το μεγάλο φαβορί του τελικού, που δεν είναι άλλο από τη Φινλανδία.

«Για την εμφάνιση, βλέπουμε το παιχνίδι FERTO στο LED, με τον Akylas στο πορτοκαλί του σύνολο. Βλέπουμε μετά έναν ύμνο στην Έλενα με τον τύπο με τα παντελόνια και τα μακριά κορδόνια. Χάος αλλά ουάου» γράφει άλλος ένας από τους πολλούς ξένους χρήστες του X που αναφέρονται στην αναφορά του σκηνοθέστη στη «λύρα» της Έλενας Παπαρίζου το 2005.

«Δεν βλέπω Eurovision φέτος εξαιτίας του Ισραήλ αλλά ελπίζω η Ελλάδα να κερδίσει, έχω δει το τραγούδι τους, ακούγεται διασκεδαστικό» γράφει άλλο σχόλιο.

oh god. they they are all dancing with him. the golden guy, the old grandma, and someone in white, that i missed before. Greec is going WILD with the staging #eurovision