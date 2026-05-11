Ο Akylas έκανε την εμφάνισή του στο τιρκουάζ χαλί της Eurovision 2026 στη Βιέννη, δίνοντας τον τόνο της ελληνικής συμμετοχής λίγες μόλις ημέρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό. Με γυαλιά ηλίου, το χαρακτηριστικό του σκουφάκι και την ελληνική αποστολή στο πλευρό του, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας περπάτησε μπροστά σε δημοσιογράφους, φωτογράφους και φαν του διαγωνισμού, κρατώντας ελληνικές σημαίες και μπαίνοντας στο κλίμα της μεγάλης μουσικής εβδομάδας.

Η είσοδος της ελληνικής αποστολής έγινε υπό τους ήχους του «Ζορμπά», με τον Akylas να χορεύει συρτάκι και να κερδίζει τα βλέμματα στο καθιερωμένο event που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της Eurovision. Η εμφάνιση αυτή ήρθε λίγο πριν από τη μεγάλη δοκιμασία της Τρίτης 12 Μαΐου, όταν η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στον τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Advertisement

Advertisement

Ο 27χρονος καλλιτέχνης, κατά κόσμον Ακύλας Μυτιληναίος, εκπροσωπεί φέτος την Ελλάδα με το «Ferto», ένα τραγούδι με έντονη σκηνική ενέργεια, σύγχρονη pop ταυτότητα και ελληνικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με το επίσημο προφίλ του στη Eurovision, πρόκειται για έναν αυτοδίδακτο μουσικό, τραγουδοποιό και performer, που ξεκίνησε από το Μουσικό Σχολείο Σερρών, συνέχισε με θεατρικά εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη και έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από viral διασκευές στο TikTok, πριν χτίσει τη δική του σκηνική παρουσία.

Στον πρώτο ημιτελικό, η Ελλάδα εμφανίζεται στην 4η θέση, μετά την Κροατία και πριν από την Πορτογαλία, σύμφωνα με την επίσημη σειρά εμφάνισης που ανακοίνωσε η Eurovision. Ο πρώτος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου στις 21:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή στις 22:00 ώρα Ελλάδας, ενώ ο δεύτερος ημιτελικός ακολουθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου και ο μεγάλος τελικός το Σάββατο 16 Μαΐου.

Τα προγνωστικά, προς το παρόν, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά για την ελληνική συμμετοχή. Στις αποδόσεις πρόκρισης του πρώτου ημιτελικού, το Eurovisionworld εμφανίζει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση, πίσω από τη Φινλανδία, με πιθανότητα πρόκρισης 97%. Οι στοιχηματικές αποδόσεις, βέβαια, δεν αποτελούν αποτέλεσμα ούτε ασφαλή πρόβλεψη, αλλά αποτυπώνουν τη δυναμική της συμμετοχής λίγο πριν από τη ζωντανή εμφάνιση.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η εικόνα στα γενικά προγνωστικά για τη νίκη. Μετά τις δεύτερες πρόβες, η Φινλανδία παραμένει το μεγάλο φαβορί, όμως η Ελλάδα φέρεται να κρατά τη δεύτερη θέση τις τελευταίες ημέρες, με το «Ferto» να μπαίνει στην εβδομάδα της Eurovision με ισχυρό momentum. Σύμφωνα με το Eurovisionfun, οι αποδόσεις για ελληνική νίκη κινούνται περίπου από 4.75 έως 7.00, με τη μέση εικόνα της αγοράς να δείχνει ότι η ελληνική αποστολή παραμένει μέσα στην πρώτη γραμμή των διεκδικητών.

Το μεγάλο στοίχημα, πάντως, θα είναι η σκηνική παρουσία. Οι πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει για το στήσιμο του «Ferto» περιγράφουν μια εμφάνιση με έντονη κινηματογραφική λογική, περισσότερο κοντά σε music video παρά σε συμβατική Eurovision performance. Ο Akylas φέρεται να ξεκινά την εμφάνιση πατώντας ένα «start» button στα LED screens, εισάγοντας το κοινό σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που θυμίζει video game.

Η αρχή της εμφάνισης τοποθετεί τον καλλιτέχνη σε μια πολυγωνική κατασκευή με καθρέφτες, δημιουργώντας ένα εφέ «οπτικού απείρου», από το οποίο στη συνέχεια βγαίνει για να περάσει στη χορογραφία. Η σκηνική αφήγηση χωρίζεται σε τρία «levels», με χαρακτήρες και συμβολισμούς γύρω από την απληστία, την πολιτισμική ταυτότητα και τη σύγχρονη εμμονή με τη δημόσια εικόνα.

Advertisement

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της εμφάνισης θα είναι μια αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου και τη νίκη της Ελλάδας το 2005, μέσα από ένα λυρικό solo και μια εικόνα που παραπέμπει στο ιστορικό «My Number One». Στο φινάλε, ο Akylas ανεβαίνει στο κεντρικό σκηνικό, αφαιρεί τα γυαλιά του σε μια πιο ευάλωτη στιγμή και απευθύνεται στη μητέρα του, ενώ οι στίχοι θα προβάλλονται στα αγγλικά στα LED ώστε να γίνουν κατανοητοί και από το διεθνές κοινό.

Το τιρκουάζ χαλί έδωσε, λοιπόν, την πρώτη γεύση από την εικόνα του Akylas στη Βιέννη. Η πραγματική δοκιμασία έρχεται στη σκηνή: εκεί όπου το «Ferto» θα πρέπει να μετατρέψει το hype, τα ευνοϊκά προγνωστικά και την εξωστρεφή προσωπικότητα του καλλιτέχνη σε μια εμφάνιση που θα πείσει κοινό και επιτροπές και θα στείλει την Ελλάδα στον μεγάλο τελικό.