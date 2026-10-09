Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η τοποθέτηση της Σοφίας Βούλτεψη για την έξωση της ηλικιωμένης, Μαρικάρμεν στην Ισπανία η οποία άφησε την τελευταία της πνοή πριν από τρεις μέρες.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε αμφιλεγόμενες δηλώσεις για τη Μαρικάρμεν, τη γυναίκα που αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο του ισπανικού αγώνα για τη στεγαστική κρίση.

Advertisement

Advertisement

Η βίαιη έξωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου πυροδότησε πρωτοφανή λαϊκή οργή στην Ισπανία, με χιλιάδες πολίτες να κατεβαίνουν μαζικά στους δρόμους για να υπερασπιστούν το δικαίωμα στη στέγαση.

Η Βούλτεψη υπονόοησε ότι καλώς είχαν κάνει έξωση στην 87χρονη γιατί… «πλήρωνε 170 ευρώ σε διαμέρισμα 92 τετραγωνικών μέτρων στο Κολωνάκι της Μαδρίτης» και στην συνέχεια είπε «Μπούχιτσαν οι ιδιοκτήτες μαζί της».

Κατά τραγική ειρωνεία, όταν η Βούλτεψη χθες ψευδόταν ασύστολα και τη συκοφαντούσε χωρίς ντροπή, η 87χρονη Μαρικάρμεν που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, είχε ήδη πεθάνει σε νοσοκομείο της Μαδρίτης.#Maricarmen #SpainHousingCrisis pic.twitter.com/Amlasqlwi7 — antonis kelaidonis (@antonkelaidon) October 8, 2026

Και αφού δήλωσε πως «δεν είναι φτωχή η Μαρικάρμεν» ολοκλήρωσε τα επιχειρήματά της για να πείσει ότι οι κινητοποιήσεις στην Ισπανία είναι… λάθος κατά την δική της γνώμη.