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Σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή των Σφακίων και στο Φαράγγι της Σαμαριάς να προκαλούν, μεταξύ άλλων, τον εγκλωβισμό οκτώ εργαζομένων του Εθνικού Δρυμού.

Η περιπέτεια των οκτώ εργαζομένων, οι οποίοι παρέμεναν εγκλωβισμένοι από τις 29 Σεπτεμβρίου, είχε τελικά αίσιο τέλος. Η επιχείρηση για την απομάκρυνσή τους ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 12:30, όταν και έφτασαν με ασφάλεια στο Ξυλόσκαλο.

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Η επιστροφή τους πραγματοποιήθηκε μέσω του μονοπατιού, το οποίο έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν κατά τη διαδρομή, όλοι οι εργαζόμενοι είναι καλά στην υγεία τους.

Ένας από τους εργαζόμενους, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Σαμαριά υπήρχαν επαρκείς ποσότητες τροφίμων και εφοδίων, ενώ είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνούν τακτικά με τις οικογένειές τους. Όπως εξήγησε, υπήρχε η δυνατότητα να αποχωρήσουν νωρίτερα, ωστόσο αποφάσισαν να μην πάρουν το ρίσκο, προκειμένου να προστατεύσουν την ασφάλεια των νεότερων συναδέλφων τους.

Την ίδια ώρα, η εικόνα που παρουσιάζει ο Εθνικός Δρυμός μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας είναι ιδιαίτερα αποκαρδιωτική. Εργαζόμενοι που εισήλθαν από τη βόρεια είσοδο και πραγματοποίησαν αυτοψία έως το 4ο χιλιόμετρο διαπίστωσαν το μέγεθος των καταστροφών.

Σε πολλά σημεία, το μονοπάτι έχει ουσιαστικά χαθεί κάτω από πέτρες, κορμούς δέντρων και μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Η ορμή των νερών παρέσυρε ακόμη και δέντρα, με αρκετά από αυτά να έχουν ξεριζωθεί ή μετακινηθεί από τη θέση τους.

Η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη, ώστε σε αρκετά σημεία ακόμη και έμπειροι εργαζόμενοι αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να κινηθούν μέσα στον Δρυμό, σύμφωνα με το CRETA24.