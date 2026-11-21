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Τα τέλη κυκλοφορίας 2027 έχουν αναρτηθεί στο myCAR της ΑΑΔΕ και πληρώνονται έως την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026. Το ειδοποιητήριο τυπώνεται και χωρίς κωδικούς Taxisnet, μόνο με το ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας. Δεν προβλέπεται παράταση, και όποιος αργήσει πληρώνει πρόστιμο από 25% έως και διπλάσιο ποσό.

Πώς τυπώνω τα τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς Taxisnet

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Μπείτε στη σελίδα της ΑΑΔΕ «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς».

Συμπληρώστε το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και πληρώστε σε τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ.



Πώς τα βρίσκω με κωδικούς στο myCAR

Από το myAADE επιλέγετε «Εφαρμογές», «Φορολογικές Υπηρεσίες», «Οχήματα» και «myCAR». Στην ενότητα «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων» βλέπετε όλα τα οχήματά σας και τους κωδικούς πληρωμής. Από εκεί κατεβάζετε το ειδοποιητήριο ή βεβαίωση μη οφειλής και δηλώνετε ακινησία.

Πώς πληρώνω τα τέλη κυκλοφορίας 2027

Το φετινό ειδοποιητήριο έχει κωδικό RF και QR code. Η ΑΑΔΕ συνιστά το QR, γιατί το σκανάρετε με το mobile banking και δεν πληκτρολογείτε ούτε κωδικό ούτε ποσό.



Τι πρόστιμο πληρώνω αν τα ξεχάσω

Πότε πληρώνετε

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Παράδειγμα: τέλος 690 €

Έως 31/12/2026

—

690 €

Ιανουάριος 2027

+25%

862,50 €

Φεβρουάριος 2027

+50%

1.035 €

Αργότερα ή καθόλου

πρόστιμο ίσο με το τέλος

1.380 €

Αν δεν θα κυκλοφορήσω το αυτοκίνητο το 2027

Μπορείτε να δηλώσετε ψηφιακή ακινησία στο myCAR, καταθέτοντας ηλεκτρονικά τις πινακίδες. Αν το όχημα εντοπιστεί να κυκλοφορεί ενώ είναι σε ακινησία, το πρόστιμο ξεκινά από 10.000 ευρώ.

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