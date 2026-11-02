Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανάρτησε τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 στην πλατφόρμα myCAR, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες οχημάτων να ενημερωθούν για το ύψος της οφειλής τους.

Οι υπόχρεοι μπορούν να εκτυπώσουν το έντυπο πληρωμής χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet ή εισάγοντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος τους.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η εξόφληση πραγματοποιείται μέσω τραπεζικών συστημάτων, όπως το e-banking, τα ΑΤΜ ή τα καταστήματα.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, επιβάλλεται κλιμακωτό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και το διπλάσιο του αρχικού ποσού, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης.

Οι ιδιοκτήτες που δεν θα χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2027 έχουν τη δυνατότητα να το θέσουν σε ψηφιακή ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCAR έως το τέλος του έτους.

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Διαθέσιμα είναι στην ιστοσελίδα mycar της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας 2027.

Με το ισχύον πλαίσιο, η εμπρόθεσμη πληρωμή κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, εκτός αν ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό. Η ΑΑΔΕ θεωρεί ως βασική περίοδο εξόφλησης το διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Δηλαδή, για τα τέλη του 2027, έχετε δύο μήνες μπροστά σας.

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Πώς βρίσκετε και εκτυπώνετε τα τέλη κυκλοφορίας 2027

Οι υπόχρεοι μπορούν να αναζητήσουν το ειδοποιητήριο του οχήματός τους μέσα από την πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ. Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Αφού συνδεθούν, επιλέγουν την αντίστοιχη υπηρεσία για τα τέλη κυκλοφορίας και εντοπίζουν το έντυπο που αφορά το 2027. Στη συνέχεια, μπορούν να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή ή στο κινητό τους ή να προχωρήσουν στην εκτύπωσή του.

Υπάρχει, ωστόσο, και εναλλακτική δυνατότητα για όσους δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς Taxisnet. Συγκεκριμένα, η αναζήτηση του ειδοποιητηρίου μπορεί να γίνει με την καταχώριση του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και της χρονιάς που ενδιαφέρει.

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πότε πρέπει να γίνει η πληρωμή – Τι ισχύει για τις παρατάσεις

Η Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026 είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να πληρώσουν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του 2027.

Η μη εξόφληση μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία συνεπάγεται πρόστιμο, το οποίο διαμορφώνεται με βάση τον μήνα καταβολής. Με το ισχύον καθεστώς, δεν υπάρχει αυτόματη παράταση της προθεσμίας, επομένως οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προγραμματίσουν εγκαίρως την πληρωμή τους.

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Οι διαθέσιμοι τρόποι εξόφλησης

Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία σε τραπεζικό κατάστημα. Ειδικότερα, οι επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι είναι:

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Μέσω e-banking και mobile banking: Με την εισαγωγή του κωδικού RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο.

Με QR Code: Σαρώνοντας τον κωδικό μέσω της εφαρμογής της τράπεζας, εφόσον παρέχεται η συγκεκριμένη δυνατότητα.

Σε ΑΤΜ: Με τη χρήση των στοιχείων πληρωμής που αναγράφονται στο έντυπο.

Σε τραπεζικά καταστήματα και ΕΛΤΑ: Με την προσκόμιση του ειδοποιητηρίου.

Οι ιδιοκτήτες καλό είναι να διατηρούν το αποδεικτικό εξόφλησης, μέχρι να ενημερωθεί σχετικά και η ηλεκτρονική εικόνα της οφειλής στην ΑΑΔΕ.

Πόσο αυξάνεται το ποσό με την εκπρόθεσμη πληρωμή

Η καθυστέρηση στην καταβολή των τελών συνεπάγεται κλιμακωτή επιβάρυνση. Το ποσοστό του προστίμου αυξάνεται όσο απομακρυνόμαστε από την αρχική ημερομηνία λήξης, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό να μπορεί να διπλασιαστεί.

Αναλυτικά, οι επιβαρύνσεις προβλέπονται ως εξής:

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Χρόνος πληρωμής Πρόστιμο Έως 31 Δεκεμβρίου 2026 Χωρίς πρόστιμο Ιανουάριος 2027 25% Φεβρουάριος 2027 50% Από 1η Μαρτίου 2027 100%

Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης που έχει ετήσια τέλη 240 ευρώ θα χρειαστεί να πληρώσει 300 ευρώ εάν εξοφλήσει τον Ιανουάριο. Αν η πληρωμή πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, η συνολική οφειλή θα ανέλθει σε 360 ευρώ, ενώ από τον Μάρτιο θα φτάσει τα 480 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι για τα επιβατικά αυτοκίνητα με τέλη κυκλοφορίας μικρότερα των 30 ευρώ ισχύει ελάχιστο πρόστιμο 30 ευρώ.

Με ποια κριτήρια υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας

Το ύψος των τελών δεν είναι ίδιο για όλα τα οχήματα, καθώς εξαρτάται από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

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Ειδικότερα, για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα του εξωτερικού έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, ο υπολογισμός βασίζεται στον κυβισμό του κινητήρα.

Αντίθετα, για τα οχήματα με πρώτη ταξινόμηση από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, καθοριστικό στοιχείο είναι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται διαφορετικές κλίμακες, ανάλογα με την περίοδο πρώτης ταξινόμησης.

Για τα τέλη του 2027 δεν έχει ανακοινωθεί μεταβολή στις υφιστάμενες κλίμακες υπολογισμού, με αποτέλεσμα να μην προβλέπεται αλλαγή στα ποσά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Σε κάθε περίπτωση, το ακριβές ύψος της οφειλής εμφανίζεται στο προσωπικό ειδοποιητήριο κάθε οχήματος.

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Πώς γλιτώνετε τα τέλη κυκλοφορίας μέσω της ψηφιακής ακινησίας

Μία ακόμη δυνατότητα που έχουν οι ιδιοκτήτες είναι να θέσουν το όχημά τους σε ψηφιακή ακινησία, εφόσον δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια του 2027.

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Η σχετική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myCAR, χωρίς να απαιτείται η φυσική παράδοση των πινακίδων στην αρμόδια ΔΟΥ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι.

Για να μην υπάρχει υποχρέωση καταβολής των ετήσιων τελών κυκλοφορίας του 2027, η δήλωση ακινησίας πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της ακινησίας, το όχημα οφείλει να παραμένει στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης που έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα και δεν επιτρέπεται να κινείται στους δρόμους.

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Εάν ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να επαναφέρει το όχημα σε κυκλοφορία μέσα στο 2027, μπορεί να υποβάλει αίτηση άρσης της ακινησίας και να καταβάλει τα αναλογικά τέλη που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις.