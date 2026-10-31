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Η ίδια περιέγραψε επιπλέον δυσάρεστες εμπειρίες με πολιτικά πρόσωπα, όπως απόπειρες αγγίγματος και παράξενα σχόλια, κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας της.

Οι αποκαλύψεις περιλαμβάνονται στο νέο βιβλίο της παρουσιάστριας, όπου εκφράζει ανησυχία για την ευάλωτη θέση των νεότερων εργαζομένων στο πολιτικό περιβάλλον του Γουέστμινστερ.

Η δημοσιογράφος ξεκαθάρισε ότι δεν διατηρεί κοινωνικές σχέσεις με πολιτικούς, επισημαίνοντας την πολυπλοκότητα και την ανάρμοστη συμπεριφορά που συναντάται συχνά στους κύκλους αυτούς.

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Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα αμήχανη εμπειρία από τη δημοσιογραφική της διαδρομή αποκάλυψε η γνωστή παρουσιάστρια του BBC, Λόρα Κούνσμπεργκ, περιγράφοντας τη στιγμή που βρέθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου για μια προγραμματισμένη επαγγελματική συνάντηση με Βρετανό υπουργό και τον αντίκρισε ξαπλωμένο στο κρεβάτι μαζί με τη σύντροφό του.

Η 50χρονη δημοσιογράφος δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο το ζευγάρι να είχε διαφορετικές προθέσεις από εκείνες που η ίδια περίμενε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιδίωκαν μια ερωτική συνεύρεση μαζί της. Έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει ότι μπορεί να είχε παρερμηνεύσει την κατάσταση.

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Μιλώντας στους Times, η Κούνσμπεργκ περιέγραψε το περιστατικό, αλλά και άλλες δυσάρεστες εμπειρίες από τις επαφές της με πολιτικά πρόσωπα, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία της για τη συμπεριφορά που αντιμετωπίζουν οι νεότεροι εργαζόμενοι στους πολιτικούς κύκλους του Γουέστμινστερ.

Η συνάντηση σε ξενοδοχείο που πήρε απρόσμενη τροπή

Το περιστατικό συνέβη την περίοδο που η Κούνσμπεργκ κάλυπτε κομματικό συνέδριο στη Βρετανία. Είχε κανονίσει να συναντήσει έναν κυβερνητικό υπουργό και έναν σύμβουλό του στο δωμάτιο ξενοδοχείου, προκειμένου να συζητήσουν επαγγελματικά ζητήματα.

Όταν έφτασε, όμως, αντίκρισε τον υπουργό ξαπλωμένο στο κρεβάτι, με αρκετά κουμπιά του πουκαμίσου του ανοιχτά, ενώ δίπλα του βρισκόταν η σύντροφός του.

Η εικόνα την αιφνιδίασε και την έκανε να αισθανθεί εξαιρετικά άβολα, καθώς δεν είχε καμία σχέση με τη συνάντηση που είχε προγραμματιστεί.

Όταν ρωτήθηκε από τους Times αν θεώρησε ότι ο υπουργός και η σύντροφός του ήθελαν να κάνουν σεξ μαζί της, απάντησε χωρίς να αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο.

«Λοιπόν, μπορεί να ήθελαν και μπορεί να μην ήθελαν. Όπως είπα, μπορεί και να μην ήθελαν και να τα κατάλαβα όλα εντελώς λάθος. Ήταν πολύ άβολο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η δημοσιογράφος δεν κατονόμασε τον υπουργό ούτε αποκάλυψε πότε ακριβώς συνέβη το περιστατικό. Όπως εξήγησε, δεν θέλησε να παραμείνει περισσότερο στο δωμάτιο, τελείωσε γρήγορα το ποτό της και αποχώρησε.

More in tomorrow’s @thetimes ! https://t.co/9Roqq7LvMH — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) October 30, 2026

Ο υπουργός που επιχείρησε να την αγγίξει και τα επαναλαμβανόμενα φιλιά στο κεφάλι

Η Κούνσμπεργκ μίλησε και για άλλες δυσάρεστες εμπειρίες που είχε με πολιτικούς κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας.

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Σε μία περίπτωση, ένας παντρεμένος, μεσήλικας υπουργός την είχε προσκαλέσει στο θέατρο, ενώ σε διαφορετική περίσταση επιχείρησε να την αγγίξει με τρόπο που η ίδια δεν επιθυμούσε. Η δημοσιογράφος περιέγραψε την κίνηση ως απόπειρα για «λίγο χούφτωμα» και αποφάσισε έκτοτε να διακόψει την επικοινωνία μαζί του.

Σε άλλο περιστατικό, ένας πρώην υπουργός συνήθιζε να τη φιλά επανειλημμένα στο κεφάλι κάθε φορά που συναντιούνταν.

«Αυτό ήταν απλώς παράξενο. Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι απειλούμαι. Αλλά είναι απλώς ένα περίεργο πράγμα να κάνεις», σχολίασε.

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Στο βιβλίο της αναφέρεται επίσης σε ένα μήνυμα που είχε λάβει και το οποίο χαρακτήρισε «πραγματικά ανατριχιαστικό», καθώς περιείχε σχόλια για τα ρούχα που φορούσε όταν εμφανιζόταν στην τηλεόραση.

Η ίδια θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι οι επαγγελματικές επαφές της με πολιτικούς δεν συνεπάγονται και προσωπικές σχέσεις μαζί τους.

«Δεν είμαι φίλη με πολιτικούς. Υπάρχουν πολλοί πολιτικοί που είναι απολύτως ευχάριστοι άνθρωποι, αλλά δεν συναναστρέφομαι κοινωνικά πολιτικούς», είπε.

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🚨 NEW: Laura Kuenssberg has revealed a Government Minister may have wanted a threesome with her after she arrived for an interview in his hotel room to find him on the bed shirtless with his partner waiting "It was very uncomfortable" https://t.co/5Wm7PAdEVN Advertisement October 30, 2026

Η ανησυχία για τους νέους εργαζόμενους στο Γουέστμινστερ

Οι προσωπικές της εμπειρίες την οδήγησαν να αναφερθεί και στη συμπεριφορά ορισμένων ανθρώπων στους πολιτικούς κύκλους της Βρετανίας, επισημαίνοντας ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι μπορεί να βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση.

«Οι άνθρωποι κάνουν διάφορα πράγματα. Και η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι περίπλοκη και μερικές φορές οι άνθρωποι συμπεριφέρονται άσχημα», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της για όσους βρίσκονται στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους πορείας.

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«Εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία στο Γουέστμινστερ ότι ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι που τώρα ξεκινούν είναι μερικές φορές πολύ ευάλωτοι», σημείωσε.

Το ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης και της ανάρμοστης συμπεριφοράς στο βρετανικό Κοινοβούλιο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Σύμφωνα με διακομματική έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2018, περίπου ένας στους πέντε ανθρώπους που εργάζονταν στο Κοινοβούλιο δήλωσε ότι είχε υποστεί σεξουαλική παρενόχληση ή είχε γίνει μάρτυρας ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Το πρώτο βιβλίο της και η αντίδραση του Πιρς Μόργκαν

Οι αποκαλύψεις της Κούνσμπεργκ έγιναν με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, με τίτλο «Pay Attention», η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου.

Η δημοσιογράφος, που παρουσιάζει την πολιτική εκπομπή «Sunday with Laura Kuenssberg» και υπήρξε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη θέση της πολιτικής συντάκτριας του BBC, επιχειρεί μέσα από το βιβλίο να αποτυπώσει τις μεγάλες αλλαγές στη βρετανική πολιτική ζωή τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ άλλων, εξετάζει το Brexit και το δημοψήφισμα, την εκρηκτική ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την άνοδο του Reform UK, αναζητώντας τις συνδέσεις ανάμεσα στις εξελίξεις που διαμόρφωσαν το σημερινό πολιτικό περιβάλλον της χώρας.

Η συνέντευξή της προκάλεσε και την αντίδραση του Βρετανού παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν, ο οποίος σχολίασε τις αποκαλύψεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας απλώς «Whoa…», συνοδεύοντας την ανάρτησή του με emoji φωτιάς.

Η Κούνσμπεργκ παραδέχθηκε ότι αισθάνεται αγωνία για την υποδοχή του πρώτου της βιβλίου, αναγνωρίζοντας ότι δεν γνωρίζει πώς θα αντιδράσει το κοινό.

«Ο κόσμος θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι. Νομίζω ότι για οποιονδήποτε γράφει βιβλίο για πρώτη φορά υπάρχει ένα ορισμένο άγχος», ανέφερε.