Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Σταμάτη είπαν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του πρώην υπουργού της ΝΔ, το μεσημέρι της Τρίτης, 18 Νοεμβρίου, στην Καλαμαριά.

Ο Δημήτρης Σταμάτης έφυγε από τη ζωή την περασμένη Κυριακή σε ηλικία 75 ετών μετά από μάχη με σοβαρή ασθένεια. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς.

Το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του, Γεωργία, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, ο γραμματέας της πολιτικής επιτροπής της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, ο βουλευτής της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος και η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Σταμάτης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.

Το 1985 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, έως και το 1993, ενώ διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Κατά την περίοδο 2005 – 2009, χρημάτισε Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στις 21 Ιουνίου 2012 ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, ενώ ήταν αρμόδιος για την ομαλή λειτουργία και συνεννόηση των κυβερνητικών εταίρων.