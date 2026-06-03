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Το τελευταίο αντίο στην 39χρονη Βασιλική, η οποία δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της με 45 μαχαιριές, λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Καλαμάτα, μέσα σε βαρύ κλίμα πένθους.

Η σορός της άτυχης γυναίκας έφτασε στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας λίγα λεπτά πριν τις 19:00.

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Μετά το κύμα ευαισθητοποίησης για τη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετώπιζε η οικογένεια της άτυχης γυναίκας, ο Δήμος Καλαμάτας ανέλαβε το κόστος της κηδείας.

Σε κλίμα βαρύτατου πένθους, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Καλαμάτα για να αποχαιρετήσει την 39χρονη.

Την ίδια στιγμή, το βάρος πέφτει στα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης, ηλικίας 10 και 6 ετών, τα οποία προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια της μητέρας τους. Τα δύο κορίτσια, που αναζητούσαν συνεχώς τη μητέρα τους, ενημερώθηκαν για τον θάνατό της σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με τη λεπτή αυτή διαδικασία να συντονίζεται από εξειδικευμένους ψυχολόγους και τη θεία τους. Η αδελφή του θύματος βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό τους και έχει ήδη εκφράσει την πρόθεση να αναλάβει επίσημα την κηδεμονία και τη φροντίδα τους.

Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Τουλάχιστον 45 φορές μαχαίρωσε την 39χρονη Βασιλική ο 41χρονος στο διαμέρισμα της οικογένειας στην Καλαμάτα, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, θανατηφόρες ήταν δύο μαχαιριές στο στήθος και μία στην πλάτη. Η σορός φέρει αρκετά τραύματα σε λαιμό και σαγόνι, καθώς επίσης και πάρα πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια. Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε πως η Βασιλική είχε και τραύματα τα οποία παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό.

Ο ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Βασιλική δέχτηκε τις περισσότερες από τις 45 μαχαιριές ενώ είχε πέσει στο πάτωμα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι, εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή σε εμβρυακή στάση ενώ στο χέρι της είχε το μαχαίρι.