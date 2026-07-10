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Ο ίδιος βρέθηκε αρχικά στην Πελοπόννησο τον Φεβρουάριο του 2023, στο πλαίσιο ενός ταξιδιού που είχε ως στόχο την εξερεύνηση της Ευρώπης.

Η γέννηση του παιδιού του στην Ελλάδα αποτέλεσε καθοριστική στιγμή, ενισχύοντας τον δεσμό του με την περιοχή και τον τοπικό πληθυσμό.

Σήμερα συνεχίζει την επαγγελματική του πορεία ως κινηματογραφιστής και φωτογράφος, εστιάζοντας στη δημιουργία πορτραίτων ανθρώπων που ζουν στην περιοχή.

Η εμπειρία της μετεγκατάστασής του λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των δύο πολιτισμών, προσφέροντάς του μια νέα προοπτική για τη ζωή και την τέχνη.

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Ο Maelig Sebillotte δεν ακολουθεί το συνηθισμένο μονοπάτι για έναν κινηματογραφιστή από τη Γαλλία, καθώς άφησε το Παρίσι για να εγκατασταθεί μόνιμα στην Καλαμάτα μαζί με τη σύντροφό του και το παιδί τους. Προτού εγκατασταθεί στην Πελοπόννησο, ο καλλιτέχνης απασχολούνταν σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στο Παρίσι και διοργάνωνε μουσικά φεστιβάλ σε μεσαιωνικές γαλλικές πόλεις.

Η επιλογή να εγκατασταθεί στην Ελλάδα

Ο Maelig Sebillotte αναζητούσε να έχει μία στενότερη επαφή με τα έργα του, έχοντας στο νου του να γυρίσει μια ταινία μικρού μήκους που επρόκειτο να διαδραματιστεί στην Ανατολική Ευρώπη. Καθώς η αναχώρηση θα γινόταν με βαντον Μάρτιο, αποφάσισε να περάσει πρώτα από την Ελλάδα, για να απολαύσει το ήπιο κλίμα της εποχής. Στην πορεία, όμως, η Πελοπόννησος και ειδικά η περιοχή της Καλαμάτας, άρχισε να αποκτά για εκείνον πολύ μεγαλύτερη σημασία.

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Όλα ξεκίνησαν με ένα ταξίδι μαζί με τη σύντροφό του, τον Φεβρουάριο του 2023. Σκοπός τους ήταν να γυρίσουν την Ευρώπη, ενώ εκείνη την περίοδο περίμεναν ήδη το πρώτο τους παιδί. Βρέθηκαν στην Πελοπόννησο και έφτασαν στην Καλαμάτα, έναν τόπο που έμελλε να συνδεθεί με μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές της ζωής τους. Εκεί έγιναν γονείς, με τη βοήθεια μιας Ελληνίδας μαίας που τους συνόδεψε με φροντίδα σε αυτή τη σημαντική εμπειρία και τους έκανε να αγαπήσουν την Ελλάδα.

Αν και η νέα του ζωή απείχε πολύ από την καθημερινότητα στα προάστια του Παρισιού, αυτή ακριβώς η απόσταση τον οδήγησε σε μια βαθιά επανασύνδεση με τον εαυτό του και το νέο του περιβάλλον. Αρχικά, μαζί με τη σύζυγό του, σχεδίαζαν να εγκατασταθούν σε ένα ορεινό χωριό στα γαλλικά Πυρηναία. Τελικά όμως, η Καλαμάτα ήταν ο τόπος που τον σημάδεψε, καθώς εκεί βίωσε τον ερχομό του παιδιού του και μια εσωτερική αλλαγή που τον έμαθε τι θα πει πραγματική ευθύνη.

Σήμερα συνεχίζει να δουλεύει ως κινηματογραφιστής, ενώ ασχολείται και με τη φωτογραφία, κυρίως με πορτραίτα ανθρώπων της περιοχής όπου ζει. Αν και δεν ήταν απογοητευμένος με τηζωή εντός Παρισιού, έψαχνε να ζήσει αντισυμβατικά και να έρθει σε επαφή με ανθρώπους μακριά από τα γνώριμα αστικά περιβάλλοντα. Είναι 28 χρονών και ήρθε στην Καλαμάτα στα 25, αλλά έχει την εντύπωση ότι παραμένει πάντα σε ταξίδι.

Ο Maelig Sebillotte θέλει να συνεχίσει να εμβαθύνει στα φιλμ ντοκιμαντέρ μέσα από πορτραίτα. Βρίσκει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να μιλά με Έλληνες που έφυγαν στη Γαλλία ή τη Γερμανία και επέστρεψαν. Όταν ο ίδιος ξαναπήγε στη Γαλλία, αισθάνθηκε σαν κάποιος άλλος. Αυτή η εμπειρία έγινε μια γέφυρα ανάμεσα στις δύο κουλτούρες, γιατί η Ελλάδα για αυτόν έγινε ένα απροσδόκητο σπίτι, μία ευκαιρία για ανανέωση και περιπέτεια.

Facebook/ Maelig Sebillotte

Τα projects του Maelig Sebillotte μπορείτε να δείτε στον προσωπικό του ιστότοπο εδώ, καθώς και στον λογαριασμό του στο Instagram εδώ.