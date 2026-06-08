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Η αδελφή της Βασιλικής, η μοναδική εν ζωή συγγενής της από την πατρική της οικογένεια αναμένεται να αναλάβει την προσωρινή επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της δολοφονημένης γυναίκας από την Καλαμάτα, μετά την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για την προφυλάκιση του 41χρονου γυναικοκτόνου.

Την απόφαση για την επιμέλεια θα λάβει η αρμόδια εισαγγελέας εντός των επόμενων ημερών. Μέχρι εκείνη την στιγμή, τα δύο παιδιά της 39χρονης παραμένουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας, προστατευόμενα και υπό την επίβλεψη ειδικών παιδοψυχολόγων.

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Οι αρχές έχουν επιτρέψει μόνο στην αδελφή της Βασιλικής να βλέπει τα παιδιά και να είναι μαζί τους στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, για την υπόθεση υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας και τόσο ο δήμος όσο και η εκκλησία έχουν κινητοποιηθεί για την ανεύρεση σπιτιού στο οποίο θα μείνουν προσωρινά τα παιδιά μαζί με την θεία τους.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές έχουν απαγορεύσει οποιαδήποτε επικοινωνία στους γονείς του δράστη με τα εγγόνια τους, μετά και την απολογία του 41χρονου που έριξε στην Βασιλική ολόκληρη την ευθύνη της δολοφονίας της.