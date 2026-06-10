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Πολίτες, η Εκκλησία, φίλοι και συγγενείς, καθώς και τα Παιδικά Χωριά SOS, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να στηρίξουν τα δύο παιδιά της 39χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε άγρια από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η στυγερή γυναικοκτονία, η Ελλάδα στο σύνολό της επιχειρεί να σταθεί στο πλευρό των δύο ανήλικων παιδιών, τα οποία πλέον φιλοξενούνται προσωρινά έως ότου αναλάβει την επιμέλειά τους η θεία τους.

Τα Παιδικά Χωριά SOS γνωστοποίησαν ότι αναλαμβάνουν τη μίσθωση κατοικίας στην Καλαμάτα, όπου τα παιδιά θα παραμείνουν προσωρινά μέχρι τη μετάβασή τους στο σπίτι της θείας τους, αδελφής της αδικοχαμένης 39χρονης. Παράλληλα, η οργάνωση παρέχει και ψυχολογική υποστήριξη σε όλη την οικογένεια, με στόχο την επούλωση των πληγών που άφησε πίσω της η γυναικοκτονία και η απώλεια της μητέρας τους.

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Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μέσω ψυχολογικής φροντίδας, κοινωνικής εργασίας και συμβουλευτικής, θα επιχειρηθεί η αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας, καθώς και η σταδιακή προσαρμογή των μελών της οικογένειας στη νέα πραγματικότητα.

Τα Παιδικά Χωριά SOS βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των δύο ανήλικων παιδιών που έχασαν τη μητέρα τους στην Καλαμάτα, έχοντας ήδη ενεργοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων προστασίας, υλικής υποστήριξης και ψυχοκοινωνικής φροντίδας, τόσο για τα παιδιά όσο και για τη θεία τους, η οποία ανέλαβε προσωρινά την επιμέλειά τους μετά από εισαγγελική απόφαση.

Με βασικό στόχο την άμεση εξασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος, η οργάνωση καλύπτει πλήρως το ενοίκιο κατοικίας στην Καλαμάτα. Εκεί θα διαμείνει προσωρινά η οικογένεια, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μετακίνησής τους στον τόπο μόνιμης κατοικίας της θείας, η οποία έχει πλέον αναλάβει τον ρόλο της νέας οικογένειας φροντίδας τους.

Η υποστήριξη των Παιδικών Χωριών SOS δεν θα σταματήσει σε αυτό το στάδιο, αλλά θα συνεχιστεί και μακροπρόθεσμα, ακόμη και μετά την εγκατάσταση της οικογένειας στη μόνιμη κατοικία, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη σταθερότητα που χρειάζονται τα παιδιά μετά την τραγική απώλεια που συγκλόνισε την οικογένειά τους.

Σε δήλωσή του, ο γενικός διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS, Βαγγέλης Τσίλης, τόνισε: «Όταν ένα παιδί έρχεται αντιμέτωπο με μια τόσο βίαιη και τραυματική απώλεια, η κοινωνία οφείλει να κινητοποιείται άμεσα και συντονισμένα. Η ευθύνη μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά θα έχουν δίπλα τους τους ανθρώπους, τις υπηρεσίες και τις συνθήκες που χρειάζονται για να αισθανθούν ξανά ασφάλεια και σταθερότητα και να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια και προοπτική».