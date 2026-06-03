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Νέες εξελίξεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον 41χρονο που δολοφόνησε την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους στην Καλαμάτα ενώ στον ίδιο χώρο ήταν και τα δύο τους κοριτσάκια 6 και 10 ετών που δεν αντιλήφθηκαν τι έγινε.

Ο γυναικοκτόνος παρακολουθούσε το θύμα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ANT1, ο 41χρονος είχε εγκαταστήσει συστήματα προκειμένου να παρακολουθεί την 39χρονη Βασιλική, έχοντας τοποθετήσει gps tracker στο όχημα της συζύγου του και βάλει «κοριούς» στο σπίτι.

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Οι αρχές έχουν εντοπίσει τα συστήματα αυτά και προχωρούν στην απομαγνητοφώνηση. Ο 41χρονος ζήλευε παθολογικά την 39χρονη Βασιλική και σύμφωνα με μαρτυρίες ενοχλούνταν από τις αναρτήσεις της στα social media. Αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν ότι το θύμα ενδέχεται να είχε ανταλλάξει ή λάβει κάποιο μήνυμα το βράδυ του εγκλήματος, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε την οργή του δράστη.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η 39χρονη είχε απομακρυνθεί από τον σύζυγό της με πρόθεση διαζυγίου, ενώ εκείνος επιχειρούσε να επανασυνδεθούν.

Η δικηγόρος που είδε την άτυχη Βασιλική είπε στο Live News ότι θυμάται ακόμα τα σημάδια της κακοποίησης στα χέρια της γυναίκας. Η εξομολόγηση της 39χρονης την είχε συγκλονίσει.

Η αποκάλυψη για την επίσκεψη σε δικηγόρο

«Την είδα ράκος και συγκλονίστηκα από τα όσα μου περιέγραψε. Μου έκαναν τρομερή εντύπωση και οι μελανιές που είχε στα χέρια της. Της είπα πως πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην Αστυνομία και να την βοηθήσω κι εγώ σε περίπτωση που έχει υποστεί κακοποίηση οποιουδήποτε είδους».

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος φαίνεται πως παρακολουθούσε την 39χρονη καθημερινά. Ήθελε να ελέγχει την κάθε της κίνηση. Είχε φτιάξει ψεύτικο προφίλ στο Facebook για να βλέπει τις εικόνες των φίλων της και, πολλές φορές, εμφανιζόταν μπροστά της ξαφνικά.

«Η 39χρονη με κάλεσε πάλι την επόμενη μέρα και ήρθε και με βρήκε στα δικαστήρια. Εκεί, είδα κάποιον να μας κοιτάζει επίμονα και έντονα, σε σημείο που μου προκλήθηκε ανησυχία. Την ρώτησα εάν τον γνωρίζει, και όταν γύρισε και τον είδε, μου απάντησε: «Είναι ο άντρας μου». Και αμέσως, τρομαγμένη, σηκώθηκε και έφυγε. Την παρακολουθούσε, απ’ ό,τι κατάλαβα», ανέφερε η δικηγόρος της.

Ο ξάδερφος του 41χρονου είπε: «Ήταν το πιο ώριμο παιδί, το πιο καλό παιδί, από όλο μας το σόι. Αυτοί οι άνθρωποι αγαπιόντουσαν πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό το πράγμα με τίποτα. Όλοι, εμείς, η οικογένεια, θα βάζαμε το χέρι μας στο Ευαγγέλιο, ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αυτός ο άνθρωπος να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή… κι αν δεν το παραδεχόταν, θα ήμουν σίγουρος ότι δεν το είχε κάνει αυτός. Ήταν ένα πράο παιδί, ένα ήρεμο παιδί. Ρωτήστε τους εργοδότες του, θα σας μιλήσουν για ένα άγγελο, όνομα και πράγμα».