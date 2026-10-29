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Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε τη συνεχή πρόοδο της χώρας του και δεσμεύτηκε για την ενίσχυση της διεθνούς της θέσης.

Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν λίγο μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου ο Έλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο παράνομο και αυθαίρετο.

Μητσοτάκης τόνισε ότι η γεωγραφία και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να αγνοούνται μέσω τεχνητών χαράξεων πάνω σε χάρτες.

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Στην πρόθεσή του «να εξουδετερώσει η Τουρκία όσους επιχειρούν να μπουν εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων της», αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή την 103η επέτειο από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Νέα προκλητική δήλωση Ερντογάν

«Οπως πριν από 103 χρόνια η αποφασιστικότητα των ιδρυτών της δημοκρατίας μας νίκησε επτά δυνάμεις και απελευθέρωσε την πατρίδα από την κατοχή, έτσι και σήμερα είμαστε εξίσου αποφασισμένοι να εξουδετερώσουμε όσους επιχειρούν να μπουν εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων μας», δήλωσε ο Ερντογάν, λίγες ώρες μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στη διάρκεια της οποίας καταδίκασε το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

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Ακόμη, πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να κατακτήσει μια θέση ανάμεσα στις πιο προηγμένες χώρες του κόσμου.

Στην ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στην ιστορική πορεία της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι η ίδρυση της Δημοκρατίας αποτέλεσε πηγή ελπίδας όχι μόνο για τον τουρκικό λαό, αλλά και για άλλους λαούς του κόσμου.

«Δόξα τω Θεώ, στα 103 χρόνια που πέρασαν, η Δημοκρατία μας δεν περιορίστηκε στην εκπλήρωση των ιδανικών της ίδρυσής της, αλλά ρίζωσε και στις καρδιές των ανθρώπων».

Turkish President Erdogan: – Turkish republic was founded 103 years ago with great sacrifices under challenging circumstances – On the 5th anniversary of independence of Turkic countries, we are pleased to see that all these countries are making great progress – As the Turkic world, we act in full solidarity and brotherhood, and, hopefully, we will march forward together – We are determined to work hard and turn the next century into the century of the Turkic world — TRT World (@trtworld) October 29, 2026

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του εξακολουθεί να σημειώνει σημαντικές επιτυχίες σε όλους τους τομείς.

«Η Τουρκική Δημοκρατία, κοινό δημιούργημα και κοινή στέγη 86 εκατομμυρίων ανθρώπων, συνεχίζει να προχωρά από επιτυχία σε επιτυχία, χάρη στα μεγάλα επιτεύγματά της σε κάθε τομέα», δήλωσε ο Ερντογάν.

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Επιπλέον, δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της θέσης της Τουρκίας στη διεθνή σκηνή.

Τέλος ο Ερντογάν τόνισε ότι: «Ως έθνος, σήμερα δεσμευόμαστε για ακόμη μία φορά να εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να ανεβάσουμε την Τουρκική Δημοκρατία, την οποία ιδρύσαμε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και πληρώνοντας βαρύ τίμημα, πάνω από το επίπεδο των σύγχρονων πολιτισμών».

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετούμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο το είχε χαρακτηρίσει «παράνομο», «αυθαίρετο» και αντίθετο «στην ίδια τη γεωγραφία», κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας». Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Τουρκία και η Λιβύη επιχείρησαν να χαράξουν ένα τεχνητό θαλάσσιο σύνορο, αγνοώντας την ύπαρξη των ελληνικών νησιών ανάμεσα στις ακτές τους.

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«Η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί. Και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν με τη χάραξη αυθαίρετων γραμμών πάνω σε έναν χάρτη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.