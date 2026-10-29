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Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι θαλάσσιες ζώνες δεν μπορούν να αναδιατυπώνονται αυθαίρετα για να εξυπηρετούν τις φιλοδοξίες μεμονωμένων κρατών εις βάρος τρίτων.

Η ελληνική πλευρά τόνισε ότι τα νησιά διαθέτουν νόμιμα δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, ενώ απέρριψε τη διαγώνια οριοθέτηση μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης ως παράλογη.

Η συνεδρίαση, την οποία προήδρευσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, εστίασε επίσης στον αντίκτυπο των αναδυόμενων τεχνολογιών στη θαλάσσια ασφάλεια και τη διεθνή ειρήνη.

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Ηχηρό μήνυμα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο μιλώντας στη Νέα Υόρκη, σε ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της οποίας προήδρευσε.

Στην τοποθέτηση του ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας που πρέπει να σέβονται και να εφαρμόζουν όλοι, μίλησε αναλυτικά για τη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης, κάνοντας λόγο για ένα μνημόνιο που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και αψηφεί τη γεωγραφία.

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Όπως είπε, το Διεθνές Δίκαιο “δεν μπορεί να εφαρμόζεται με επιλεκτικό τρόπο και οι κανόνες που διέπουν τις θάλασσές μας δεν μπορούν να αναδιατυπωθούν ώστε να εξυπηρετήσουν τις φιλοδοξίες μεμονωμένων κρατών”.

“Το αποκαλούμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Είναι παράνομο, είναι αυθαίρετο και αντιβαίνει στη γεωγραφία την ίδια”, τόνισε στη συνέχεια παρουσιάζοντας έναν χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.

“Τα νησιά έχουν δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένης της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ”

“Η Ελλάδα και η Λιβύη είναι φυσικοί γείτονες στη θάλασσα, με αντικείμενες ακτές, και έχουν το δικαίωμα, βάσει του Διεθνούς Δικαίου, να οριοθετήσουν τις θαλάσσιες ζώνες τους μέσω συμφωνίας. Αντίθετα, η Τουρκία και η Λιβύη δεν έχουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές. Ωστόσο, έχουν επιχειρήσει να καθορίσουν ένα τεχνητό θαλάσσιο σύνορο μεταξύ τους. Αυτό είναι παράλογο. Δεν υπάρχει προηγούμενο για μια τέτοια διαγώνια οριοθέτηση”, εξήγησε ο Πρωθυπουργός.

Αυτό που τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν ότι “το Διεθνές Δίκαιο είναι απολύτως σαφές: τα νησιά έχουν δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένης της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, οι σχετικές διατάξεις της οποίας αντανακλούν -το επαναλαμβάνω- εθιμικό δίκαιο που είναι δεσμευτικό για όλα τα κράτη. Καμία συμφωνία μεταξύ δύο κρατών δεν μπορεί να στερήσει από τρίτο κράτος τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και καμία διμερής συμφωνία δεν μπορεί να υπερισχύει του Διεθνούς Δικαίου.”

“Τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν με το να χαράσσονται αυθαίρετες γραμμές σε έναν χάρτη”

Παραμένοντας πάντα στο ίδιο αιχμηρό ύφος, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι “η Τουρκία και η Λιβύη έχουν προσπαθήσει να χαράξουν ένα θαλάσσιο σύνορο μεταξύ τους, ωσάν να μην υπάρχουν τα ελληνικά νησιά που βρίσκονται ανάμεσα στις ακτές τους. Δεν πρόκειται για ακατοίκητους βράχους στη μέση της θάλασσας. Πρόκειται για ακμάζουσες κοινότητες, με ιστορία αιώνων, δυναμικές οικονομίες, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.”

Το σαφές μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι “η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί. Και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν με το να χαράσσονται αυθαίρετες γραμμές σε έναν χάρτη.”

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Η συνεδρίαση αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τον μήνα Οκτώβριο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις νέες προκλήσεις που διαμορφώνουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας.

Η συζήτηση διεξάγεται υπό τον τίτλο «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια», με βασικό αντικείμενο τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών στην προστασία της ναυσιπλοΐας και τη διασφάλιση της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας.

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