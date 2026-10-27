Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης περιέγραψε σε συνέντευξή του την προσωπική του αναζήτηση για την αγάπη και την ουσιαστική αποδοχή του εαυτού του.

Κατά το παρελθόν, η έντονη ανάγκη του για εξωτερική επιβεβαίωση από τους γύρω του οδήγησε τον ίδιο σε μια βαθιά προσωπική κρίση.

Με τη βοήθεια ειδικών, ο καλλιτέχνης κατάφερε σταδιακά να αποδεσμευτεί από αυτή την ανάγκη και να καλλιεργήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

Πλέον, ο ίδιος δηλώνει ότι βρίσκεται σε μια διαδικασία όπου συναισθάνεται την αγάπη με έναν πιο ουσιαστικό και προσωπικό τρόπο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την προσωπική του σχέση με την αγάπη και την αποδοχή των άλλων περιέγραψε ο Βασίλης Μπισμπίκης, αποκαλύπτοντας πως ακόμη αναρωτιέται αν έχει καταφέρει να βρει την αγάπη στην ουσιαστική της διάσταση.

Σε συνέντευξή του στο vidcast της «Εφημερίδας των Συντακτών», ο ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, όταν η ανάγκη του να γίνεται αποδεκτός από τους γύρω του είχε αποκτήσει καθοριστική σημασία. Παράλληλα, μίλησε για την προσωπική διαδρομή που ακολούθησε, με τη βοήθεια ειδικών, μέχρι να αρχίσει να βλέπει διαφορετικά τον εαυτό του.

Advertisement

Advertisement

Ερωτηθείς για το αν έχει βρει την αγάπη, ο Βασίλης Μπισμπίκης εξήγησε ότι η ουσιαστική σχέση με αυτήν προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, να μπορούμε να την προσφέρουμε και στον ίδιο μας τον εαυτό. Όπως εξομολογήθηκε, υπήρξε μια στιγμή κατά την οποία η αναζήτηση της αποδοχής από τους άλλους τον οδήγησε σε μια βαθιά προσωπική κρίση.

«Δεν ξέρω αν έχω βρει ακόμα την αγάπη επί της ουσίας, γιατί αυτή την αγάπη πρέπει να τη δώσεις κι εσύ με έναν τρόπο στον εαυτό σου, πρέπει να την παίρνεις και να μην τη νιώθεις. Σίγουρα υπήρχε μια κρίσιμη στιγμή στη ζωή μου, που έψαχνα την αγάπη με αγωνία, δηλαδή θες την αποδοχή των άλλων και κάπου δεν την πήρα. Εκεί διαλύθηκα τελείως».

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη συμβολή των γιατρών και των ψυχολόγων στη διαχείριση αυτής της δύσκολης περιόδου. Όπως περιέγραψε, σταδιακά άρχισε να αποδεσμεύεται από την ανάγκη της εξωτερικής επιβεβαίωσης και να καλλιεργεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

«Μαζί με τη βοήθεια γιατρών και ψυχολόγων, με έναν τρόπο έσπασε αυτό σπυρί, βγήκε το πύον. Έφυγε αυτό της αποδοχής και έπαψα να ζητάω αποδοχή από τους άλλους και κάπως με έναν τρόπο την έδωσα εγώ στον εαυτό μου. Πίστεψα στον εαυτό μου και συνέχισα. Πια συναισθάνομαι περισσότερο την αγάπη».