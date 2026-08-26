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Μια ξεχωριστή και τρυφερή στιγμή μοιράστηκαν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου με φίλους.

Η τραγουδίστρια πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το αγαπημένο τραγούδι «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ», αφιερώνοντάς το στον σύντροφό της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ερμηνείας της, η Δέσποινα Βανδή κοιτούσε τον Βασίλη Μπισμπίκη, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο.

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Η αφιέρωση έγινε ακόμη πιο ξεκάθαρη όταν η τραγουδίστρια, στο σημείο του τραγουδιού που αναφέρεται στη «σπίθα» της αρχής μιας σχέσης, έδειξε με το χέρι της τον ηθοποιό.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύτηκε στα social media, όπου συγκέντρωσε γρήγορα το ενδιαφέρον των χρηστών. Το ζευγάρι, που έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μοιράστηκε έτσι ακόμη μία δημόσια εκδήλωση τρυφερότητας.