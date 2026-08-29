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Η τραγουδίστρια εξήρε τον χαρακτήρα του συντρόφου της, υπογραμμίζοντας τη γενναιοδωρία, τον αυθορμητισμό και τις αξίες που τον διακρίνουν ως άνθρωπο και πατέρα.

Παράλληλα, περιέγραψε τις απλές καθημερινές στιγμές που μοιράζονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ως τις πιο σημαντικές για εκείνη.

Αναφορικά με τα παιδιά της, η ίδια εξέφρασε την υπερηφάνεια της για την εξέλιξή τους, υπογραμμίζοντας ότι η ανατροφή τους αποτέλεσε πάντα την απόλυτη προτεραιότητά της.

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Για τη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη και όσα έχουν αλλάξει στη ζωή της από τη στιγμή που μπήκε στη ζωή της ο ηθοποιός μίλησε η Δέσποινα Βανδή, αποκαλύπτοντας και μια ιδιαίτερα τρυφερή πλευρά της καθημερινότητάς τους.

Η τραγουδίστρια, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Espresso και τη δημοσιογράφο Σπυριδούλα Τριάντου, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον σύντροφό της, τονίζοντας πως η σχέση τους βασίζεται στη βαθιά αγάπη και την ουσιαστική επικοινωνία.

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«Υπάρχουν χαρά, βαθιά αγάπη και ουσιαστική επικοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη νέα πραγματικότητα στη ζωή της.

Αυτό, όμως, που ξεχωρίζει περισσότερο από όλα στην καθημερινότητά τους δεν είναι κάτι που φαίνεται δημόσια. Όπως αποκάλυψε η ίδια, η πιο όμορφη πλευρά της σχέσης τους είναι μια απλή, καθημερινή στιγμή που μοιράζονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Το ότι κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά», είπε η Δέσποινα Βανδή.

«Μπορείς να ακουμπήσεις επάνω του»

Η τραγουδίστρια μίλησε και για τα στοιχεία του χαρακτήρα του Βασίλη Μπισμπίκη που θαυμάζει και την κερδίζουν καθημερινά.

«Είναι ένας γενναιόδωρος άνθρωπος που αγαπάει πραγματικά τον συνάνθρωπο, σέβεται τους φίλους του, μπορείς να ακουμπήσεις επάνω του, ο λόγος του είναι ντόμπρος, έχει αξίες και είναι ένας πολύ καλός πατέρας», ανέφερε.

Ξεχωριστή θέση, όπως είπε, έχουν ο αυθορμητισμός και ο παρορμητισμός του, στοιχεία που, σύμφωνα με την ίδια, κάνουν την κοινή τους ζωή πιο ενδιαφέρουσα.

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«Αγαπάω τον παρορμητισμό και τον αυθορμητισμό που έχει, γεγονός που κάνει τη ζωή μας πολύ ενδιαφέρουσα σε καθημερινή βάση. Είναι επίσης ένας άνθρωπος χωρίς δεύτερες σκέψεις. Με αλήθεια», σημείωσε.

Η Δέσποινα Βανδή αποκάλυψε ακόμη πως θαυμάζει ιδιαίτερα το καλλιτεχνικό του ταλέντο, τόσο ως ηθοποιού όσο και ως σκηνοθέτη.

Η σχέση με τα παιδιά της

Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στα παιδιά της, τη Μελίνα και τον Γιώργο, που απέκτησε κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Ντέμη Νικολαΐδη.

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Όπως τόνισε, η μητρότητα υπήρξε διαχρονικά απόλυτη προτεραιότητά της, καθώς φρόντιζε να αφιερώνει στα παιδιά της σχεδόν όλο τον ελεύθερο χρόνο της, παρά τις αυξημένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

«Έχω υπέροχη σχέση με τα παιδιά μου και νιώθω πως όλος ο χρόνος που τους αφιέρωσα μέχρι να μεγαλώσουν ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει, βλέποντας πώς έχουν εξελιχθεί και οι δύο», είπε.

Παραδέχθηκε, μάλιστα, ότι η προσπάθεια δεν ήταν εύκολη, όπως δεν είναι για κάθε εργαζόμενη μητέρα.

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«Ήμουν από πάνω τους σε κάθε στιγμή. Είχα μόνο μια μικρή βοήθεια για να μπορώ να κοιμάμαι τα πρωινά. Όλος μου ο ελεύθερος χρόνος ήταν αφιερωμένος σε αυτά», ανέφερε.

Σήμερα, όπως λέει, νιώθει υπερήφανη βλέποντας τα δύο παιδιά της να έχουν μεγαλώσει και να έχουν διαμορφώσει τη δική τους προσωπικότητα.

«Σήμερα θαυμάζω δύο συγκροτημένα παιδιά, με υπέροχο ψυχικό κόσμο και με αξίες», κατέληξε.

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