Δεν κατάφερε να επιβληθεί στη μάχη της τηλεθέασης η πρεμιέρα του For You.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εκπομπή της Φαίης Σκορδά σημείωσε μέσο όρο 8,6% στο δυναμικό κοινό, παρουσιάζοντας καλύτερες επιδόσεις στις γυναίκες ηλικίας 25-54 ετών.

Ο Νίκος Μάνεσης κυριάρχησε στη ζώνη του με 14,6%, ενώ άλλες πρωινές εκπομπές κινήθηκαν με ποσοστά μεταξύ 8% και 9%.

Στη μεσημεριανή ζώνη, η Αναστασία Γιάμαλη επικράτησε με μέσο όρο 18,1%, περιορίζοντας σημαντικά τα ποσοστά τηλεθέασης της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού.

Στην απογευματινή και βραδινή ζώνη, ο Νίκος Μουτσινάς έφτασε το 10,7%, ενώ το The Voice κατέγραψε 18,4% και κέρδισε με άνεση την prime time.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αν και η τηλεοπτική της επιστροφή είχε συζητηθεί πολύ, η πρώτη «μάχη» της Φαίης Σκορδά στους πίνακες τηλεθέασης δεν ήταν κερδισμένη: 8,6% στο δυναμικό κοινό για το For You, με την εκπομπή να δυσκολεύεται ιδιαίτερα την πρώτη ώρα και να ανεβαίνει μετά τις 11, αγγίζοντας το 11%.

Καλύτερη πορεία σημείωσε όμως στις γυναίκες 25-54, με μέσο όρο 12,3% αλλά και στο σύνολο κοινού (11,9%). Συγκρίνοντας κανείς τις επιδόσεις των εκπομπών της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η Φαίη Σκορδά «έκλεψε» νούμερα από την Ιωάννα Μαλέσκου που έκανε τα ίδια, σχεδόν, ποσοστά με την εκπομπή που συμπαρουσίαζε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα την περσινή σεζόν (3,6%).

Advertisement

Advertisement

Ο Νίκος Μάνεσης, που ξεκινάει πλέον μισή ώρα νωρίτερα, παρέμεινε νικητής στη μάχη της τηλεθέασης με 14,6%, ενώ ο Ζήσης Μούσιος ο Βασίλης Τσεκούρας και η Αντωνά στο MEGA έκαναν μέσο όρο 8,5% στο κοινό 18-54. Λίγο πιο ψηλά βρέθηκε το δίδυμο Καραμήτρου- Γρηγοριάδη στον ΣΚΑΪ με 9% ενώ η Ζωή Κρονάκη με τον Τάσο Ιορδανίδη στην ΕΡΤ1 έκαναν την έκπληξη σημειώνοντας μέσο όρο 8% στο δυναμικό κοινό.

Η Μίνα Καραμήτρου μετακινήθηκε από το OPEN στον ΣΚΑΪ.

Η μάχη της μεσημεριανής ζώνης

Στη μεσημεριανή ζώνη, η Ναταλία Γερμανού, ενώ άγγιξε το 17,7% λίγο μετά την έναρξη της εκπομπής της, μετά τις 15:15 που ξεκινάει η Αναστασία Γιάμαλη είδε ξανά τα ποσοστά της να συρρικνώνονται: Στο τελευταίο τέταρτο το «Καλύτερα δε γίνεται» έκανε μόλις 4,3% (μέσος όρος 12%), ενώ οι «Εξελίξεις τώρα» έκαναν μέσο όρο 18,1% αγγίζοντας το 20% και το Weekend Live αρκέστηκε στο 6,9%.

Η Αναστασία Γιάμαλη κερδίζει σταθερά τη μάχη της μεσημεριανής ζώνης.

Στην απογευματινή ζώνη, ο Νίκος Μουτσινάς έπιασε τη βάση με 10,7%, ο «Πιο αδύναμος κρίκος» 3,7%, ενώ ο «Εκατομμυριούχος» του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο 7%. Το Roadshow με τον ίδιο παρουσιαστή έκανε μέσο όρο 10,9% με τη The Voice να κερδίζει με άνεση τηn prime time με 18,4%