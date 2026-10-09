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Μια οριακή νίκη πήρε την Πέμπτη η Κατερίνα Καινούργιου με 13,3% στο δυναμικό κοινό με τον Γιώργο Λιάγκα να ακολουθεί με 13,2% και τη Σίσσυ Χρηστίδου μια ανάσα πιο κάτω με 13,1%. Στην τέταρτη θέση βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 9,1% ενώ η Ζήνα Κουτσελίνη αρκέστηκε στην πέμπτη θέση, με την ανάγκη για αλλαγές στην εκπομπή της να είναι πλέον επιτακτική.

Στην έκτη θέση βρέθηκε το δίδυμο Στραβελάκη- Παπακωστοπούλου με 3%, ενώ τελευταίοι έκοψαν το νήμα ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά με 2,8%.

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Στο σύνολο κοινού, η Ζήνα Κουτσελίνη βρέθηκε ακόμα πιο χαμηλά (5,8%), ενώ στην πρώτη θέση παρέμειναν οι «Αταίριαστοι» με 18,5%. Ο Γιώργος Λιάγκας είδε τα ποσοστά του να ανεβαίνουν στο 15,5% για να ακολουθήσει η Σίσσυ Χρηστίδου με 13,8% και η Κατερίνα Καινούργιου στο 12,3%. Η Σίσσυ Χρηστίδου συγκέντρωσε τα πιο υψηλά ποσοστά στις γυναίκες 25-54 (16,6%) αγγίζοντας το 21,2%.

Ανεβασμένα ποσοστά για το δίδυμο Κατσούλη- Ηλιάκη στην ΕΡΤ.

Λίγο πιο νωρίς το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη είχε κερδίσει το Happy Day στο κοινό 18-54 με 17,7% και 14,6% αντίστοιχα, ενώ μικρή, αλλά αξιοσημείωτη άνοδο σημείωσε το «Καλημέρα Ελλάδα» (9%), δίνοντας μάλιστα διψήφιο lead in στο «Πρωινό». Ικανοποιητική επίδοση για το δίδυμο Κατσούλη- Ηλιάκη στην ΕΡΤ (6,9%).

Η «Κοινωνία ώρα MEGA» πήρε την πρωτιά στο σύνολο κοινού με 21% με το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ να περνάει στη δεύτερη θέση με 18,9%. Διψήφια ποσοστά για το δίδυμο Νιφλή- Κολοκυθά στο OPEN (11%).