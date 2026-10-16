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Η Φωτεινή Πετρογιάννη χαρακτήρισε τις δηλώσεις συκοφαντικές και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά εναντίον του Δημήτρη Παπανώτα για να προστατεύσει την υπόληψή της.

Ο Γιώργος Λιάγκας παρενέβη στη συζήτηση υποστηρίζοντας ότι η επαγγελματική καταξίωση ενός προσώπου βασίζεται αποκλειστικά στις ικανότητές του και όχι σε εξωτερικά μέσα.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη διευκρίνισε ότι η καριέρα της ξεκίνησε το 2003 και τόνισε ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει στις αξιώσεις της απέναντι στον δημοσιογράφο.

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Στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα μίλησε το βράδυ της Πέμπτης ο Δημήτρης Παπανώτας ξεκινώντας μία νέα μεγάλη κόντρα με τη Φωτεινή Πετρογιάννη που όλα δείχνουν θα καταλήξει στις δικαστικές αίθουσες: «Αυτό που δεν μου φαίνεται αδιάφορο είναι η παρατήρηση που έκανε η κοπελίτσα από το πάνελ σας, η οποία ξέρω πώς μπήκε στην τηλεόραση και καταλαβαίνω ότι είναι άσχετη με το αντικείμενο, αλλά πες της, όταν θα γυρίσεις στο κανάλι, ότι εσείς παίζετε μόνο τα αρνητικά σχόλια».

Με ρώτησαν για το GNTM όπου είναι πέντε άνθρωποι, για τους τρεις είχα θετική άποψη, για τους δύο αρνητική. Δεν μπορεί να βγαίνει δημόσια και να λέει ότι ο Παπανώτας έχει αρνητική άποψη για όλους. Είναι άσχετη. Και επικίνδυνα άσχετη» κατέληξε.

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Αμέσως μετά, ο Γιώργος Λιάγκας έσπευσε να υπερασπιστεί τη Φωτεινή Πετρογιάννη, εστιάζοντας στο υπονοούμενο του Δημήτρη Παπανώτα για τον τον τρόπο που μπήκε εκείνη στην τηλεόραση. «Καμία γυναίκα στην τηλεόραση, ακόμα και αν ξάπλωσε με κάποιον, δεν έχει καριέρα αν δεν έχει ικανότητα. Το μέσο, το τηλέφωνο ή το κρεβάτι θα σου δώσει μια ευκαιρία. Την καριέρα θα στη δώσει μόνο η αξία σου και ο κόσμος που θα σε κρίνει» είπε

«Δεν με έβαλε κάποιος στην τηλεόραση» έσπευσε να διευκρινήσει η Φωτεινή Πετρογιάννη. «Θέλω να πω κάποια πράγματα και συγγνώμη για την κατάχρηση του τηλεοπτικού χρόνου. Η δήλωση έγινε σε δική μας κάμερα, και αν θέλαμε δεν θα την παίζαμε για να μη χρειαστεί να έρθω ενδεχομένως σε δύσκολη θέση. Με ρώτησαν και είπα, ναι, να την παίξουμε».

Η Φωτεινή Πετρογιάννη με τον γιο της, Δημήτρη, που θα γίνει 2 ετών στις 25 Νοεμβρίου.

«Να πω στον Δημήτρη Παπανώτα ότι άλλο η άποψη και άλλο η συκοφαντία. Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σε νομική βάση γι’ αυτό που είπε. Αδιαπραγμάτευτο. Θα πρέπει να μιλήσει με τον δικηγόρο μου και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν θα με ρίξει με τηλεφωνήματα όπως έκανε πέρυσι. Δεν θα κάνω πίσω».

Επειδή έχω ένα παιδί, δεν θέλω ποτέ να δει σε ένα διαδίκτυο ότι ένας Παπανώτας άφησε υπονοούμενο για τη μάνα του ότι μπήκε με κάποιο τρόπο σε αυτή τη δουλειά. Θα το ξεκαθαρίζω όπως πρέπει να το ξεκαθαρίσω. Δεν έχω κανένα μένος. Είπα και την προηγούμενη εβδομάδα πόσο συμπαθής είναι από κοντά ο Δημήτρης».

Πετρογιάννη- Σπυροπούλου: Η διαδικτυακή τους διένεξη το 2022

Ακριβώς τέσσερα χρόνια πριν, τον Οκτώβριο του 2022, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είχε ξεσπάσει εναντίον της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου για παρόμοιο λόγο. Οι δυο γυναίκες είχαν ανταλλάξει μια σειρά μηνυμάτων στο twitter- ενδεικτικά παραθέτουμε εδώ τα λιγότερο «επιθετικά»:

Μάλιστα με το θέμα αυτό είχε ασχοληθεί η εκπομπή Happy Day στην οποία συμμετέχει ο Δημήρτρης Παπανώτας:

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Φωτεινή Πετρογιάννη είχε ξεκινήσει την καριέρα της πολύ νωρίτερα από την εποχή του ALPHA στην οποία αναφέρεται ο Δημήτρης Παπανώτας. Η πρώτη της δουλειά ήταν το 2003 δίπλα στον Μανώλη Καψή στην εκπομπή «Talk Show». Την επόμενη χρονιά συνεργάστηκε με τον Νίκο Ευαγγελάτο στις «Αποδείξεις» ενώ για εννέα χρόνια παρουσίαζε δελτία ειδήσεων και εκπομπές στο Channel 9.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost η δημοσιογράφος δεν σκοπεύει να κάνει πίσω και μέσα στις επόμενες μέρες θα προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες εναντίον του Δημήτρη Παπανώτα.