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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο έκτος και τελευταίος κύκλος της σειράς «Emily in Paris» θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026.

Η Λίλι Κόλινς επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ μέρος των γυρισμάτων της σειράς πραγματοποιήθηκε σε τοποθεσίες της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Μυκόνου.

Στον τελευταίο αυτό κύκλο, η Emily καλείται να πάρει καθοριστικές αποφάσεις για την καριέρα και την προσωπική της ζωή.

Στα νέα επεισόδια συμμετέχουν οι βασικοί ηθοποιοί της σειράς, ενώ σε πλάνα από τη Μύκονο εμφανίζονται και οι Ελληνίδες Έβελυν Καζαντζόγλου και Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου.

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Ο 6ος και τελευταίος κύκλος του «Emily in Paris» κάνει πρεμιέρα στο Netflix την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με την επίσημη σελίδα Tudum του Netflix. Η Λίλι Κόλινς επιστρέφει ως Emily Cooper για τελευταία φορά, και μέρος της ιστορίας εκτυλίσσεται στην Ελλάδα.

Η ημερομηνία ανακοινώθηκε στα τέλη Αυγούστου 2026, μαζί με τις πρώτες φωτογραφίες. Στις 11 Νοεμβρίου 2026 το Netflix έδωσε και το πρώτο teaser. Σε αυτό η Emily ξαναβρίσκει τον Γκαμπριέλ, ηλιοκαμένο, κάπου στο Αιγαίο.

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Πότε κάνει πρεμιέρα το Emily in Paris 6;

Την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026, παραμονή των Χριστουγέννων. Ο κύκλος θα είναι διαθέσιμος στο Netflix από εκείνη την ημέρα. Ο αριθμός των επεισοδίων δεν έχει ανακοινωθεί.

Η σειρά κρατά το ίδιο ημερολόγιο με τα προηγούμενα χρόνια. Ο 5ος κύκλος, με δέκα επεισόδια, είχε ανέβει στις 18 Δεκεμβρίου 2025.

Είναι ο τελευταίος κύκλος;

Ναι. Το Netflix ανακοίνωσε στις 21 Μαΐου 2026 ότι ο 6ος κύκλος θα είναι ο τελευταίος. Τα γυρίσματα είχαν ήδη ξεκινήσει.

Η Λίλι Κόλινς έγραψε ότι ο κύκλος θα είναι το τελευταίο κεφάλαιο στην «περιπέτεια μιας ζωής» της Emily. Ο δημιουργός της σειράς, Ντάρεν Σταρ, είπε ότι το να φτιάχνει το «Emily in Paris» με αυτό το καστ και αυτό το συνεργείο ήταν «το ταξίδι μιας ζωής». «Θα έχουμε πάντα το Emily in Paris», πρόσθεσε, όπως μετέφερε το Variety.

Πού γυρίστηκε ο 6ος κύκλος;

Σε Ελλάδα, Μονακό και Παρίσι. Η Ελλάδα ήταν ο πρώτος σταθμός. Τα γυρίσματα ήταν προγραμματισμένα από τις 11 Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, όπως ανακοινώθηκε τον Απρίλιο στο PaleyFest του Λος Άντζελες.

Στη Μύκονο το συνεργείο γύρισε μπροστά στους Ανεμόμυλους, στα σοκάκια του νησιού, όπου η Emily ξαναβρίσκει τον Γκαμπριέλ, και στο beach club Jackie O’. Σύμφωνα με τα Παραπολιτικά, τα γυρίσματα στο νησί θα τελείωναν στις 26 Μαΐου 2026, και η Λίλι Κόλινς έμεινε περίπου μία εβδομάδα ακόμη στην Ελλάδα για διακοπές.

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Ποιοι Έλληνες εμφανίζονται;

Στα πλάνα από τη Μύκονο εμφανίζονται η Έβελυν Καζαντζόγλου και η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, σύμφωνα με τα Παραπολιτικά. Το Netflix δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τους ρόλους τους.

Γιατί η Emily πηγαίνει στην Ελλάδα;

Η απάντηση βρίσκεται στο φινάλε του 5ου κύκλου. Ο Γκαμπριέλ (Λούκας Μπράβο) στέλνει στην Emily μια καρτ ποστάλ και την καλεί να έρθει μαζί του στο γιοτ του εργοδότη του, στην Ελλάδα.

Η Emily μόλις έχει χωρίσει για δεύτερη φορά από τον Μαρτσέλο (Ευτζένιο Φραντσεσκίνι), τον κληρονόμο μιας οικογενειακής επιχείρησης κασμιριού. Εκείνος της ζήτησε να μείνει μαζί του στην Ιταλία. Εκείνη επέλεξε την καριέρα της στο Παρίσι.

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Τι θα δούμε στον 6ο κύκλο;

Σύμφωνα με την επίσημη περίληψη, η Emily μπαίνει σε μια νέα εποχή φιλοδοξίας και ρομαντισμού και παίρνει αποφάσεις που δοκιμάζουν τις αφοσιώσεις της. Στο teaser εμφανίζεται πιο ώριμη, με μια αναδρομή στους προηγούμενους κύκλους. Η Σιλβί τής δίνει τη συμβουλή «Ερωτέψου, κάνε λάθη».

Ανοιχτή μένει και η ιστορία της Μίντι. Ο Νικολά της έκανε πρόταση γάμου στη Βενετία και εκείνη δέχτηκε, ενώ ο Άλφι της είπε ότι ο αρραβώνας είναι «μεγάλο λάθος».

Ποιοι ηθοποιοί επιστρέφουν;

Στη λίστα του Netflix είναι η Λίλι Κόλινς (Emily), η Φιλιπίν Λερουά-Μπολιέ (Σιλβί), η Άσλεϊ Παρκ (Μίντι) και ο Λούκας Μπράβο (Γκαμπριέλ). Επιστρέφουν επίσης ο Μπρούνο Γκουερί (Λικ), ο Λούσιεν Λάβισκαουντ (Άλφι) και ο Σαμιέλ Αρνόλ (Ζιλιέν).

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Στο καστ είναι ακόμη η Μίνι Ντράιβερ ως πριγκίπισσα Τζέιν, ο Γουίλιαμ Αμπαντί ως Αντουάν και ο Πολ Φόρμαν ως Νικολά.

Τι σχέση έχει ο Μητσοτάκης με το Emily in Paris;

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει τον Μάιο του 2023, στο «The 2night Show», ότι βλέπει τη σειρά με τη σύζυγό του για να χαλαρώσει. Η Λίλι Κόλινς το θυμήθηκε αργότερα στο «Tonight Show» του NBC. Αστειεύτηκε ότι ο πρωθυπουργός γυρίζει σπίτι μετά από μια δύσκολη μέρα «κυβερνώντας την Ελλάδα» και βλέπει «Emily in Paris», όπως μετέφερε η iefimerida.

Τον Ιανουάριο του 2026, πριν ανακοινωθεί η Ελλάδα, η Άσλεϊ Παρκ είχε πει ότι, αν γίνει 6ος κύκλος, «σίγουρα» θα πάει στην Ελλάδα.

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Υπάρχει trailer;

Υπάρχει το πρώτο teaser, που δημοσιεύτηκε στις 11 Νοεμβρίου 2026. Το επίσημο trailer δεν έχει κυκλοφορήσει. Το άρθρο θα ενημερωθεί μόλις βγει.

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