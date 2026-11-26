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To ενδεχόμενο να υπάρχει ένας άγνωστος πλανήτης πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα εξετάζουν αστρονόμοι, αναλύοντας το πώς θα μπορούσε να μοιάζει και να «φέρεται», επιδρώντας στις παρυφές του Ηλιακού Συστήματος.

Η θεωρία του πλανήτη Χ2 (διαφέρει από αυτήν του Ένατου Πλανήτη, ή Πλανήτη Χ) αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων εδώ και καιρό, ωστόσο ίσως να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ άλλοτε σε μια απάντηση, χάρη σε προσομοιώσεις υπολογιστή όσον αφορά στην πιθανή μάζα, τροχιά και βαρύτητα του υποθετικού κόσμου.

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Τα χαρακτηριστικά αυτά θα εξηγούσαν κάποιες ασυνήθιστες τροχιές παγωμένων αντικειμένων πέρα από τον Ποσειδώνα, σύμφωνα με νέο επιστημονικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

H υπόθεση αυτή, όπως προαναφέρθηκε, διαφέρει από αυτήν του Ένατου Πλανήτη, βάσει της οποίας ένας ουσιωδώς πιο μεγάλος κόσμος θα μπορούσε να ευθύνεται για κάποιες από τις πιο περίεργες τροχιές που έχουν παρατηρηθεί πέρα από τον Ποσειδώνα- τον όγδοο πιο μακρινό από τον Ήλιο πλανήτη.

Της έρευνας ηγήθηκε ο αναπληρωτής καθηγητής Πατρίκ Σοφία Λικάβκα του University of Southern Queensland που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο Kindai στην Ιαπωνία. Ο ίδιος και η ομάδα του τον αποκαλούν Πλανήτη Χ2 (ΡΧ2).

Πλανήτης Χ2

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή ο πλανήτης θα είχε 1,5 με 2 φορές τη μάζα της Γης και μια τροχιά εκατοντάδες φορές πιο μακριά από τον Ήλιο σε σχέση με τον δικό μας πλανήτη. Αν και παραμένει υποθετικός, η έρευνα αυτή παρέχει έναν νέο τρόπο μελέτης των παρυφών του Ηλιακού Συστήματος.

«Σκεφτείτε να ανακαλύψουμε, μετά από δεκαετίες χαρτογράφησης του Ηλιακού Συστήματος, πως ένας άλλος πλανήτης κρυβόταν από εμάς όλο αυτό το χρονικό διάστημα» είπε ο Λικάβκα. «Αν υπάρχει αυτός ο πλανήτης, θα άλλαζε το πώς κατανοούμε την ιστορία του Ηλιακού Συστήματος και το πώς τα πιο μακρινά αντικείμενα έφτασαν να ακολουθούν τόσο ασυνήθιστες τροχιές» πρόσθεσε.

Πέρα από τον Ποσειδώνα βρίσκεται μια αχανής περιοχή γεμάτη με παγωμένα αντικείμενα- τα αποκαλούμενα ΤΝΟ (Trans-Neptunian Objects). Τα περισσότερα από αυτά ανήκουν στη Ζώνη Κάιπερ και κινούνται σε τροχιές σε έναν ευρύ «δίσκο», 38-50 φορές πιο μακριά από τον Ήλιο από ό,τι η Γη.

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Τις τελευταίες δεκαετίες αστρονόμοι ανακαλύπτουν όλο και περισσότερα μακρινά αντικείμενα που κινούνται σε τροχιές διαφορετικές από αυτές που θα αναμενόταν, οι οποίες είναι δύσκολο να εξηγηθούν με βάση τις βαρυτικές επιρροές των γνωστών πλανητών. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα είναι η Σέντνα (Sedna), ένα μακρινό αντικείμενο η επιμήκης τροχιά του οποίου το στέλνει πολύ μακριά από την περιοχή όπου βρίσκονται οι γνωστοί πλανήτες.

Χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις υπολογιστή σε βάθος χρονικού διαστήματος 4,5 δισεκατομμυρίων ετών εξέλιξης του Ηλιακού Συστήματος, οι ερευνητές εξέτασαν κατά πόσον οι ασυνήθιστες αυτές τροχιές θα μπορούσαν να εξηγηθούν με τη βαρύτητα ενός μακρινού πλανήτη. Οι προσομοιώσεις έδειξαν πως η βαρύτητα του PX2 θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο που τα παγωμένα αυτά αντικείμενα κινούνται στα απώτερα όρια του Ηλιακού Συστήματος, χωρίζοντάς τα από τη βαρυτική επιρροή του Ποσειδώνα ή επηρεάζοντας τις τροχιές τους σε ασυνήθιστα υψηλές γωνίες.

Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι ένας μακρινός, άγνωστος πλανήτης θα εξηγούσε τροχιές που είναι δύσκολο να εξηγηθούν από τη βαρυτική επιρροή των γνωστών πλανητών του Ηλιακού Συστήματος.

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«Το μοντέλο μας αναπαράγει αρκετά από τα ασυνήθιστα μοτίβα τροχιάς που έχουν παρατηρηθεί μεταξύ μακρινών, παγωμένων αντικειμένων, αν και υπάρχουν ακόμα διαφορές ανάμεσα στο μοντέλο και παρατηρήσεις που χρειάζεται να διερευνήσουμε περαιτέρω» σημείωσε ο Λικάβκα.

Το μοντέλο δείχνει πως ο ΡΧ2 θα μπορούσε να έχει ελλειπτική τροχιά με άξονα περίπου 350-500 αστρονομικών μονάδων. Ακόμα και στην κοντινότερο προσέγγισή του, ο πλανήτης θα παρέμενε τουλάχιστον 200 αστρονομικές μονάδες (AU) από τον Ήλιο (μία αστρονομική μονάδα αντιστοιχεί στη μέση απόσταση ανάμεσα στη Γη και στον Ήλιο).

Patryk Sofia Lykawka et al.Licence typeAttribution (CC BY 4.0)

Η αναζήτηση του άγνωστου πλανήτη

Η αναζήτηση άγνωστων πλανητών έχει μακρά ιστορία στην αστρονομία: Ήταν η αναζήτηση ενός θεωρητικού Πλανήτη Χ που οδήγησε στην ανακάλυψη του Πλούτωνα το 1930. Ωστόσο μεταγενέστερα στοιχεία έδειξαν πως ο Πλούτωνας ήταν πολύ μικρός για να εξηγήσει τις ασυνήθιστες κινήσεις πλανητών.

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Πιο πρόσφατα, η θεωρία του Πλανήτη Χ εξετάστηκε ξανά προκειμένου να εξηγήσει ασυνήθιστες τροχιές στη Ζώνη Κάιπερ. Στηριζόμενη σε αυτή την ιδέα, το μοντέλο του ΡΧ2 παρέχει μια νέα εξήγηση για τις ασυνήθιστες δυναμικές της ευρύτερης περιοχής.

«Το συναρπαστικό είναι πως τώρα έχουμε μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε αυτή την ιδέα» είπε άλλος ένας εκ των ερευνητών, ο καθηγητής Τζόντι Χόρνερ. «Θα βρούμε νέα στοιχεία που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις παρυφές του Ηλιακού Συστήματος- και το αν άλλος ένας πλανήτης περιμένει να ανακαλυφθεί».

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