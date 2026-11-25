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Το Phobos 2, που εκτοξεύτηκε από το Μπαϊκονούρ στις 12 Ιουλίου 1988, ήταν η τελευταία αποστολή της Σοβιετικής Ένωσης στον Άρη και μία από τις τελευταίες μεγάλες αποστολές της ΕΣΣΔ σε άλλους πλανήτες εν γένει.

Η αποστολή του, όπως αναφέρεται σε σχετικό αφιέρωμα του space.com, ήταν η μελέτη του Άρη και ενός από τα φεγγάρια του, του Φόβου. Το σκάφος θα προσέγγιζε και θα έστελνε με τη σειρά του μικρότερα ρομποτικά οχήματα στην επιφάνειά του. Μέσα στους μήνες που ακολούθησαν την εκτόξευσή του, το διαστημόπλοιο πρόλαβε να τραβήξει αρκετές δεκάδες εικόνες του Φόβου.

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Ωστόσο νωρίς το επόμενο έτος η αποστολή του διαστημοπλοίου έλαβε τέλος απότομα, όταν χάθηκε η επαφή μαζί του. Η εξαφάνισή του εξελίχθηκε σε μυστήριο λόγω κάποιων εικόνων που έδειχναν μια στενόμακρη σκιά κάτω από το σκάφος, κάτι που, με τη σειρά του, οδήγησε σε θεωρίες συνωμοσίας.

Οι τελευταίες σοβιετικές αποστολές στον Άρη

Το αρχικό σχέδιο της ΕΣΣΔ ήταν το Phobos 2 να φτάσει στον Άρη στα τέλη του Ιανουαρίου 1989 και να αρχίσει να συλλέγει δεδομένα εν όψει της τελικής του προσέγγισης στον Φόβο στις αρχές του Ιουνίου. Από την πορεία της αποστολής εξαρτώνταν πολλά, δεδομένης της κατάληξης της αποστολής Phobos 1, που χάθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 1988, λόγω μιας προβληματικής ακολουθίας εντολών ενώ το σκάφος πετούσε προς τον Άρη.

Το Phobos 2 τέθηκε σε τροχιά γύρω από τον Άρη στις 30 Ιανουαρίου 1989. Τότε διαπιστώθηκε πως ένας από τους επεξεργαστές είχε τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ ένας άλλος αντιμετώπιζε προβλήματα.

Στο πέρασμα των επόμενων εβδομάδων, το Phobos 2 ήταν σε θέση να ξεπεράσει κάποια από αυτά τα προβλήματα και να αρχίσει να στέλνει δεδομένα για το περιβάλλον του Άρη πίσω στη Γη. Ως τον Μάρτιο τα συστήματά του φαίνονταν να λειτουργούν κανονικά, παρά την απώλεια του ενός από τους επεξεργαστές.

Το «ναυάγιο» του Phobos 2 στον Άρη

Στις 27 Μαρτίου 1989 το Phobos 2 ετοιμαζόταν να τραβήξει κι άλλες φωτογραφίες του Φόβου κατά το πέρασμά του. Για να το κάνει αυτό είχε προσανατολιστεί έτσι ώστε να «βλέπει» τον Φόβο ενώ οι κεραίες τηλεπικοινωνιών του δεν ήταν στραμμένες προς τη Γη. Όλα φαίνονταν να πηγαίνουν ομαλά, ωστόσο κάποια στιγμή διαπιστώθηκε ότι η επαφή δεν μπορούσε να αποκατασταθεί.

Τις επόμενες ώρες υπήρξαν κάποιες σύντομες επαφές, που θεωρείται ότι έδειχναν πως το σκάφος περιστρεφόταν ανεξέλεγκτο- κάτι που σήμαινε επίσης ότι οι ηλιακοί του συλλέκτες δεν θα μπορούσαν να στραφούν σταθερά προς τον Ήλιο, οπότε θα έμενε και από ενέργεια.

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Περαιτέρω επαφή δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει, αν και εικόνες από την τελευταία προσέγγιση στον Φόβο έφτασαν πίσω στη Γη. Ως πιθανότερη εξήγηση θεωρήθηκε βλάβη στο σύστημα υπολογιστών του σκάφους- ωστόσο μέχρι σήμερα η αποτυχία της αποστολής εξακολουθεί να αποτελεί αίνιγμα.

Οι θεωρίες

Πολλές θεωρίες έχουν παρουσιαστεί στο πέρασμα των ετών. Σύμφωνα με τους συγγραφείς Πάολο Ουλίβι και Ντέιβιντ Μ. Χάρλαντ, μία από τις απλούστερες εξηγήσεις είναι πως το σκάφος υπέστη ζημιές μετά από επαφή με υλικό σε τροχιά γύρω από τον Φόβο, ωστόσο μοντέλα από Σοβιετικούς μηχανικούς και ερευνητές στο JPL της NASA φάνηκαν να το αποκλείουν.

Ένα πιθανότερο σενάριο περιελάμβανε αποτυχία στον δεύτερο υπολογιστή ελέγχου υψομέτρου του σκάφους, που είχε αρχίσει ήδη να αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα καθώς το Phobos 2 έμπαινε σε τροχιά. Με δύο από τους τρεις επεξεργαστές εκτός λειτουργίας, ο τρίτος που απέμενε δεν μπορούσε να διατηρήσει τον έλεγχο από μόνος του. Άλλος ένας παράγοντας μπορεί να ήταν η απώλεια ενέργειας λόγω εξάντλησης της μπαταρίας, εφόσον οι συλλέκτες του δεν «κοιτούσαν» προς τον Ήλιο.

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Σκιά στο Διάστημα

Πέρα από αυτά, ωστόσο, υπάρχει και το θέμα της σκιάς: Σε κάποιες από τις τελευταίες εικόνες είναι ορατή μια ασυνήθιστη, επιμήκης σκιά, η οποία οδήγησε σε θεωρίες συνωμοσίας- μεταξύ των οποίων και η αχρήστευσή του από εξωγήινο σκάφος.

Ανάμεσα στους υποστηρικτές αυτής της θεωρίας ήταν η Μαρίνα Πόποβιτς, πρώην πιλότος δοκιμών και η πρώτη γυναίκα στην ΕΣΣΔ που έσπασε το φράγμα του ήχου. Σε συνέντευξη Τύπου στο σοβιετικό προξενείο στο Σαν Φρανσίσκο υποστήριξε ότι ένα αντικείμενο σε σχήμα πούρου είχε φωτογραφηθεί κοντά στον Φόβο, και θεωρούσε ότι ήταν εξωγήινο «μητρικό» σκάφος.

Σε λιγότερο «εξωτικές» ερμηνείες, οι Ουλίβι και Χάρλαντ παρουσιάζουν την υπόθεση πως, δεδομένου ότι το σκάφος και ο Φόβος ήταν περίπου στην ίδια τροχιά και σε περίπου τις ίδιες ταχύτητες, καταγράφηκαν εικόνες όπου η σκιά του Φόβου στην επιφάνεια του Άρη φαινόταν σαν «πούρο».

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Το 1991 μια έρευνα υπό την αιγίδα της NASA κατέληξε στο συμπέρασμα πως η ασυνήθιστη σκιά πιθανότατα προέκυψε από συνδυασμό παραγόντων. Επίσης, παρόμοιες εικόνες κατεγράφησαν και τα επόμενα χρόνια, οπότε και το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο «μυστήριο» ατόνησε, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν ήταν και τόσο «μυστήριο» τελικά.