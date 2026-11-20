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Τρία άστρα διαθέτει ένα αστρικό σύστημα που συγκαταλέγεται στα πιο περίεργα και συνάμα πιο κοντινά μας συστήματα, που ανακάλυψε διεθνής ομάδα αστρονόμων της οποίας ηγήθηκαν επιστήμονες του Ινστιτούτου Trottier για Έρευνες σε Εξωπλανήτες (IREx) του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ.

Το σύστημα αυτό, στο οποίο δόθηκε το χαβανέζικο όνομα Welopōʻai, είναι το πλησιέστερο γνωστό σύστημα τριών άστρων, καθώς απέχει «μόλις» 28 έτη φωτός. Μεταξύ των άστρων του είναι δύο λευκοί νάνοι, που είναι απομεινάρια άστρων τα οποία ήταν σαν τον Ήλιο και εξάντλησαν τα καύσιμά τους.

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«Εμείς αναζητούσαμε πλανήτες» είπε ο Ετιέν Αρτιγκό, επικεφαλής συντάκτης της έρευνας και επιστήμονας του IREx. «Αντ’αυτού βρήκαμε κάτι πολύ πιο εκπληκτικό».

Ένα αστρικό σύστημα που δεν έπρεπε να υπάρχει

Η ανακάλυψη έγινε χάρη σε αρχικές παρατηρήσεις από το SPIRou, όργανο στο Canada- France- Hawai’i Telescope στη Χαβάη και περαιτέρω έρευνα με το International Gemini Observatory (και ειδικότερα το ήμισύ του, Gemini North). Συνολικά το σύστημα αποτελείται από έναν ερυθρό νάνο και έναν λευκό νάνο που κινούνται ο ένας γύρω από τον άλλον σε μικρή απόσταση και έναν άλλο λευκό νάνο που κινείται γύρω από το ζεύγος σε μεγαλύτερη απόσταση. Δεν υπάρχει παρόμοιο σύστημα εντός απόστασης 100 ετών φωτός από τη Γη.

Το όνομα προτάθηκε μέσω του προγράμματος A Hua He Inoa («καλώντας ένα όνομα»), του αστρονομικού κέντρου Ιμιλόα της Χαβάης. Σημαίνει «μονοπάτι οικογενειακών χαρακτηριστικών», αντιπρσωπεύοντας το ασυνήθιστο συνονθύλευμα χαρακτηριστικών που συγκεντρώνει. Στην ουσία πρόκειται για ένα σύστημα που θα μπορούσε να ειπωθεί πως ίσως δεν θα έπρεπε να υπάρχει: Ο ένας από τους δύο λευκούς νάνους, πριν γίνει όπως είναι τώρα, θεωρείται ότι ήταν ένα άστρο κολοσσιαίων διαστάσεων, περίπου 40% μεγαλύτερο από τον Ήλιο. Καθώς γερνούσε, διαστελλόταν, οπότε ο ερυθρός νάνος κοντά του θα έπρεπε να είχε επηρεαστεί- για την ακρίβεια, θα έπρεπε να είχε «φαγωθεί» από τον γείτονά του (ή να είχαν έρθει πολύ πιο κοντά). Αυτό δεν συνέβη για κάποιον άγνωστο λόγο.

«Το σύστημα αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει» είπε ο καθηγητής Πατρίκ Ντιφούρ, ειδικός στους λευκούς νάνους και ένας εκ των επιστημόνων της έρευνας. «Δεν έχουμε ξεκάθαρη εξήγηση πώς έγινε έτσι».