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Ένα ανθρωποειδές ρομπότ-τροχονόμος έχει τεθεί σε υπηρεσία στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος στην Τσανγκσά της Κίνας.

Το ρομπότ χρησιμοποιεί χειρονομίες, συγχρονισμένες με τους φωτεινούς σηματοδότες, για να ρυθμίζει την κυκλοφορία των οχημάτων, απευθύνει προφορικές υποδείξεις σε οδηγούς ηλεκτρικών ποδηλάτων ή σκούτερ που δεν φορούν κράνος, και προειδοποιεί τους ποδηλάτες που εισέρχονται σε λωρίδες κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων. Εξοπλισμένο με τσιπ εγχώριας παραγωγής, το ρομπότ μπορεί να εκτελεί αυτόνομα εργασίες ρουτίνας, όπως περιπολίες και ρύθμιση της κυκλοφορίας. Για πιο σύνθετες καταστάσεις, όπως ατυχήματα ή διαπληκτισμοί, ειδοποιούνται αστυνομικοί για την παροχή περαιτέρω συνδρομής.

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