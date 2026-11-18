Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής προβλέπει σημαντικές αυξήσεις στους λογαριασμούς φυσικού αερίου από το 2027 λόγω των επενδύσεων της εταιρείας Enaon EDA.

Οι προτεινόμενες χρεώσεις δικτύου ενδέχεται να επιβαρύνουν μεσοσταθμικά τους καταναλωτές κατά 35,4% για την κάλυψη του κόστους των νέων υποδομών.

Η οργάνωση αμφισβητεί τη σκοπιμότητα των επεκτάσεων δικτύου, τονίζοντας την ανάγκη ευθυγράμμισης με τον εθνικό στόχο της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Ελλείψει πλήρους μελέτης κόστους-οφέλους, η ΕΚΠΟΙΖΩ ζητά από τη ΡΑΑΕΥ την αναστολή των επεκτάσεων και την εστίαση στη συντήρηση των υφιστάμενων δικτύων.

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Σημαντικές αυξήσεις στους λογαριασμούς φυσικού αερίου των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από το 2027 προβλέπει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ), με παρέμβασή της στη δημόσια διαβούλευση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2027-2031 της Enaon EDA.

Σύμφωνα με την καταναλωτική οργάνωση, το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, συνολικού ύψους περίπου 494 εκατ. ευρώ για την πενταετία 2027-2031, ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις στις χρεώσεις δικτύου διανομής. Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που έχει υποβάλει η Enaon EDA, οι προτεινόμενες επενδύσεις συνεπάγονται άμεση αύξηση της μέσης χρέωσης δικτύου από 11% στην Αττική έως 13,5% στη Θεσσαλία.

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Παράλληλα, η συνολική αύξηση που προτείνει η εταιρεία, σε συνδυασμό με την εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου διανομής στις περιοχές που διαχειρίζεται, εκτιμάται ότι θα ανέλθει μεσοσταθμικά σε 35,4% για οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ επισημαίνει ότι το κόστος των επενδύσεων ανακτάται από την εταιρεία μέσω των χρεώσεων που καταβάλλουν οι καταναλωτές κατά την περίοδο αποπληρωμής τους, ενώ στην πρόταση περιλαμβάνεται και ετήσια απόδοση 8,7%, εφόσον αυτή εγκριθεί από τη ΡΑΑΕΥ. Όπως σημειώνει, η επιβάρυνση θα αφορά τους καταναλωτές ανεξάρτητα από το εάν οι συγκεκριμένες υποδομές θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στο μέλλον.

Κεντρικό σημείο της παρέμβασης αποτελεί η συμβατότητα των σχεδιαζόμενων επενδύσεων με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Η οργάνωση θέτει ζήτημα σκοπιμότητας της επέκτασης δικτύων φυσικού αερίου με εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής άνω των 40 ετών, όταν η χώρα έχει αναλάβει την υποχρέωση μηδενισμού των καθαρών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως τα μέσα του αιώνα.

Ειδικότερα, η ΕΚΠΟΙΖΩ υποστηρίζει ότι δεν έχει προηγηθεί πλήρης μελέτη κόστους-οφέλους, η οποία να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα των νέων υποδομών και να τις συγκρίνει με εναλλακτικές ενεργειακές λύσεις. Κατά την εκτίμησή της, ελλοχεύει ο κίνδυνος πρόωρης απαξίωσης των νέων αγωγών, ακόμη και στην περίπτωση που εξεταστεί η μελλοντική αξιοποίησή τους για τη μεταφορά υδρογόνου.

Επιπλέον, επικαλείται την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα την Οδηγία ΕΕ 2024/1788, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό για τη σταδιακή απομάκρυνση από τα δίκτυα φυσικού αερίου, στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης και της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΠΟΙΖΩ ζητά από τη ΡΑΑΕΥ να εγκρίνει επενδύσεις σε υφιστάμενα δίκτυα, εφόσον αφορούν τη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας, τη συντήρηση και την ασφάλειά τους.

Παράλληλα, ζητά την αναστολή των επεκτάσεων σε νέες περιοχές μέχρι την εκπόνηση πλήρους μελέτης κόστους-οφέλους, η οποία θα τεκμηριώνει την κοινωνική και οικονομική σκοπιμότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των σχετικών παραμέτρων και ιδίως τον εθνικό στόχο της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.