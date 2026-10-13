Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά η εκτίναξη της τιμής του φυσικού αερίου, η οποία έφτασε σήμερα, 13 Οκτωβρίου, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022.

Το ευρωπαϊκό συμβόλαιο αναφοράς TTF διαμορφωνόταν στα 87 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας άνοδο 2,17%, ενώ νωρίτερα είχε αγγίξει τα 87,39 ευρώ. Πίσω από την άνοδο βρίσκονται οι σοβαρές διαταραχές στην παραγωγή και στις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το Κατάρ, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Advertisement

Advertisement

Η περιορισμένη προσφορά εντείνει τον ανταγωνισμό Ευρώπης και Ασίας για τα διαθέσιμα φορτία, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στις τιμές.

Ανησυχία για τα αποθέματα

Η Ευρώπη εισέρχεται στη χειμερινή περίοδο με τις αποθήκες φυσικού αερίου γεμάτες μόλις κατά 73,75%. Ακόμη πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Γερμανία, όπου η πληρότητα περιορίζεται στο 59,96%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής πλατφόρμας AGSI.

Τι σημαίνει για τα ελληνικά νοικοκυριά

Η άνοδος του φυσικού αερίου δεν επηρεάζει μόνο όσους το χρησιμοποιούν για θέρμανση. Επειδή συμμετέχει σημαντικά στην ηλεκτροπαραγωγή, μια παρατεταμένη αύξηση της τιμής του μπορεί να μεταφερθεί και στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.