Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 έως την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026, καθώς δεν προβλέπεται δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας.

Η εκτύπωση του ειδοποιητηρίου πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ με τη χρήση κωδικών TAXISnet ή του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Η πληρωμή διευκολύνεται μέσω κωδικού RF ή QR code, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις για συναλλαγές μέσω e-banking ή αυτόματων μηχανημάτων τραπεζών.

Σε περίπτωση καθυστέρησης, επιβάλλεται προσαύξηση που κυμαίνεται από 25% έως 100% του αρχικού ποσού, με ελάχιστο πρόστιμο τα 30 ευρώ.

Τέλος, οι ιδιοκτήτες που δεν επιθυμούν να κυκλοφορήσουν το όχημά τους έχουν τη δυνατότητα να το θέσουν σε ψηφιακή ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCAR.

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Τα τέλη κυκλοφορίας 2027 πρέπει να πληρωθούν έως την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026, χωρίς δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, και το ειδοποιητήριο εκτυπώνεται από την πλατφόρμα myCAR. Όποιος καθυστερήσει πληρώνει προσαύξηση από 25% έως 100% του τέλους.

Το ειδοποιητήριο για το 2027 έχει κωδικό πληρωμής RF και QR code. Με αυτά η πληρωμή γίνεται χωρίς πληκτρολόγηση ποσών και χωρίς επίσκεψη σε τράπεζα.

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Μέχρι πότε πληρώνονται τα τέλη κυκλοφορίας 2027;

Έως την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026. Παράταση δεν δίνεται πλέον.

Πώς εκτυπώνω τα τέλη κυκλοφορίας με κωδικούς TAXISnet;

Μπαίνετε στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ με τους κωδικούς σας και κατεβάζετε το ειδοποιητήριο για κάθε όχημα. Από την ίδια πλατφόρμα παίρνετε και βεβαίωση μη οφειλής τελών, την οποία χρειάζεστε σε μεταβίβαση ή εξαγωγή οχήματος.

Πώς εκτυπώνω τα τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς;

Στη σχετική σελίδα της ΑΑΔΕ γράφετε τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, και εκτυπώνετε το έντυπο. Με αυτό πληρώνετε σε τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ.

Πώς πληρώνονται;

Με τρεις τρόπους:

με τον κωδικό RF, μέσω e-banking

με σάρωση του QR code από την εφαρμογή mobile banking, χωρίς να πληκτρολογήσετε κωδικό ή ποσό

με το QR code στα μηχανήματα αυτόματων πληρωμών των τραπεζών, για όσους δεν χρησιμοποιούν internet

Πόσο είναι το πρόστιμο αν δεν πληρώσω έως τις 31 Δεκεμβρίου;

Σύμφωνα με τον ν. 5113/2024, όποιος πληρώσει μέσα στον Ιανουάριο του 2027 έχει προσαύξηση 25%. Αν πληρώσει τον Φεβρουάριο, η προσαύξηση γίνεται 50%. Από εκεί και πέρα, ή αν δεν πληρώσει καθόλου, το πρόστιμο είναι ίσο με το ίδιο το τέλος. Σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ.

Για ένα αυτοκίνητο με τέλος 690 ευρώ, το ποσό ανεβαίνει στα 862,50 ευρώ τον Ιανουάριο, στα 1.035 ευρώ τον Φεβρουάριο και στα 1.380 ευρώ αργότερα.

Πότε πληρώνετε Επιβάρυνση Παράδειγμα (τέλος 690 €) Έως 31/12/2026 Καμία 690,00 € Ιανουάριος 2027 +25% 862,50 € Φεβρουάριος 2027 +50% 1.035,00 € Μετά ή καθόλου Πρόστιμο ίσο με το τέλος 1.380,00 €

Μπορώ να πληρώσω με τον μήνα;

Ναι, όπου το προβλέπουν οι κανόνες. Από το myCAR μπορείτε να άρετε την ακινησία ενός οχήματος και να πληρώσετε τέλη για όσους μήνες θα κυκλοφορήσει.

Τι κάνω αν δεν θα κυκλοφορήσω το αυτοκίνητο το 2027;

Το θέτετε σε ψηφιακή ακινησία από το myCAR, καταθέτοντας ηλεκτρονικά τις πινακίδες, χωρίς επίσκεψη στη ΔΟΥ.