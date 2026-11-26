Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα δικαιούνται το δώρο Χριστουγέννων για το 2026, το οποίο πρέπει να καταβληθεί αποκλειστικά σε χρήμα έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου.

Το ποσό υπολογίζεται βάσει της διάρκειας απασχόλησης του εργαζομένου στο διάστημα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος αδείας.

Οι εργοδότες που δεν καταβάλλουν το δώρο εντός της νόμιμης προθεσμίας διαπράττουν ποινικό αδίκημα, με τους εργαζόμενους να έχουν δικαίωμα καταγγελίας στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν λαμβάνουν δώρο Χριστουγέννων για το 2026, καθώς το νέο θεσμοθετημένο επίδομα εορτών θα καταβληθεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2027.

Οι δικαιούχοι τακτικού επιδόματος ανεργίας από τη ΔΥΠΑ λαμβάνουν αναλογικό δώρο, το οποίο θα καταβληθεί αυτόματα στους λογαριασμούς τους χωρίς να απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης.

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Το δώρο Χριστουγέννων 2026 πρέπει να καταβληθεί στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026. Το δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί, με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, και πληρώνεται μόνο σε χρήμα, όχι σε είδος.

Το διάστημα υπολογισμού είναι από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

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Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων;

Όσοι δούλεψαν σε όλο το διάστημα παίρνουν έναν μισθό, αν είναι μισθωτοί, ή 25 ημερομίσθια, αν είναι ημερομίσθιοι. Για παράδειγμα, ημερομίσθιος με 50 ευρώ μεικτό ημερομίσθιο παίρνει 1.250 ευρώ (25 x 50), πριν από την προσαύξηση για το επίδομα αδείας.

Όσοι προσλήφθηκαν μετά την 1η Μαΐου ή έφυγαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου παίρνουν αναλογικό ποσό: 2/25 του μισθού, ή δύο ημερομίσθια, για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες απασχόλησης. Το ακριβές ποσό μπορεί να υπολογιστεί με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ.

Ποιες μέρες μετράνε στο δώρο;

Το δώρο προσαυξάνεται με το αναλογούν επίδομα αδείας. Μετράνε οι μέρες νόμιμης άδειας, όπως η κανονική, η άδεια μητρότητας και η εκπαιδευτική. Μετράνε και οι μέρες ασθένειας για τις οποίες δεν δόθηκε επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται οι περίοδοι που πλήρωσε ο ασφαλιστικός φορέας ως επίδομα ασθενείας.

Τι κάνω αν ο εργοδότης δεν πληρώσει το δώρο;

Η μη καταβολή του δώρου στην προθεσμία είναι ποινικό αδίκημα. Ο εργαζόμενος μπορεί να κάνει καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας ή να καλέσει στο 1555.

Παίρνουν δώρο Χριστουγέννων οι δημόσιοι υπάλληλοι το 2026;

Όχι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν παίρνουν δώρο Χριστουγέννων τον Δεκέμβριο του 2026. Ο νόμος 5355/2026 (ΦΕΚ Α’ 188/13.11.2026, άρθρο 28) θεσπίζει μόνιμο επίδομα εορτών 500 ευρώ, που πληρώνεται πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2027.

Το επίδομα θα καταβάλλεται με ξεχωριστή μισθοδοσία στις 16 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, ή την προηγούμενη εργάσιμη αν η μέρα είναι αργία. Η πρώτη περίοδος αναφοράς είναι από 1 Δεκεμβρίου 2026 έως 30 Νοεμβρίου 2027.

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Ολόκληρο το ποσό το παίρνει όποιος βρίσκεται στη μισθοδοσία και τους 12 μήνες. Οι υπόλοιποι παίρνουν 1/12 για κάθε πλήρη μήνα, ενώ οι υπάλληλοι μερικής απασχόλησης παίρνουν ποσό ανάλογο με τις ώρες τους. Το επίδομα υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές, άρα τα 500 ευρώ είναι μεικτά.

Ποιοι άνεργοι παίρνουν δώρο Χριστουγέννων;

Δώρο παίρνουν όσοι έλαβαν τακτικό επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ για τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα, από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης δίνονται τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Όσοι επιδοτήθηκαν και τους οκτώ μήνες παίρνουν ολόκληρο το δώρο, ίσο με 25 ημερήσια επιδόματα.

Η πληρωμή γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση. Η ΔΥΠΑ θα ανακοινώσει την ημερομηνία τις επόμενες ημέρες. Οι άνεργοι μπορούν να δουν τα στοιχεία της επιδότησής τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ με τους κωδικούς Taxisnet.

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