Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα δικαιούνται το δώρο Χριστουγέννων 2026 το αργότερο έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου.

Το ποσό υπολογίζεται βάσει του μισθού ή των ημερομισθίων και προσαυξάνεται με την προβλεπόμενη αναλογία του επιδόματος αδείας.

Όλοι οι μισθωτοί δικαιούνται το δώρο, ενώ οποιαδήποτε συμφωνία παραίτησης από αυτό θεωρείται νομικά άκυρη.

Η ΔΥΠΑ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την ακριβή ημερομηνία καταβολής του δώρου για τους επιδοτούμενους ανέργους.

Σε περίπτωση μη καταβολής του δώρου, οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας ή μέσω της γραμμής 1555.

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Το Δώρο Χριστουγέννων 2026 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να έχει καταβληθεί το αργότερο έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026. Όσοι εργάστηκαν αδιάλειπτα ολόκληρο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου δικαιούνται ολόκληρο το ποσό, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια, προσαυξημένο με την προβλεπόμενη αναλογία του επιδόματος αδείας. Όσον αφορά τους επιδοτούμενους ανέργους, η ΔΥΠΑ δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημη ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία πληρωμής.



Ποιοι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων

Το δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, με πλήρη ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Πληρώνεται σε χρήμα, και κάθε συμφωνία για παραίτηση από αυτό είναι άκυρη.

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Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Μηνιαίος μισθός, όλο το διάστημα: ένας μισθός.

Μηνιαίος μισθός, μέρος του διαστήματος: 2/25 του μισθού για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες.

Ημερομίσθιο, όλο το διάστημα: 25 ημερομίσθια.

Ημερομίσθιο, μέρος του διαστήματος: 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες.

Στο ποσό προστίθεται το αναλογούν επίδομα αδείας. Με τη μέθοδο του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ, αυτό είναι περίπου 4,17%: δώρο 900 € γίνεται 938 €. Ως βάση μετράει ο μισθός της 10ης Δεκεμβρίου, ή ο μισθός της τελευταίας ημέρας αν η σύμβαση έληξε νωρίτερα.

Παραδείγματα υπολογισμού

Περίπτωση

Υπολογισμός

Δώρο (μικτά)

Μισθός 1.200 €, όλο το διάστημα

1.200 € + 4,17%

≈ 1.250 €

Μισθός 1.200 €, πρόσληψη 1/9 (122 ημέρες)

122/19 × 2/25 × 1.200 € = 616 €, + 4,17%

≈ 642 €

Ημερομίσθιο 50 €, όλο το διάστημα

25 × 50 € = 1.250 €, + 4,17%

≈ 1.302 €

Το δώρο φορολογείται και έχει εισφορές e-ΕΦΚΑ, οπότε το καθαρό ποσό είναι μικρότερο. Μπορείτε να κάνετε τον δικό σας υπολογισμό στην εφαρμογή του ΚΕΠΕΑ.

Ποιες ημέρες μετράνε και ποιες όχι

Μετράνε: η ετήσια άδεια και η άδεια μητρότητας.

Δεν μετράνε: οι αδικαιολόγητες απουσίες, οι ημέρες απεργίας και η άδεια χωρίς αποδοχές.

Αφαιρούνται: οι ημέρες ασθένειας μόνο για όσο διάστημα πήρατε επίδομα ασθενείας από το ταμείο.

Δώρο Χριστουγέννων για ανέργους από τη ΔΥΠΑ

Το παίρνουν όσοι λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας, χωρίς αίτηση. Υπολογίζεται σε 3 ημερήσια επιδόματα για κάθε ολόκληρο μήνα επιδότησης από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου, με ανώτατο τα 25 ημερήσια. Με βασικό ημερήσιο επίδομα 22,60 €, όποιος καλύφθηκε όλο το διάστημα παίρνει περίπου 565 €. Το ποσό ανεβαίνει για όσους έχουν προστατευόμενα μέλη.

Η ΔΥΠΑ δεν είχε ανακοινώσει ημερομηνία πληρωμής έως τις 17 Νοεμβρίου. Πέρυσι η πληρωμή ξεκίνησε στις 17 Δεκεμβρίου.

Τι κάνω αν δεν μου το πληρώσουν

Μπορείτε να καταγγείλετε τον εργοδότη στην Επιθεώρηση Εργασίας, και μέσω της γραμμής 1555. Η αξίωση για το δώρο παραγράφεται πέντε χρόνια μετά το τέλος του έτους στο οποίο έπρεπε να δοθεί.

Πηγές: Greek City Times, ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ