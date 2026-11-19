Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η σχεδιαζόμενη Γραμμή 5 του Μετρό της Αθήνας στοχεύει στη σύνδεση πυκνοκατοικημένων περιοχών με το κέντρο, τον Προαστιακό και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η διαδρομή θα ξεκινά από τον Ευαγγελισμό και θα εξυπηρετεί περιοχές όπως ο Βύρωνας, η Ηλιούπολη, η Νέα Σμύρνη, η Καλλιθέα και ο Άγιος Ιωάννης Ρέντης.

Το έργο αναμένεται να μειώσει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης και να αποσυμφορήσει τους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας από τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων.

Προς το παρόν, η νέα γραμμή βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο σχεδιασμού και μελετών, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η σχεδιαζόμενη Γραμμή 5 του Μετρό της Αθήνας φιλοδοξεί να συνδέσει πυκνοκατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας με το κέντρο, τον Προαστιακό και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης.

Η επέκταση του δικτύου του Μετρό της Αθήνας αποτελεί βασικό μέρος του σχεδιασμού για τη βελτίωση των αστικών μεταφορών στην πρωτεύουσα. Εκτός από την κατασκευή της Γραμμής 4 και τις επεκτάσεις των υφιστάμενων γραμμών, στο τραπέζι βρίσκεται και η δημιουργία μιας νέας γραμμής, η οποία αναμένεται να εξυπηρετήσει περιοχές που μέχρι σήμερα δεν διαθέτουν άμεση πρόσβαση στο Μετρό.

Advertisement

Advertisement

Πρόκειται για τη Γραμμή 5 του Μετρό, γνωστή και ως μωβ γραμμή, ένα μελλοντικό έργο που φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει τον συγκοινωνιακό χάρτη της Αθήνας, προσφέροντας νέες δυνατότητες μετακίνησης σε χιλιάδες κατοίκους.

Ποιες περιοχές θα εξυπηρετεί η νέα Γραμμή 5

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό της Ελληνικό Μετρό, η νέα γραμμή προβλέπεται να ξεκινά από την περιοχή του Ευαγγελισμού, όπου θα δημιουργείται ένας σημαντικός κόμβος μετεπιβίβασης, με σύνδεση στη Γραμμή 3 και στη μελλοντική Γραμμή 4.

Από εκεί, η διαδρομή θα κατευθύνεται προς τον Βύρωνα και τον Υμηττό, συνεχίζοντας προς την Ηλιούπολη και τη Νέα Σμύρνη. Στη συνέχεια, θα εξυπηρετεί την Καλλιθέα, ενισχύοντας τις συγκοινωνιακές συνδέσεις μιας ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένης περιοχής της Αθήνας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η προβλεπόμενη διασύνδεση με τη Γραμμή 1, καθώς και με τον σχεδιαζόμενο κλάδο προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Η πορεία της μωβ γραμμής θα συνεχίζεται προς τον σταθμό Ρουφ του Προαστιακού, δημιουργώντας επιπλέον δυνατότητες συνδυασμένων μετακινήσεων. Στο δυτικό τμήμα της διαδρομής προβλέπονται σταθμοί στην περιοχή της συμβολής Πέτρου Ράλλη και Κηφισού, καθώς και στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Λιγότερος χρόνος στις μετακινήσεις και αποσυμφόρηση των δρόμων

Η κατασκευή της Γραμμής 5 αναμένεται να βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητα των κατοίκων περιοχών που σήμερα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα λεωφορεία και το Τραμ.

Advertisement

Με τη λειτουργία της, θα δημιουργηθούν ταχύτερες συνδέσεις με το κέντρο της Αθήνας, ενώ θα περιοριστεί η ανάγκη χρήσης του ΙΧ για καθημερινές μετακινήσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που συνοδεύουν τον σχεδιασμό, η πρόσβαση στο κέντρο θα μπορούσε να πραγματοποιείται σε λιγότερο από 15 λεπτά από περιοχές όπου σήμερα, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, η διαδρομή μπορεί να διαρκέσει έως και μία ώρα.

Παράλληλα, η νέα γραμμή αναμένεται να συμβάλει στην αποσυμφόρηση βασικών οδικών αξόνων, μεταφέροντας σημαντικό αριθμό επιβατών από το οδικό δίκτυο στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Πότε αναμένεται να προχωρήσει η κατασκευή

Παρά τη σημασία του έργου, η Γραμμή 5 του Μετρό δεν αποτελεί σήμερα έργο υπό κατασκευή. Βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο σχεδιασμού και μελετών, ενώ δεν υπάρχει οριστικοποιημένο χρονοδιάγραμμα έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών.

Advertisement

Στην παρούσα φάση, οι βασικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη του Μετρό της Αθήνας επικεντρώνονται στην ολοκλήρωση της Γραμμής 4 και στις προγραμματισμένες επεκτάσεις του υφιστάμενου δικτύου.

Η μωβ γραμμή εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για τις συγκοινωνίες της πρωτεύουσας, με προοπτική να καλύψει σημαντικά κενά στην αστική μετακίνηση και να προσφέρει νέες συνδέσεις μεταξύ ανατολικών, νότιων και δυτικών περιοχών της Αθήνας.

Advertisement