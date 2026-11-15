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Είναι μια διαρκής επένδυση στην ποιότητα ζωής της πόλης.

Γιατί ένα σύγχρονο Μετρό δεν είναι απλώς ένα μεγάλο κατασκευαστικό έργο.

Να ολοκληρωθούν οι νέες γραμμές και, ταυτόχρονα, να αναβαθμιστούν οι υποδομές που λειτουργούν ήδη επί δεκαετίες.

Το επόμενο στοίχημα είναι διπλό.

Μετριέται στον χρόνο που εξοικονομούν οι επιβάτες, στις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται χωρίς αυτοκίνητο και στη δυνατότητα μιας μεγαλούπολης να λειτουργεί αποτελεσματικότερα.

Το μεγαλύτερο κέρδος του δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα γραμμών ή αριθμό σταθμών.

Στη συνέχεια έγινε αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας της πρωτεύουσας.

Ξεκίνησε ως ένα εξαιρετικά δύσκολο τεχνικό εγχείρημα.

Από την προκαταβολή του 1991 έως το δίκτυο του 2026, το Μετρό της Αθήνας πέρασε από διαδοχικές φάσεις κατασκευής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού.

Τριάντα πέντε χρόνια μετά

Χρειάζεται συνδυασμός με αξιόπιστα λεωφορεία, σωστές ανταποκρίσεις, οργανωμένους χώρους μετεπιβίβασης και πολιτικές περιορισμού της άσκοπης χρήσης αυτοκινήτου.

Το Μετρό αποτελεί αναγκαία υποδομή, αλλά δεν αρκεί από μόνο του.

Η αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων, η επέκταση των προαστίων και η συγκέντρωση επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένους άξονες εξακολουθούν να επιβαρύνουν το οδικό δίκτυο.

Ωστόσο, δεν εξαφάνισε το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Παράλληλα, δημιούργησε δυνατότητες σύνδεσης με λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ και προαστιακό σιδηρόδρομο.

Η ανάπτυξη του Μετρό περιόρισε σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης σε πολλές διαδρομές.

Το Μετρό και το κυκλοφοριακό πρόβλημα

Ωστόσο, η ακριβής ημερομηνία ολοκλήρωσης παραμένει κρίσιμο ζήτημα, καθώς τα μεγάλα υπόγεια έργα αντιμετωπίζουν τεχνικές και οργανωτικές δυσκολίες.

Η λειτουργία της αναμένεται να αλλάξει τις καθημερινές μετακινήσεις εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων.

Η νέα γραμμή σχεδιάζεται με αυτόματους συρμούς χωρίς οδηγό.

Πρόκειται για περιοχές με μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα, έντονη κυκλοφορία και σημαντικές ανάγκες δημόσιων συγκοινωνιών.

Θα εξυπηρετεί περιοχές όπως το Γαλάτσι, η Κυψέλη, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι, ο Ευαγγελισμός, η Καισαριανή και το Γουδή.

Το πρώτο τμήμα της σχεδιάστηκε από το Άλσος Βεΐκου έως το Γουδή.

Η νέα Γραμμή 4 αποτελεί το σημαντικότερο έργο επέκτασης του αθηναϊκού Μετρό.

Η Γραμμή 4: Το επόμενο μεγάλο στοίχημα

Δείχνουν, όμως, πόσο γρήγορα το νέο δίκτυο απέκτησε καθοριστικό ρόλο στις μετακινήσεις της πρωτεύουσας.

Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν ιστορικές μετρήσεις και δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως σημερινά δεδομένα του 2026.

Για το σύνολο των τριών γραμμών, συμπεριλαμβανομένου του Ηλεκτρικού, η αντίστοιχη εκτίμηση ξεπερνούσε τα 1,3 εκατομμύρια επιβάτες την τυπική εργάσιμη ημέρα.

Το 2014 η ημερήσια επιβατική κίνηση των δύο γραμμών υπολογιζόταν σε περίπου 880.000 επιβάτες.

Το 2003 οι Γραμμές 2 και 3 μετέφεραν περίπου 500.000 επιβάτες ημερησίως.

Το Μετρό εξελίχθηκε σε βασικό μέσο καθημερινής μετακίνησης.

Έτσι δημιουργήθηκε μια ενιαία διαδρομή που συνδέει τον Πειραιά, το κέντρο της Αθήνας και το αεροδρόμιο.

Το 2022 ολοκληρώθηκε η επέκταση της Γραμμής 3 προς το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Η σύνδεση αυτή υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το 2004 το Μετρό συνδέθηκε με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, αξιοποιώντας σε σημαντικό τμήμα της διαδρομής τη σιδηροδρομική υποδομή προς το αεροδρόμιο.

Η Γραμμή 3 επεκτάθηκε προς Μοναστηράκι, Αιγάλεω, Αγία Μαρίνα και αργότερα προς τον Πειραιά.

Ακολούθησαν επεκτάσεις προς Άγιο Δημήτριο, Περιστέρι, Ανθούπολη και Ελληνικό.

Τον Νοέμβριο του 2000 η Γραμμή 2 έφτασε έως τη Δάφνη.

Μετά την πρώτη λειτουργία του 2000, οι νέες γραμμές επεκτάθηκαν σταδιακά.

Σε αρκετούς σταθμούς τα ευρήματα διατηρήθηκαν και παρουσιάζονται σε ειδικά διαμορφωμένους εκθεσιακούς χώρους.

Έφερε στην επιφάνεια διαδοχικά στρώματα της ιστορίας της Αθήνας.

Το Μετρό δεν μετέφερε μόνο επιβάτες.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αποκάλυψη τμημάτων της αρχαίας κοίτης του Ηριδανού ποταμού.

Στο Σύνταγμα, στον Κεραμεικό, στο Μοναστηράκι και σε άλλες περιοχές αποκαλύφθηκαν δρόμοι, αγωγοί, τάφοι, εργαστήρια, κτίσματα και αντικείμενα διαφορετικών ιστορικών περιόδων.

Ήταν από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την Ελληνικό Μετρό, οι ανασκαφές για το βασικό έργο κάλυψαν έκταση περίπου 69.000 τετραγωνικών μέτρων.

Η κατασκευή έφερε στο φως σημαντικότατα αρχαιολογικά ευρήματα.

Το Μετρό αποκάλυψε μια δεύτερη, υπόγεια Αθήνα

Ο σταθμός της Γραμμής 3 στο Μοναστηράκι εγκαινιάστηκε τελικά τον Απρίλιο του 2003.

Η κατασκευή του αποτέλεσε μία από τις πιο απαιτητικές τεχνικά επεμβάσεις του έργου.

Στο Μοναστηράκι, το σαθρό έδαφος, οι διαδοχικοί υδροφόροι ορίζοντες και τα αρχαιολογικά ευρήματα οδήγησαν σε επανασχεδιασμό του σταθμού.

Το υπέδαφος της Αθήνας αποδείχθηκε ιδιαίτερα σύνθετο.

Η διάνοιξη των σηράγγων έγινε με ειδικά μηχανήματα ολομέτωπης κοπής, τους γνωστούς μετροπόντικες, αλλά και με συμβατικές μεθόδους όπου οι συνθήκες το απαιτούσαν.

Ο μετροπόντικας και οι δυσκολίες κάτω από την πόλη

Οι καθιζήσεις και οι αστοχίες προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους και οδήγησαν σε πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις.

Η υπόγεια κατασκευή μέσα σε μια πυκνοδομημένη πόλη, με διαφορετικά γεωλογικά στρώματα και παλαιά κτίρια, απαιτούσε εξαιρετικά προσεκτικούς χειρισμούς.

Στην περιοχή του Νέου Κόσμου, στην οδό Ηλία Ηλιού, πολυκατοικία παρουσίασε προβλήματα στατικής επάρκειας, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η απομάκρυνση ενοίκων.

Το περιστατικό έγινε σύμβολο των τεχνικών δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι κατασκευαστές.

Ένα από τα πιο γνωστά περιστατικά σημειώθηκε στην οδό Πανεπιστημίου, όταν η διάνοιξη υπόγειας σήραγγας συνδέθηκε με καθίζηση του εδάφους και την καταστροφή περιπτέρου.

Η κατασκευή δεν εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα.

Η Αθήνα άρχισε να βυθίζεται – Οι καθιζήσεις και τα ατυχήματα

Η συντήρηση, η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός απαιτούν συνεχείς δαπάνες.

Πρόκειται για επένδυση που αποτυπώνει ένα σημαντικό πρόβλημα των μεγάλων υποδομών: η κατασκευή τους είναι μόνο η αρχή.

Τον Ιούλιο του 2026 η ΣΤΑΣΥ προκήρυξε διαγωνισμό προϋπολογισμού 109 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, για την πλήρη αναβάθμιση συρμών πρώτης γενιάς και την εγκατάσταση κλιματισμού.

Το καλοκαίρι, ιδιαίτερα σε περιόδους καύσωνα, οι συνθήκες μπορούσαν να γίνουν δυσάρεστες.

Δεν είχαν κλιματισμό στον χώρο των επιβατών.

Όμως ένα χαρακτηριστικό τους αποδείχθηκε ιδιαίτερα προβληματικό τα επόμενα χρόνια.

Διέθεταν σύγχρονα συστήματα ελέγχου, αυτόματες αναγγελίες σταθμών και ηλεκτρονική επιτήρηση της λειτουργίας τους.

Οι πρώτοι συρμοί των Γραμμών 2 και 3 κατασκευάστηκαν ειδικά για το νέο δίκτυο.

Οι πρώτοι συρμοί και η σημερινή αναβάθμιση

Οι κυλιόμενες σκάλες, οι φωτεινές αποβάθρες, οι αυτόματες πόρτες και οι σύγχρονοι συρμοί δημιουργούσαν μια εικόνα πρωτόγνωρη για την Αθήνα.

Πολλοί κατέβηκαν στους σταθμούς από περιέργεια, ακόμη και χωρίς να έχουν συγκεκριμένο προορισμό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι επισκέφθηκαν το νέο Μετρό την πρώτη ημέρα λειτουργίας του.

Η ανταπόκριση των Αθηναίων ήταν εντυπωσιακή.

Η Γραμμή 3 συνέδεε το Σύνταγμα με την Εθνική Άμυνα.

Η Γραμμή 2 συνέδεε τα Σεπόλια με το Σύνταγμα.

Το πρώτο δίκτυο είχε μήκος περίπου 13 χιλιομέτρων και 14 σταθμούς.

Μία ημέρα αργότερα, στις 29 Ιανουαρίου, ξεκίνησε η λειτουργία τους για το κοινό.

Στις 28 Ιανουαρίου 2000 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των δύο νέων γραμμών.

Οι πρώτοι 14 σταθμοί και τα 13 χιλιόμετρα

Ήταν μια τεράστια επένδυση για τα ελληνικά δεδομένα.

Η χρηματοδότηση προήλθε από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και από δανειακά κεφάλαια.

Το ποσό αυτό αφορά το βασικό έργο και δεν πρέπει να συγχέεται με το συνολικό κόστος όλων των επεκτάσεων που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια.

Το κόστος του βασικού έργου, όπως παρουσιάστηκε αργότερα από την Αττικό Μετρό, ανήλθε σε περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η αρχική σχεδίαση προέβλεπε περίπου 20 χιλιόμετρα δικτύου και 21 σταθμούς.

Το βασικό έργο περιλάμβανε τις νέες Γραμμές 2 και 3.

Πόσο κόστισε το πρώτο Μετρό

Οι κύριες εργασίες άρχισαν τον Νοέμβριο του 1992.

Η σύμβαση με την κοινοπραξία «Ολυμπιακό Μετρό» αποτέλεσε την αφετηρία της κατασκευής.

Το 1991 δημιουργήθηκε η εταιρεία «Αττικό Μετρό», με αποστολή την επίβλεψη και τη διαχείριση του έργου.

Το 1988 προκηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για το νέο Μετρό.

Η πρωτεύουσα αντιμετώπιζε καθημερινά μεγάλες καθυστερήσεις, έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση και υπερφόρτωση των λεωφορείων.

Στη δεκαετία του 1980 το κυκλοφοριακό πρόβλημα είχε γίνει ασφυκτικό.

Ωστόσο, οι οικονομικές δυσκολίες, οι πολιτικές αλλαγές και οι διαφωνίες για τη χρηματοδότηση καθυστερούσαν τις αποφάσεις.

Στα επόμενα χρόνια εκπονήθηκαν μελέτες και παρουσιάστηκαν διαφορετικές προτάσεις.

Η δημιουργία νέων υπόγειων γραμμών συζητούνταν ήδη από τη δεκαετία του 1950.

Οι δεκαετίες των σχεδίων και των αναβολών

Η μεταπολεμική οικοδομική ανάπτυξη, η συγκέντρωση πληθυσμού και η αύξηση των ιδιωτικών αυτοκινήτων δημιούργησαν ανάγκες που ο Ηλεκτρικός δεν μπορούσε να καλύψει.

Όμως η Αθήνα μεγάλωνε με ταχύτητα.

Για πολλές δεκαετίες αποτέλεσε τη μοναδική σιδηροδρομική ραχοκοκαλιά της πρωτεύουσας.

Αυτή είναι η σημερινή Γραμμή 1, γνωστή στους Αθηναίους ως «Ηλεκτρικός».

Το 1904 ηλεκτροκινήθηκε, ενώ το 1957 ολοκληρώθηκε η επέκταση έως την Κηφισιά.

Σταδιακά επεκτάθηκε προς το κέντρο και τα βόρεια προάστια.

Η ιστορία των σιδηροδρομικών μετακινήσεων στην Αθήνα δεν ξεκίνησε το 1991.

Η Αθήνα είχε υπόγειο σιδηρόδρομο από τον 19ο αιώνα

Και μια νέα γενιά έργων, με κυριότερη τη Γραμμή 4, φιλοδοξεί να αλλάξει ξανά τον συγκοινωνιακό χάρτη της Αθήνας.

Σήμερα το Μετρό αποτελεί βασικό μέσο μετακίνησης για εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες της Αττικής.

Στο μεταξύ, η κατασκευή πέρασε από τεχνικές δυσκολίες, καθιζήσεις, αρχαιολογικές ανακαλύψεις, αλλαγές σχεδιασμού και μεγάλες καθυστερήσεις.

Χρειάστηκαν όμως περισσότερα από οκτώ χρόνια μέχρι να μπουν οι πρώτοι επιβάτες στους νέους συρμούς.

Η Αθήνα ετοιμαζόταν να αποκτήσει επιτέλους ένα σύγχρονο υπόγειο σιδηροδρομικό δίκτυο, ικανό να ανακουφίσει την πρωτεύουσα από το κυκλοφοριακό χάος.

Στις 15 Νοεμβρίου 1991, με τη χορήγηση της προκαταβολής στην κοινοπραξία «Ολυμπιακό Μετρό », ξεκινούσε τυπικά μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές περιπέτειες της σύγχρονης Ελλάδας.

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Μετρό Αθήνας: Από το 1991 και τις καθιζήσεις μέχρι τα εκατομμύρια των επιβατών – Η ιστορία ενός έργου που άλλαξε την πρωτεύουσα

Στις 15 Νοεμβρίου 1991, με τη χορήγηση της προκαταβολής στην κοινοπραξία «Ολυμπιακό Μετρό», ξεκινούσε τυπικά μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές περιπέτειες της σύγχρονης Ελλάδας.

Η Αθήνα ετοιμαζόταν να αποκτήσει επιτέλους ένα σύγχρονο υπόγειο σιδηροδρομικό δίκτυο, ικανό να ανακουφίσει την πρωτεύουσα από το κυκλοφοριακό χάος.

Χρειάστηκαν όμως περισσότερα από οκτώ χρόνια μέχρι να μπουν οι πρώτοι επιβάτες στους νέους συρμούς.

Στο μεταξύ, η κατασκευή πέρασε από τεχνικές δυσκολίες, καθιζήσεις, αρχαιολογικές ανακαλύψεις, αλλαγές σχεδιασμού και μεγάλες καθυστερήσεις.

Σήμερα το Μετρό αποτελεί βασικό μέσο μετακίνησης για εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες της Αττικής.

Και μια νέα γενιά έργων, με κυριότερη τη Γραμμή 4, φιλοδοξεί να αλλάξει ξανά τον συγκοινωνιακό χάρτη της Αθήνας.

Η Αθήνα είχε υπόγειο σιδηρόδρομο από τον 19ο αιώνα

Η ιστορία των σιδηροδρομικών μετακινήσεων στην Αθήνα δεν ξεκίνησε το 1991.

Στις 27 Φεβρουαρίου 1869 εγκαινιάστηκε η σιδηροδρομική σύνδεση Πειραιά – Θησείου.

Ο αρχικός σιδηρόδρομος λειτουργούσε με ατμοκίνητα τρένα.

Σταδιακά επεκτάθηκε προς το κέντρο και τα βόρεια προάστια.

Το 1904 ηλεκτροκινήθηκε, ενώ το 1957 ολοκληρώθηκε η επέκταση έως την Κηφισιά.

Αυτή είναι η σημερινή Γραμμή 1, γνωστή στους Αθηναίους ως «Ηλεκτρικός».

Για πολλές δεκαετίες αποτέλεσε τη μοναδική σιδηροδρομική ραχοκοκαλιά της πρωτεύουσας.

Όμως η Αθήνα μεγάλωνε με ταχύτητα.

Η μεταπολεμική οικοδομική ανάπτυξη, η συγκέντρωση πληθυσμού και η αύξηση των ιδιωτικών αυτοκινήτων δημιούργησαν ανάγκες που ο Ηλεκτρικός δεν μπορούσε να καλύψει.

Οι δεκαετίες των σχεδίων και των αναβολών

Η δημιουργία νέων υπόγειων γραμμών συζητούνταν ήδη από τη δεκαετία του 1950.

Στα επόμενα χρόνια εκπονήθηκαν μελέτες και παρουσιάστηκαν διαφορετικές προτάσεις.

Ωστόσο, οι οικονομικές δυσκολίες, οι πολιτικές αλλαγές και οι διαφωνίες για τη χρηματοδότηση καθυστερούσαν τις αποφάσεις.

Στη δεκαετία του 1980 το κυκλοφοριακό πρόβλημα είχε γίνει ασφυκτικό.

Η πρωτεύουσα αντιμετώπιζε καθημερινά μεγάλες καθυστερήσεις, έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση και υπερφόρτωση των λεωφορείων.

Το 1988 προκηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για το νέο Μετρό.

Το 1991 δημιουργήθηκε η εταιρεία «Αττικό Μετρό», με αποστολή την επίβλεψη και τη διαχείριση του έργου.

Η σύμβαση με την κοινοπραξία «Ολυμπιακό Μετρό» αποτέλεσε την αφετηρία της κατασκευής.

Οι κύριες εργασίες άρχισαν τον Νοέμβριο του 1992.

Πόσο κόστισε το πρώτο Μετρό

Το βασικό έργο περιλάμβανε τις νέες Γραμμές 2 και 3.

Η αρχική σχεδίαση προέβλεπε περίπου 20 χιλιόμετρα δικτύου και 21 σταθμούς.

Το κόστος του βασικού έργου, όπως παρουσιάστηκε αργότερα από την Αττικό Μετρό, ανήλθε σε περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό αφορά το βασικό έργο και δεν πρέπει να συγχέεται με το συνολικό κόστος όλων των επεκτάσεων που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια.

Η χρηματοδότηση προήλθε από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και από δανειακά κεφάλαια.

Ήταν μια τεράστια επένδυση για τα ελληνικά δεδομένα.

Οι πρώτοι 14 σταθμοί και τα 13 χιλιόμετρα

Στις 28 Ιανουαρίου 2000 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των δύο νέων γραμμών.

Μία ημέρα αργότερα, στις 29 Ιανουαρίου, ξεκίνησε η λειτουργία τους για το κοινό.

Το πρώτο δίκτυο είχε μήκος περίπου 13 χιλιομέτρων και 14 σταθμούς.

Η Γραμμή 2 συνέδεε τα Σεπόλια με το Σύνταγμα.

Η Γραμμή 3 συνέδεε το Σύνταγμα με την Εθνική Άμυνα.

Η ανταπόκριση των Αθηναίων ήταν εντυπωσιακή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι επισκέφθηκαν το νέο Μετρό την πρώτη ημέρα λειτουργίας του.

Πολλοί κατέβηκαν στους σταθμούς από περιέργεια, ακόμη και χωρίς να έχουν συγκεκριμένο προορισμό.

Οι κυλιόμενες σκάλες, οι φωτεινές αποβάθρες, οι αυτόματες πόρτες και οι σύγχρονοι συρμοί δημιουργούσαν μια εικόνα πρωτόγνωρη για την Αθήνα.

Οι πρώτοι συρμοί και η σημερινή αναβάθμιση

Οι πρώτοι συρμοί των Γραμμών 2 και 3 κατασκευάστηκαν ειδικά για το νέο δίκτυο.

Διέθεταν σύγχρονα συστήματα ελέγχου, αυτόματες αναγγελίες σταθμών και ηλεκτρονική επιτήρηση της λειτουργίας τους.

Όμως ένα χαρακτηριστικό τους αποδείχθηκε ιδιαίτερα προβληματικό τα επόμενα χρόνια.

Δεν είχαν κλιματισμό στον χώρο των επιβατών.

Το καλοκαίρι, ιδιαίτερα σε περιόδους καύσωνα, οι συνθήκες μπορούσαν να γίνουν δυσάρεστες.

Τον Ιούλιο του 2026 η ΣΤΑΣΥ προκήρυξε διαγωνισμό προϋπολογισμού 109 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, για την πλήρη αναβάθμιση συρμών πρώτης γενιάς και την εγκατάσταση κλιματισμού.

Πρόκειται για επένδυση που αποτυπώνει ένα σημαντικό πρόβλημα των μεγάλων υποδομών: η κατασκευή τους είναι μόνο η αρχή.

Η συντήρηση, η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός απαιτούν συνεχείς δαπάνες.

Η Αθήνα άρχισε να βυθίζεται – Οι καθιζήσεις και τα ατυχήματα

Η κατασκευή δεν εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα.

Ένα από τα πιο γνωστά περιστατικά σημειώθηκε στην οδό Πανεπιστημίου, όταν η διάνοιξη υπόγειας σήραγγας συνδέθηκε με καθίζηση του εδάφους και την καταστροφή περιπτέρου.

Το περιστατικό έγινε σύμβολο των τεχνικών δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι κατασκευαστές.

Στην περιοχή του Νέου Κόσμου, στην οδό Ηλία Ηλιού, πολυκατοικία παρουσίασε προβλήματα στατικής επάρκειας, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η απομάκρυνση ενοίκων.

Η υπόγεια κατασκευή μέσα σε μια πυκνοδομημένη πόλη, με διαφορετικά γεωλογικά στρώματα και παλαιά κτίρια, απαιτούσε εξαιρετικά προσεκτικούς χειρισμούς.

Οι καθιζήσεις και οι αστοχίες προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους και οδήγησαν σε πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις.

Ο μετροπόντικας και οι δυσκολίες κάτω από την πόλη

Η διάνοιξη των σηράγγων έγινε με ειδικά μηχανήματα ολομέτωπης κοπής, τους γνωστούς μετροπόντικες, αλλά και με συμβατικές μεθόδους όπου οι συνθήκες το απαιτούσαν.

Το υπέδαφος της Αθήνας αποδείχθηκε ιδιαίτερα σύνθετο.

Σχιστολιθικά πετρώματα, υπόγεια νερά, παλαιές κατασκευές και αρχαιολογικά στρώματα δημιουργούσαν διαφορετικές προκλήσεις.

Στο Μοναστηράκι, το σαθρό έδαφος, οι διαδοχικοί υδροφόροι ορίζοντες και τα αρχαιολογικά ευρήματα οδήγησαν σε επανασχεδιασμό του σταθμού.

Η κατασκευή του αποτέλεσε μία από τις πιο απαιτητικές τεχνικά επεμβάσεις του έργου.

Ο σταθμός της Γραμμής 3 στο Μοναστηράκι εγκαινιάστηκε τελικά τον Απρίλιο του 2003.

Το Μετρό αποκάλυψε μια δεύτερη, υπόγεια Αθήνα

Η κατασκευή έφερε στο φως σημαντικότατα αρχαιολογικά ευρήματα.

Σύμφωνα με την Ελληνικό Μετρό, οι ανασκαφές για το βασικό έργο κάλυψαν έκταση περίπου 69.000 τετραγωνικών μέτρων.

Ήταν από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα.

Στο Σύνταγμα, στον Κεραμεικό, στο Μοναστηράκι και σε άλλες περιοχές αποκαλύφθηκαν δρόμοι, αγωγοί, τάφοι, εργαστήρια, κτίσματα και αντικείμενα διαφορετικών ιστορικών περιόδων.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αποκάλυψη τμημάτων της αρχαίας κοίτης του Ηριδανού ποταμού.

Το Μετρό δεν μετέφερε μόνο επιβάτες.

Έφερε στην επιφάνεια διαδοχικά στρώματα της ιστορίας της Αθήνας.

Σε αρκετούς σταθμούς τα ευρήματα διατηρήθηκαν και παρουσιάζονται σε ειδικά διαμορφωμένους εκθεσιακούς χώρους.

Οι επεκτάσεις άλλαξαν τον συγκοινωνιακό χάρτη

Μετά την πρώτη λειτουργία του 2000, οι νέες γραμμές επεκτάθηκαν σταδιακά.

Τον Νοέμβριο του 2000 η Γραμμή 2 έφτασε έως τη Δάφνη.

Ακολούθησαν επεκτάσεις προς Άγιο Δημήτριο, Περιστέρι, Ανθούπολη και Ελληνικό.

Η Γραμμή 3 επεκτάθηκε προς Μοναστηράκι, Αιγάλεω, Αγία Μαρίνα και αργότερα προς τον Πειραιά.

Το 2004 το Μετρό συνδέθηκε με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, αξιοποιώντας σε σημαντικό τμήμα της διαδρομής τη σιδηροδρομική υποδομή προς το αεροδρόμιο.

Η σύνδεση αυτή υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το 2022 ολοκληρώθηκε η επέκταση της Γραμμής 3 προς το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Έτσι δημιουργήθηκε μια ενιαία διαδρομή που συνδέει τον Πειραιά, το κέντρο της Αθήνας και το αεροδρόμιο.

Πόσους επιβάτες μεταφέρει

Το Μετρό εξελίχθηκε σε βασικό μέσο καθημερινής μετακίνησης.

Το 2003 οι Γραμμές 2 και 3 μετέφεραν περίπου 500.000 επιβάτες ημερησίως.

Το 2014 η ημερήσια επιβατική κίνηση των δύο γραμμών υπολογιζόταν σε περίπου 880.000 επιβάτες.

Για το σύνολο των τριών γραμμών, συμπεριλαμβανομένου του Ηλεκτρικού, η αντίστοιχη εκτίμηση ξεπερνούσε τα 1,3 εκατομμύρια επιβάτες την τυπική εργάσιμη ημέρα.

Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν ιστορικές μετρήσεις και δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως σημερινά δεδομένα του 2026.

Δείχνουν, όμως, πόσο γρήγορα το νέο δίκτυο απέκτησε καθοριστικό ρόλο στις μετακινήσεις της πρωτεύουσας.

Η Γραμμή 4: Το επόμενο μεγάλο στοίχημα

Η νέα Γραμμή 4 αποτελεί το σημαντικότερο έργο επέκτασης του αθηναϊκού Μετρό.

Το πρώτο τμήμα της σχεδιάστηκε από το Άλσος Βεΐκου έως το Γουδή.

Προβλέπει περίπου 12,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής και 15 νέους σταθμούς.

Θα εξυπηρετεί περιοχές όπως το Γαλάτσι, η Κυψέλη, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι, ο Ευαγγελισμός, η Καισαριανή και το Γουδή.

Πρόκειται για περιοχές με μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα, έντονη κυκλοφορία και σημαντικές ανάγκες δημόσιων συγκοινωνιών.

Η νέα γραμμή σχεδιάζεται με αυτόματους συρμούς χωρίς οδηγό.

Η λειτουργία της αναμένεται να αλλάξει τις καθημερινές μετακινήσεις εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων.

Ωστόσο, η ακριβής ημερομηνία ολοκλήρωσης παραμένει κρίσιμο ζήτημα, καθώς τα μεγάλα υπόγεια έργα αντιμετωπίζουν τεχνικές και οργανωτικές δυσκολίες.

Το Μετρό και το κυκλοφοριακό πρόβλημα

Η ανάπτυξη του Μετρό περιόρισε σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης σε πολλές διαδρομές.

Παράλληλα, δημιούργησε δυνατότητες σύνδεσης με λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ και προαστιακό σιδηρόδρομο.

Ωστόσο, δεν εξαφάνισε το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Η αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων, η επέκταση των προαστίων και η συγκέντρωση επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένους άξονες εξακολουθούν να επιβαρύνουν το οδικό δίκτυο.

Το Μετρό αποτελεί αναγκαία υποδομή, αλλά δεν αρκεί από μόνο του.

Χρειάζεται συνδυασμός με αξιόπιστα λεωφορεία, σωστές ανταποκρίσεις, οργανωμένους χώρους μετεπιβίβασης και πολιτικές περιορισμού της άσκοπης χρήσης αυτοκινήτου.

Τριάντα πέντε χρόνια μετά

Από την προκαταβολή του 1991 έως το δίκτυο του 2026, το Μετρό της Αθήνας πέρασε από διαδοχικές φάσεις κατασκευής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού.

Ξεκίνησε ως ένα εξαιρετικά δύσκολο τεχνικό εγχείρημα.

Αντιμετώπισε καθυστερήσεις, καθιζήσεις, αρχαιολογικά εμπόδια και οικονομικές αντιπαραθέσεις.

Στη συνέχεια έγινε αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας της πρωτεύουσας.

Το μεγαλύτερο κέρδος του δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα γραμμών ή αριθμό σταθμών.

Μετριέται στον χρόνο που εξοικονομούν οι επιβάτες, στις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται χωρίς αυτοκίνητο και στη δυνατότητα μιας μεγαλούπολης να λειτουργεί αποτελεσματικότερα.

Το επόμενο στοίχημα είναι διπλό.

Να ολοκληρωθούν οι νέες γραμμές και, ταυτόχρονα, να αναβαθμιστούν οι υποδομές που λειτουργούν ήδη επί δεκαετίες.

Γιατί ένα σύγχρονο Μετρό δεν είναι απλώς ένα μεγάλο κατασκευαστικό έργο.

Είναι μια διαρκής επένδυση στην ποιότητα ζωής της πόλης.