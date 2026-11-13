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Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο για το ντοκιμαντέρ του Χούμπερτους Κοχ, προκαλώντας ποικίλα σχόλια στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη στάση της ακτιβίστριας.

Ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε την αντίδραση της Τούνμπεργκ ως οριακή, ενώ αναγνώρισε τη συνολική δράση της για την προστασία του περιβάλλοντος.

Δεν κατέστη σαφές αν η ακτιβίστρια σκόπευε να χλευάσει τους διαδηλωτές ή αν απλώς αιφνιδιάστηκε από την πληροφορία που έλαβε.

Το κίνημα Fridays for Future ιδρύθηκε από την ίδια το 2018 και παραμένει ενεργό διεθνώς με στόχο την πίεση προς τους πολιτικούς ηγέτες.

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Μια απρόσμενη αντίδραση είχε η Γκρέτα Τούνμπεργκ όταν ενημερώθηκε ότι το κίνημα Fridays for Future, το οποίο ξεκίνησε η ίδια το 2018, εξακολουθεί να διοργανώνει διαδηλώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος στο Βερολίνο.

Το περιστατικό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για το ντοκιμαντέρ του Γερμανού δημοσιογράφου και σκηνοθέτη Χούμπερτους Κοχ, με τίτλο «Auf Panzern in die Klimakrise – wie Aktivismus kriminalisiert wird» («Με άρματα μάχης προς την κλιματική κρίση: Πώς ποινικοποιείται ο ακτιβισμός»).

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Greta Thunberg laughs at young Germans after finding out that they are still organizing Fridays For Future climate change protests.



She thought everyone had moved on to Palestine like she has pic.twitter.com/DciUojrx54 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 12, 2026

Σε ένα απόσπασμα που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημιουργός της ταινίας ενημερώνει την 23χρονη ακτιβίστρια ότι την ίδια ημέρα πραγματοποιείται διαδήλωση του Fridays for Future στη γερμανική πρωτεύουσα. Η Τούνμπεργκ δείχνει αρχικά έκπληκτη και στη συνέχεια ξεσπά σε γέλια.

«Αλήθεια;» ρώτησε εμφανώς έκπληκτη η Γκρέτα Τούνμπεργκ προτού ξεσπάσει σε δυνατά γέλια. «Σοβαρά; Ακόμη το κάνουν αυτό;» αναρωτήθηκε η ακτιβίστρια, ενώ οι παρευρισκόμενοι γέλασαν επίσης, μέχρι που η 23χρονη σήμερα Τούνμπεργκ φώναξε «Cut!».

Ο Χούμπερτους Κοχ χαρακτήρισε το αστείο ως κάτι που «άγγιζε τα όρια», ενώ παράλληλα αναγνώρισε τη δράση της Τούνμπεργκ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αντίθεσή της στον πόλεμο στη Γάζα.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των γερμανικών μέσων ενημέρωσης, με το Stuttgarter Nachrichten να σημειώνει ότι από το σύντομο απόσπασμα δεν μπορεί να εξακριβωθεί αν η ακτιβίστρια ήθελε πράγματι να χλευάσει τους διαδηλωτές ή αν απλώς αιφνιδιάστηκε από την πληροφορία.

7 years after “How dare you!”, Greta Thunberg is laughing her ass off at the climate movement. pic.twitter.com/jyj9esrYuc Advertisement November 11, 2026

Τι είναι το κίνημα Fridays for Future

Το Fridays for Future είναι ένα διεθνές νεανικό κίνημα για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018, όταν η τότε 15χρονη Γκρέτα Τούνμπεργκ άρχισε να διαμαρτύρεται έξω από το σουηδικό κοινοβούλιο.

Για τρεις εβδομάδες, η ίδια απείχε από τα μαθήματά της κάθε σχολική ημέρα, ζητώντας από την πολιτική ηγεσία να αναλάβει ουσιαστική δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Στη συνέχεια, μαζί με άλλους νεαρούς ακτιβιστές, αποφάσισε να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις κάθε Παρασκευή, δημιουργώντας το hashtag #FridaysForFuture και καλώντας νέους από όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν.

Η πρωτοβουλία απέκτησε γρήγορα διεθνή απήχηση, με μαθητές και νέους να οργανώνουν διαδηλώσεις σε πολλές χώρες. Η Τούνμπεργκ έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του παγκόσμιου περιβαλλοντικού ακτιβισμού, ενώ το Fridays for Future εξακολουθεί να δραστηριοποιείται διεθνώς.

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Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του κινήματος, η βασική του επιδίωξη παραμένει η άσκηση πίεσης στους πολιτικούς ηγέτες, ώστε να ακούσουν την επιστημονική κοινότητα και να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη.