Μια 25χρονη Γερμανίδα, η Ναόμι Ζάιμπτ —γνωστή ως η «αντί-Γκρέτα Τούνμπεργκ»— ζητά πολιτικό άσυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας ότι φοβάται για τη ζωή της στη Γερμανία.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Ζάιμπτ υποστηρίζει πως στοχοποιείται από τις αρχές και από αντιφασιστικές οργανώσεις λόγω της στήριξής της στο ακροδεξιό κόμμα AfD, ενώ αναφέρει ότι έχει δεχθεί απειλές και δεν νιώθει προστατευμένη από τη γερμανική κυβέρνηση.

I AM SEEKING ASYLUM IN THE U.S. 🇩🇪🇺🇸



My name is Naomi Seibt,



I am the 1st German applying for asylum under President Trump due to political persecution.



As a free speech advocate and supporter of the AfD party, I am the target of

• intelligence surveillance

• state media… pic.twitter.com/rdsj4Qg4BB — Naomi Seibt (@SeibtNaomi) October 29, 2025

Η Ζάιμπτ είχε γίνει γνωστή το 2020, όταν συνεργάστηκε με το αμερικανικό Heartland Institute ως «διεθνές πρόσωπο» εκστρατείας κατά του «πράσινου κινήματος», προβάλλοντας αμφισβητήσεις για την κλιματική αλλαγή.

Τα μέσα τότε τη χαρακτήρισαν «αντί-Γκρέτα Τούνμπεργκ».

Πλέον, η 25χρονη δηλώνει ότι βρίσκεται νόμιμα στις ΗΠΑ και περιμένει συνέντευξη με τις αμερικανικές αρχές για να εξεταστεί το αίτημα ασύλου της. Λέει πως ελπίζει να επωφεληθεί από τους «νέους νόμους ασύλου» του Ντόναλντ Τραμπ, που —όπως ισχυρίζεται— ευνοούν «λευκούς Ευρωπαίους και Νοτιοαφρικανούς».

This photo was taken exactly one year ago.

Today, I am officially the first German asylum seeker in the U.S under President Trump.



MAGA was my inspiration.



MEGA will be our revolution. pic.twitter.com/f44S5Kqnc7 — Naomi Seibt (@SeibtNaomi) October 31, 2025

Η Ζάιμπτ αναφέρει επίσης ότι έχει την προσωπική υποστήριξη του Έλον Μασκ, με τον οποίο ήρθε σε επαφή το 2024, όταν εκείνος άρχισε να προωθεί αναρτήσεις της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). Σύμφωνα με την ίδια, ο Μασκ «επιβεβαίωσε» ότι αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές και ενθάρρυνε την απόφασή της να ζητήσει άσυλο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Γερμανία, καθώς η Ζάιμπτ έχει κατηγορηθεί για διασπορά ατεκμηρίωτων ισχυρισμών —όπως όταν απέδωσε χωρίς αποδείξεις επίθεση στη Γερμανία σε ισλαμιστές, ανάρτηση που αναδημοσίευσε ο Μασκ.