Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Πίτερ Τιλ προειδοποίησε πρόσφατα ότι η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι επικριτές της τεχνολογίας ή της τεχνητής νοημοσύνης είναι «λεγεωνάριοι του Αντίχριστου» σε ιδιωτικές διαλέξεις για τον Χριστιανισμό που συνέδεσαν την κυβερνητική εποπτεία της Silicon Valley με ένα αποκαλυπτικό μέλλον, σύμφωνα με την Washington Post.

«Στις τέσσερις διαλέξεις, διάρκειας περίπου δύο ωρών, που ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα και κορυφώθηκαν τη Δευτέρα στο Commonwealth Club στο Σαν Φρανσίσκο, ο Tιλ εξέθεσε τις θρησκευτικές του απόψεις σε ένα κατάμεστο ακροατήριο, το οποίο του ζήτησε να κρατήσει το περιεχόμενο «οφ δε ρέκορντ».

«Σύμφωνα με τις ηχογραφήσεις, υποστήριξε ότι όσοι προτείνουν περιορισμούς στην ανάπτυξη της τεχνολογίας όχι μόνο εμποδίζουν τις επιχειρήσεις, αλλά απειλούν να οδηγήσουν στην καταστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών και σε μια εποχή παγκόσμιας ολοκληρωτικής διακυβέρνησης».

«Τον 17ο και 18ο αιώνα, ο Αντίχριστος θα ήταν ένας επιστήμονας τύπου Dr. Strangelove, που έκανε τρελά πειράματα. Στον 21ο αιώνα, ο Αντίχριστος είναι ο Λουδίτης που θέλει να σταματήσει κάθε επιστήμη -κάποιος σαν τη Γκρέτα ή τον Ελιέζερ» δήλωσε ο Τιλ, αναφερόμενος στον Ελιέζερ Γιουντκόβσκι, γνωστό επικριτή της τεχνητής νοημοσύνης.

Από θαυμαστής, επικριτής των περιορισμών

Ο Γιουντκόβσκι, τον οποίο ο Τιλ είχε χρηματοδοτήσει στο παρελθόν, υποστηρίζει την ανάγκη περιορισμού της έρευνας στην τεχνητή νοημοσύνη, για να μην ξεπεράσει την ανθρώπινη. Σήμερα, ο Τιλ δηλώνει «ντροπιασμένος» για τη συνεργασία τους και θεωρεί τους επικριτές της τεχνολογίας «παρανοϊκούς». Η Τούνμπεργκ, από την πλευρά της, έχει κατηγορήσει τον παγκόσμιο καπιταλισμό για την περιβαλλοντική κρίση, ενώ οι εκπρόσωποί της δεν σχολίασαν τις δηλώσεις του μεγιστάνα.

Ο Τιλ υποστήριξε ότι οι εκκλήσεις για ρύθμιση της τεχνολογίας θυμίζουν βιβλικές περιγραφές του Αντίχριστου, που «προσφέρει ειρήνη και ασφάλεια» πριν την Αποκάλυψη. Όπως είπε, μόνο ένα θρησκευτικό επιχείρημα μπορεί να κινητοποιήσει αντίσταση απέναντι στην «παγκόσμια κρατική μηχανή» που προωθείται μέσω κανόνων, φόρων και οικονομικών ελέγχων. «Αν αφαιρέσεις το βιβλικό πλαίσιο, δεν θα σε φοβίσει ποτέ αρκετά. Δεν θα αντισταθείς ποτέ πραγματικά» ανέφερε.

Επικρίσεις προς Γκέιτς, Μπόστρομ και άλλους

Ο Τιλ κατηγόρησε τον φιλόσοφο Νικ Μπόστρομ ότι επιδιώκει να περιορίσει την τεχνολογία μέσω θεωριών περί «υπερνοημοσύνης», που θα θέσει σε κίνδυνο την ανθρωπότητα. Παράλληλα, αποκάλεσε τον Μπιλ Γκέιτς «πολύ κακό άνθρωπο», αλλά όχι αρκετά «χαρισματικό, για να είναι ο Αντίχριστος». Για τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «όποιος μπορεί με λογικά επιχειρήματα να τον χαρακτηρίσει Αντίχριστο, θα τον ακούσω -αλλιώς ίσως πρέπει να δεχθεί πως είναι σχετικά καλός».

Οι δεσμοί με την κυβέρνηση Τραμπ

Ο Πίτερ Τιλ, με περιουσία περίπου 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων, διατηρεί στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. Έχει υποστηρίξει πολιτικά στελέχη όπως ο Ρεπουμπλικανός Μάικ Τζόνσον, ενώ γύρω του έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο Χριστιανών τεχνολόγων, που προωθούν την πίστη μέσα στη Silicon Valley, μέσω της οργάνωσης ACTS 17.

Η ACTS 17, που ίδρυσε η Μισέλ Στίβενς, σύζυγος συνεργάτη του Τιλ, επιδιώκει να φέρει τη χριστιανική πίστη στον τεχνολογικό κόσμο. Ο ίδιος ο Τιλ, που μίλησε επί οκτώ ώρες συνολικά, υποστήριξε ότι, ακόμη κι αν η τεχνολογία έχει αρνητικές συνέπειες, «η διακοπή της θα ήταν χειρότερη από την ασθένεια».

Ο δισεκατομμυριούχος θεωρεί ότι η υπερρύθμιση θα παγιδεύσει την ανθρωπότητα σε ένα «παγκόσμιο καθεστώς φυλακής», στο οποίο ο… Αντίχριστος θα μπορούσε να πάρει την εξουσία.