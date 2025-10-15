Πέντε μέρες με βασανιστήρια και κακομεταχείριση πέρασε σε φυλακή στο Ισραήλ η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία είχε αποπειραθεί με εκατοντάδες άλλους ακτιβιστές να φτάσουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε συνέντευξή της στη σουηδική εφημερίδα Aftonblattet η Σουηδή ακτιβίστρια ισχυρίζεται ότι οι Ισραηλινοί φρουροί στη φυλακή Κεντζιότ την χτύπησαν και έγραψαν χυδαίες λέξεις πάνω στις αποσκευές της. Είπε ότι κρατήθηκε σε κελιά γεμάτα έντομα, όπου της έδιναν ελάχιστο νερό.

Πρόσθεσε ότι την χλεύαζαν οι φρουροί και οι στρατιωτικοί, οι οποίοι έβγαζαν σέλφι μαζί της. Στη συνέχεια ζωγράφισαν ένα πέος και έγραψαν «πόρνη Γκρέτα» στη βαλίτσα της.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έβαλαν μια σημαία στη γωνία και «με κλωτσούσαν κάθε φορά που η σημαία άγγιζε το πρόσωπό μου», είπε στην Aftonbladet, εξηγώντας ότι της επιφύλαξαν «ειδική» μεταχείριση.

«Μετά από λίγο, μου έδεσαν πολύ σφιχτά τα χέρια με tie wrap. Μια ομάδα φρουρών παρατάχθηκε για να βγάλει σέλφι μαζί μου, ενώ εγώ καθόμουν εκεί».

Παραπονέθηκε ότι οι φρουροί δεν είχαν «ενσυναίσθηση και συμπόνια» και ότι συνεχώς έβγαζαν σέλφι.

Η τροφή και το καθαρό νερό που της έδιναν ήταν περιορισμένα, ενώ αναγκαζόταν να πίνει νερό από μια βρύση κοντά σε λεκάνη. Αρκετοί από τους συγκρατούμενούς της αρρώστησαν εξαιτίας των συνθηκών.

Οι κρατούμενοι ζητούσαν νερό, αλλά οι φρουροί γελούσαν και πετούσαν μπουκάλια νερό μέσα σε κάδους απορριμμάτων μπροστά στους ακτιβιστές.

Περιέγραψε ένα περιστατικό όπου 60 κρατούμενοι τοποθετήθηκαν σε ένα μικρό κελί κάτω από τον ήλιο, με αποτέλεσμα κάποιοι να λιποθυμήσουν. Τότε ήρθαν οι φρουροί και είπαν «θα σας ρίξουμε αέριο». «Ήταν συνηθισμένο γι’ αυτούς να λένε κάτι τέτοιο. Κράτησαν μια φιάλη αερίου και απείλησαν να τη ρίξουν κατά πάνω μας» λέει η Τούνμπεργκ.

Ακόμη, ισχυρίστηκε ότι την ανάγκασαν να αλλάξει το μπλουζάκι της με τη φράση «Λευτεριά στη Παλαιστίνη». Φόρεσε τότε ένα πορτοκαλί με το κείμενο «Αποαποικιοποίηση».

«Μετά μου έβγαλαν το καπέλο με το βατραχάκι, το πέταξαν στο έδαφος, το πάτησαν και το κλώτσησαν και έκαναν σαν να είχαν πάθει κρίση» είπε. Ήρθε μάλιστα πρόσωπο με πρόσωπο με τον ακροδεξιό Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ο οποίος την κατηγόρησε ότι είναι «τρομοκράτισσα, που θέλει να σκοτώσει εβραϊκά μωρά».

Η Τούνμπεργκ, που επέστρεψε στη Σουηδία, ζει σε μια κοινότητα και τρώει τρόφιμα πεταμένα από σκουπιδοτενεκέδες, γράφει η Daily Mail. Παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει τι απέγιναν τα τρόφιμα και τα φάρμακα που ήλπιζε να παραδώσει στη Γάζα.

Η 22χρονη Τούνμπερκ είχε κρατηθεί για πέντε ημέρες στη φυλακή μαζί με πάνω από 430 ακτιβιστές που μετείχαν σε στολίσκο με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας. Η φυλακή Κετζιότ συνήθως χρησιμοποιείται για τη κράτηση Παλαιστινίων κρατουμένων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Τελικά απελάθηκε και μαζί με πάνω από 100 άλλους ακτιβιστές έφυγε από το Ισραήλ μέσω της Αθήνας.

Αρχικά είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε να αποσπάσει την προσοχή από τα δεινά των Παλαιστινίων παραπονούμενη για τις συνθήκες κράτησής της. Αφού αφέθηκε ελεύθερη από το Ισραήλ προ ημερών είχε δήλωσε: «Προσωπικά, δεν θέλω να μοιραστώ αυτό που υπέστην, γιατί δεν θέλω να γίνει πρωτοσέλιδο και να γράψουν “Η Γκρέτα έχει υποστεί βασανιστήρια”».