Η Γκρέτα Τούρνμπεργκ συνελήφθη βάσει του Νόμου περί Τρομοκρατίας κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας «Αιχμάλωτοι για την Παλαιστίνη» έξω από τα γραφεία της Ασφαλιστικής Aspen στο Λονδίνο. Έφτασε μετά την έναρξη της διαμαρτυρίας, κρατώντας μια πινακίδα με τη φράση «Υποστηρίζω τους κρατούμενους της Δράσης για την Παλαιστίνη. Είμαι κατά της γενοκτονίας».

Σήμερα το πρωί, δύο ακτιβιστές κάλυψαν την πρόσοψη του κτιρίου με συμβολική κόκκινη μπογιά, χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένους πυροσβεστήρες, και στη συνέχεια αλυσοδέθηκαν μπροστά από το κτίριο, με σκοπό να επιστήσουν την προσοχή στη συνενοχή της Aspen στη γενοκτονία, να διακόψουν τις δραστηριότητές της και να κλείσουν το κτίριο.

Η Aspen, μια παγκόσμια ασφαλιστική και αντασφαλιστική εταιρεία, έγινε στόχος επειδή παρέχει υπηρεσίες στην Elbit Systems UK, προσφέροντας στον κατασκευαστή όπλων την υποχρεωτική ασφάλιση εργοδοτικής ευθύνης, χωρίς την οποία η Elbit δεν θα μπορούσε να παράγει όπλα στη Βρετανία. Η Elbit είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής όπλων του Ισραήλ, παράγοντας πάνω από το 85% του στόλου των δολοφονικών drone και του εξοπλισμού ξηράς.

Η δράση πραγματοποιήθηκε επίσης σε αλληλεγγύη προς τους κρατούμενους της Παλαιστίνης που βρίσκονται σε απεργία πείνας, η οποία ξεκίνησε στις 2 Νοεμβρίου και βρίσκεται πλέον στην όγδοη εβδομάδα. Οι δύο πρώτοι κρατούμενοι που συμμετείχαν στην διαμαρτυρία βρίσκονται πλέον στην 52η ημέρα της απεργίας πείνας και σε κρίσιμο στάδιο, όπου ο θάνατος είναι μια πραγματική πιθανότητα. Ο Nτέιβιντ Λάμι, Βρετανός Υπουργός Δικαιοσύνης, αρνήθηκε να μιλήσει με τους νομικούς εκπροσώπους των απεργών πείνας ή με τις οικογένειές τους.

Αφού οι δύο ακτιβιστές κλειδώθηκαν μπροστά από τα γραφεία της Aspen, εντάχθηκαν στο πλευρό τους υποστηρικτές. Στη συνέχεια έφτασε η Σουηδή ακτιβίστρια, κρατώντας ένα πανό με τη φράση «Υποστηρίζω τους κρατούμενους της Δράσης για την Παλαιστίνη. Είμαι κατά της γενοκτονίας». Στη συνέχεια συνελήφθη από την αστυνομία.

Σε μια δήλωση αλληλεγγύης προς τους απεργούς πείνας που δημοσιεύτηκε στο Instagram πριν από λίγες ημέρες, η Γκρέτα είπε «Είναι στο χέρι του κράτους να παρέμβει και να βάλει τέλος σε αυτό, ικανοποιώντας αυτά τα λογικά αιτήματα που ανοίγουν το δρόμο για την ελευθερία όλων όσων επιλέγουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους προσπαθώντας να σταματήσουν μια γενοκτονία, κάτι που το βρετανικό κράτος δεν κατάφερε να κάνει. Κινητοποιηθείτε και εντείνετε τις προσπάθειές σας για να διασφαλίσετε ότι η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να αγνοήσει τα αιτήματά τους και, το πιο σημαντικό, συνεχίστε να ανταποκρίνεστε στο κάλεσμά τους για το κλείσιμο της Elbit. Ελευθερία στην Παλαιστίνη!»