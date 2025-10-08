Γκρέτα Τούνμπεργκ έκανε ένα αμήχανο λάθος στο Instagram.

Ενώ ήθελε να επιτεθεί στο Ισραήλ για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τους Παλαιστίνιους κρατούμενους, χρησιμοποίησε κατά λάθος μια εικόνα ενός Ισραηλινού ομήρου, του Εβιατάρ Νταβίντ, από ένα βίντεο που δημοσίευσε η Χαμάς.

Αντί να καταδείξει τα βάσανα των Παλαιστινίων ομήρων, ανέδειξε κατά λάθος τα βάσανα των Εβραίων ομήρων που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς για περισσότερα από δύο χρόνια.

Ignorance blinded by hate is trending:



Greta Thunberg posted about “Palestinian prisoners” using the image of Israeli hostage Evyatar David – starved, abused, and forced by Palestinian Hamas to dig his own grave. pic.twitter.com/cR3EalgJks October 7, 2025

Η ανάρτηση έγινε τη Δευτέρα από τη Γιασμίν Άκερ, μέλος του στόλου Global Sumud Flotilla που επιχείρησε να παραδώσει βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, και εμφανίστηκε ταυτόχρονα και στον λογαριασμό της Τούνμπεργκ, που μετρά πάνω από 16 εκατομμύρια ακολούθους. Μέχρι και την Τρίτη η Σουηδή ακτιβίστρια δεν είχε αποσύρει την ανάρτηση.

Στο κείμενο της δημοσίευσης γίνεται λόγος για «σκληρότητα και απανθρωποποίηση» σε βάρος Παλαιστινίων κρατουμένων, τονίζοντας ότι «η ανθρωπιά δεν μπορεί να είναι επιλεκτική» και πως «η δικαιοσύνη δεν μπορεί να γνωρίζει σύνορα». Ωστόσο, ανάμεσα στις εικόνες υπήρχε και φωτογραφία του 24χρονου Ισραηλινού ομήρου σε άθλια κατάσταση, η οποία προήλθε από βίντεο της Χαμάς.

Η οικογένεια του ομήρου αντέδρασε έντονα. «Στην έκτη φωτογραφία βάλατε τον αδελφό μου, που η Χαμάς λιμοκτόνησε σκόπιμα. Αυτός είναι ο Εβιατάρ Νταβίντ», δήλωσε η αδελφή του, Γεέλα, καλώντας την Τούνμπεργκ να ενημερώνεται πριν προχωρά σε δημόσιες τοποθετήσεις.