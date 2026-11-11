Ποιο είναι οι δύο τραγουδιστές που δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις;

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Μπορεί νυχτερινή Αθήνα να έχει ξεκινήσει φέτος δυναμικά και οι πιο γνωστοί Έλληνες τραγουδιστές ή να έχουν κάνει ήδη πρεμιέρα ή να ετοιμάζονται να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες- τελευταίος θα ανέβει στη σκηνή ο Νίκος Οικονομόπουλος στα μέσα Δεκεμβρίου, ήδη όμως έχουμε μετρήσει τις πρώτες αποχωρήσεις με την Ανδρομάχη να παίρνει τη σκυτάλη από τη Μελίνα Ασλανίδου στο Theama και την τελευταία να συνεχίζει με τον Γιάννη Πλούταρχο στη Θεσσαλονίκη.

Σε άλλο σχήμα όμως, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον τους, λίγο μετά την πρεμιέρα και οι δύο τραγουδιστές απομάκρυναν στενούς τους συνεργάτες καθώς, όπως ακούγεται, δεν ήταν ευχαριστημένοι από τη διαχείριση που έκαναν στα Μέσα- και όχι μόνο- με αποτέλεσμα ο ένας να θεωρεί ότι ευνοήθηκε ο άλλος περισσότερο επικοινωνιακά.

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Ο τραγουδιστής, όμως, φαίνεται ότι αποφάσισε να ξαναπροσλάβει τον δικό του συνεργάτη καθώς δεν έμεινε ευχαριστημένος από τη διάδοχη κατάσταση, ενώ η τραγουδίστρια φαίνεται προς το παρόν ότι είναι ανένδοτη για το δικό της πρόσωπο που όλο αυτό το διάστημα μιλούσε εξ’ ονόματός της- και όχι με τον καλύτερο τρόπο.

Το πρόβλημα είναι ότι οι δυο τραγουδιστές έχουν πλέον απομακρυνθεί και δεν έχουν πλέον τις πιο ζεστές σχέσεις στα παρασκήνια, χωρίς όμως να έχουν λογομαχήσει ποτέ μεταξύ τους.

Ως καλοί επαγγελματίες εξάλλου δεν έχουν επιτρέψει σε τίποτα και σε κανέναν να επηρεάσει το αποτέλεσμα της δουλειάς τους…