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Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι ένα από τα γνωστά πρόσωπα που είχαν δώσει χρήματα στη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», θέλοντας να βοηθήσουν παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Όπως είχε αποκαλύψει το Mega, ο τραγουδιστής φέρεται να είχε καταβάλει το ποσό των 13.000 ευρώ στη ΜΚΟ. Ο Οργανισμός, κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε αναρτήσει τη δωρεά του τραγουδιστή, ο οποίος μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης είναι σοκαρισμένος.

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Η συνομιλία του ζευγαριού

Το όνομα του Νίκου Οικονομόπουλου αναφέρεται και σε συνομιλία του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της συντρόφου του, Βασιλικής Μανησιώτη.

– 37χρονος: Έλα αγάπη μου.

– 35χρονη: Το σήκωσε το τηλέφωνο, απάντησε ο Οικονομόπουλος και λέει «πείτε μου αύριο». Καλύτερα, αγάπη μου, να τον πούμε αύριο ένα σχετικά μικροποσό, να τον πούμε γι’ αυτό καλύπτει αυτά και αυτά ακριβώς και αν είναι να το βάλει αγάπη μου. Εντάξει;

– 37χρονος: Ναι, ναι, εννοείται μπράβο.

– 35χρονη: Μωράκι μου φιλάκια πολλά πολλά πολλά.

– 37χρονος: Φιλιά.