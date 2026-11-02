Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», φέρεται να ιδιοποιήθηκε δωρεές που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Ο ίδιος και η σύντροφός του φέρονται να ξόδευαν τα συγκεντρωθέντα χρήματα σε πολυτελείς διαμονές, ακριβά γεύματα και νυχτερινή διασκέδαση.

Οι καταγγελίες βασίζονται σε αναρτήσεις του ζευγαριού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου επιδείκνυαν τον χλιδάτο τρόπο ζωής τους.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι μεταξύ του ζευγαριού αναδεικνύουν τη διαχείριση μεγάλων χρηματικών ποσών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για την παράνομη χρήση των δωρεών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οργή έχει προκαλέσει η υπόθεση του επικεφαλής ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που συγκέντρωνε χρήματα για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, αλλά, σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρεται να διοχέτευε τις δωρεές σε έναν πολυτελή τρόπο ζωής. Ακόμη πιο προκλητικό είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης παρουσίαζε τη χλιδάτη καθημερινότητά του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», φέρεται να έκανε ό,τι μπορούσε για να συγκεντρώσει χρήματα για παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Ωστόσο, όπως προκύπτει από αναρτήσεις του στα social media, τα ποσά αυτά φέρεται να μην κατέληγαν στους δικαιούχους, αλλά να χρηματοδοτούσαν ακριβά νυχτερινά κέντρα, διαμονές σε πολυτελείς ξενοδοχειακές σουίτες και άλλες δαπανηρές επιλογές, με τη συμμετοχή της συντρόφου του.

Advertisement

Advertisement

ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Πούρα, αστακοί και αναρτήσεις επίδειξης πλούτου

Οι φωτογραφίες με πούρα και αστακούς, που αναρτούσε ο κατηγορούμενος στο προσωπικό του προφίλ, έρχονται να προστεθούν στους αποκαλυπτικούς διαλόγους που είδαν το φως της δημοσιότητας και περιγράφουν τον πολυτελή τρόπο ζωής του ίδιου και της 35χρονης συντρόφου του.

«Άλλος ένας βασανισμένος χρόνος στο κατακαημένο μου κορμί», έγραψε σε φωτογραφία που φαίνεται να τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια των γενεθλίων του, ενώ ο ίδιος καπνίζει πούρο.

Σε άλλη ανάρτηση, από το προσωπικό του προφίλ, το οποίο ήταν κλειδωμένο και παρουσίαζε αρκετά ενεργή δραστηριότητα, εμφανίζεται να γευματίζει σε εστιατόριο, φορώντας κομψά ρούχα. Η λεζάντα της φωτογραφίας έγραφε: «Εκεί που σκάει το κύμα».

Σε διαφορετική φωτογραφία, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης επέλεξε τη φράση «ουδείς αχαριστότερος από του ευεργετηθέντος». Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το φως των κατηγοριών ότι ο ίδιος και η σύντροφός του φέρονται να καταχράστηκαν εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προορίζονταν για παιδιά με ασθένειες.

Η φωτογραφία με τους αστακούς και η «αλεπού»

Σε μία ακόμη ανάρτηση, στο προφίλ του υπήρχε φωτογραφία με αστακούς, την οποία συνόδευε η λεζάντα: «Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου, τώρα αρχίζει το καλό».

Ανάλογο ύφος είχε και ανάρτηση της 16ης Οκτωβρίου 2026, στην οποία εμφανίζεται και πάλι να δειπνεί σε εστιατόριο. Αυτή τη φορά, στη λεζάντα είχε προσθέσει εικονίδια αλεπούδων, ενώ αυτοχαρακτηριζόταν επίσης ως αλεπού, γράφοντας: «Η αλεπού πρώτη φορά τρώει πιπέρι».

Advertisement

Οι διάλογοι με τη σύντροφό του

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και η σύντροφός του, με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους μεταξύ τους να περιλαμβάνουν αναφορές σε ποσά που φέρεται να ξόδευαν. Σε μία από τις συνομιλίες, η ίδια φέρεται να λέει ότι «έφαγε 20.000 ευρώ», εκφράζοντας την έκπληξή της για το πώς συνέβη αυτό.

Οι συγκεκριμένες συνομιλίες, στις οποίες γίνεται λόγος και για το ότι «έπαθε σοκ», αποτυπώνουν τη σχέση του ζευγαριού με τα χρήματα που, σύμφωνα με τις υπό διερεύνηση καταγγελίες, προέρχονταν από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες και φέρεται να μετατρέπονταν σε πολυτελείς απολαύσεις.

Advertisement